Die Feuerwehr hat mehrere Menschen aus einem Mehrfamilienhaus im Berliner Ortsteil Britz gerettet. Bei einem Brand im Keller auf etwa 150 Quadratmetern kam es am Dienstag zu einer „maximalen Verrauchung“ in dem dreistöckigen Gebäude in der Ballinstraße, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Update

Die starke Verrauchung versperrte die Flucht über den Treppenraum. 2 Pers. wurden über die Drehleiter gerettet. 2 Pers. wurden mit Rettungshauben in Sicherheit gebracht. Eine gerettete Person wird im Krkhs. weiter behandelt. Der Brand wurde mit 3 C-Rohren gelöscht. # EStuK pic.twitter.com/AXeRxTQYGw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 30, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Laut der Feuerwehr versperrte die starke Verrauchung die Flucht über den Treppenraum. Zwei Menschen wurden über die Drehleiter gerettet, zwei wurden mit Rettungshauben in Sicherheit gebracht. Eine gerettete Person werde weiter behandelt, hieß es. Der Brand wurde mit 3 C-Rohren gelöscht.

Die Feuerwehr hatte zunächst von einem „Massenanfall von Verletzten“ gesprochen, weil es mehrere Verletzte geben sollte. Nach Angaben des Sprechers war der Brand am frühen Nachmittag unter Kontrolle. Etwa 60 Feuerwehrleute seien noch vor Ort.