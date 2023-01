Neukölln: Mann lauert Frau vor Wohnhaus auf und sticht sie nieder

Eine 26-jährige Frau ist am Samstag durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Sie musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Ein noch unbekannter Mann hat eine Frau in Berlin-Neukölln mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die 26-Jährige wurde bei der Attacke am Samstagmittag so schwer verletzt, dass nach sie laut Polizei notoperiert werden musste. Ob sie weiter in Lebensgefahr schwebte, blieb zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter die junge Frau vor einem Wohnhaus an der Schierker Straße aufgelauert haben. Dann soll mehrmals auf sie eingestochen haben.

Anschließend flüchtete der Angreifer, was mehrere Zeugen beobachteten und daraufhin die Feuerwehr und Polizei alarmierten. Eine Notärztin konnte die Frau zunächst so weit stabilisieren, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Ermittler klären nun, ob sich Opfer und Täter kannten.