Ein vermutlich vergessener heißer Kochtopf auf einem Herd hat in einer Wohnung in Berlin-Neukölln einen Brand ausgelöst. Eine Person wurde dabei am Mittwochnachmittag schwer verletzt und musste von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gerettet werden, wie ein Sprecher sagte. Ob es sich um eine Rauchvergiftung handelte, war zunächst unklar. Das Feuer in der Wohnung am Richardplatz wurde schnell gelöscht.

#Brand am #Richardplatz in #Neukölln. Es brannte in einem 5-geschossigen Wohngebäude. Eine Person wurde gerettet und anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Der #Brand wurde schnell gelöscht. #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 28, 2022