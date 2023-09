Neukölln: Räuber auf E-Scooter überfällt 80-Jährigen und verletzt ihn

Bei einem Raub in Berlin-Neukölln ist am Donnerstagnachmittag ein Senior verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 80-Jährige gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg an der Kreuzung Kirchgasse/Gerlachsheimer Weg unterwegs. Von hinten näherte sich ein Unbekannter auf einem E-Scooter und griff nach dem Kameragurt der Spiegelreflexkamera, die der 80-Jähriger über der Schulter trug.

Der Dieb versuchte, ihm die Kamera zu entreißen. Dabei stürzte der Senior auf den Gehweg. Der Unbekannte ließ die Kamera nicht los und zog so stark an dem Gurt, dass dieser dem Senior, der auf dem Gehweg lag, tief in den Arm schnitt. Der Täter flüchtete nach Polizeiangaben schließlich ohne Beute. Mit Armverletzungen wurde der 80-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.