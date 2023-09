Im Neuköllner Stadtteil Gropiusstadt ist am frühen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Etwa 50 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind seit den frühen Morgenstunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 3.30 Uhr stand nach ersten Erkenntnissen von vor Ort eine Wohnung in der Lipschitzallee in Flammen.

Nach den Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich dabei um eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Die in der Wohnung ansässige Familie konnte offenbar unverletzt vor dem Feuer flüchten, verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand. Die Wohnung ist offenbar vollständig ausgebrannt.