Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren sollen in der Nacht zum Samstag in Berlin-Neukölln einen Mann brutal überfallen und ausgeraubt haben. Zuvor hatten sie versucht, den 41-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln. Die beiden Verdächtige sollen ihr Opfer laut Polizeiangaben im Park am Buschkrug nach einer Zigarette gefragt haben. Als der Mann das verneinte, sollen sie ihm den Weg abgeschnitten und attackiert haben.

Die Angreifer sollen ihn in den Schwitzkasten genommen, mit Fäusten geschlagen und getreten haben. Anschließend flohen die Täter laut Polizei mit der Tasche und dem Handy des Mannes. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die die beiden Jugendlichen vorläufig festnahm. Bei einem von beiden wurde das geraubte Handy gefunden, wie es weiter hieß. Der Überfallene wurde leicht verletzt.

Etwa zur gleichen Zeit hatten in Mitte vermutlich mehrere junge Räuber eine weitere Tat verübt. Nach Angaben der Polizei entriss eine vierköpfige Gruppe einen 16-Jährigen Kopfhörer und Geld. Drei Tatverdächtige im Alter von 17, 20 und 23 Jahren wurden ebenfalls später festgenommen.