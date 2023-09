Ein Imbiss ist am Montagabend in der Karl-Marx-Straße am S- und U-Bahnhof Neukölln fast vollständig ausgebrannt. Die Berliner Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unbekannt, ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt. Die Karl-Marx-Straße war zwischen Silbersteinstraße und Saalestraße für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.