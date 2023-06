Neukölln: Radfahrer krachen am Maybachufer zusammen, Frau schwer verletzt

Ein 12-Jähriger will am Maybachufer in Neukölln mehrfach um eine Radfahrerin herumfahren, es kommt zum Zusammenstoß. Die Frau muss verletzt ins Krankenhaus.

Am Neuköllner Maybachufer kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

In Berlin-Neukölln ist es am Maybachufer zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Informationen soll ein 12-jähriger Junge gegen am Samstag, gegen 13 Uhr, mit dem Fahrrad am Maybachufer in Richtung Pannierstraße gefahren sein.

Hinter einer 31-jährigen Radfahrerin, die ihm entgegenkam, soll er gewendet haben. Anschließend überholte der 12-Jährige die Frau.

Vor der Radfahrerin wendete der Junge abermals. Die 31-Jährige kollidierte darauf mit dem Kind. Die Frau wurde wegen des Verdachts einer Halswirbelverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge erlitt leichte Hautabschürfungen und bedurfte keiner weiteren Behandlung. Er wurde in die Obhut seines Vaters übergeben.