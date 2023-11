Im Neuköllner Ortsteil Britz ist ein Mann an der Kreuzung Grüner Weg/Fritz-Erler-Allee geschlagen und verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin der Berliner Zeitung sagte, war der 33-Jährige gerade auf dem Weg zu U-Bahn-Station Britz-Süd, als er am Dienstagabend gegen 20 Uhr von einem Unbekannten angesprochen wurde.



Der Täter fragte den Mann nach Zigaretten. Als der 33-Jährige verneinte, schlug der Unbekannte zu und verletzte ihn am Kopf.

Aus der Faust des Angreifers soll ein spitzer Gegenstand herausgeragt haben. Der 33-Jährige erlitt eine blutende Verletzung am Hals und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Täter ist flüchtig, die Ermittlungen laufen.