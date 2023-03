Neukölln: Mann wird ins Bein geschossen – Täter versorgt Wunde und flüchtet

Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der in Neukölln einen 36-Jährigen ins Bein geschossen hat. Der gesuchte Schütze ist laut Polizeiangaben ein 38-jähriger Berliner. Er soll am Samstag um 16.30 Uhr auf der Kranoldstraße mit einer Pistole mindestens einmal auf sein Opfer geschossen haben. Als ein Projektil das Bein seines Gegenübers traf, habe er am Tatort erst noch die Wunde versorgt. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Nach entsprechender staatsanwaltschaftlicher Anordnung drangen Polizisten später in die Wohnung des Tatverdächtigen ein, wo sie jedoch weder den 38-Jährigen antrafen, noch die Waffe feststellten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.