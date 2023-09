Neukölln: Polizei macht illegalen Club dicht

Polizei und Ordnungsamt haben am Freitagabend einen illegalen Club in Berlin-Neukölln geschlossen. Rund 50 Gäste befanden sich nach Informationen der Berliner Zeitung bereits in dem Gebäude in der Weserstraße, als die Beamten anrückten. Etwa 200 Gäste wollten im Verlauf des Abends noch in den Club, wurden jedoch vom Ordnungsamt abgewiesen.

Wer am Freitagabend zu der Party wollte, hatte sich vorher via E-Mail oder Social Media auf eine Gästeliste setzen lassen müssen. Am Eingang des Gebäudes in der Weserstraße kontrollierte ein Türsteher diese Liste. Die Handykameras der Gäste wurden nach Schilderungen eines Reporters der Berliner Zeitung abgeklebt. Der Eintritt wurde in einem Kellerdurchgang kassiert.

Zwei Etagen über dem Eingang befand sich hinter einer Feuerschutztür ein Raum, in dem vermutlich Drogen konsumiert wurden.

Rückstände von weißem Pulver auf den Regalen im Extra-Raum BLZ

Der Clubbereich selbst befand sich auf rund 250 Quadratmetern Fläche in der zweiten Etage des ehemaligen Fabrikgebäudes und war professionell ausgestattet: Videoüberwachung, eine Bar, Sitzmöglichkeiten und ein DJ waren vorhanden.

Auch zwei illegale Airbnb-Wohnungen entdeckt

Die Beamten stellten bei der Durchsuchung des Clubs vier Kassen mit insgesamt knapp 1200 Euro sicher. Des Weiteren entdeckten Polizei und Ordnungsamt in dem Gebäude zwei bei Airbnb gelistete Wohnungen, für die augenscheinlich keine Erlaubnis vorlag.

Der Partyraum und Räume zur Lagerung von Getränken wurden verschlossen und versiegelt. Bisher ist der Betreiber der Party und der Vermieter beziehungsweise Besitzer der Location nicht bekannt.

Die Beamten waren auf den Club aufmerksam geworden, nachdem sich am Mittwoch ein Anwohner über Lärm auf dem Hinterhof und die vielen Menschen, die sich immer wieder vor dem Gebäude in der Weserstraße befanden, beschwert hatte.