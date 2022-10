Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Samstag in Berlin-Neukölln eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 22-Jährige war um 3.35 Uhr vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Einsatzkräfte wollten ihn aufgrund seiner rasanten Fahrweise auf der Marienfelder Chaussee stoppen. Statt anzuhalten, gab der Mann Gas und brachte bei seiner Flucht mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizei sei er die ganze Zeit mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt gerast. Dabei habe er mindestens eine rote Ampel ignoriert. Auf der Severingstraße in Gropiusstadt endete seine riskante Fahrt. Der junge Mann sprang den Angaben zufolge aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß weiter. Polizisten rannten ihm hinterher und nahmen ihn auf einem Parkplatz fest.

Der 22-Jährige, der auch der Halter des Fahrzeugs ist, stritt ab, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch zweifelsfrei wiedererkennen, sagte ein Polizeisprecher. Eine gültige Fahrerlaubnis hat er nicht. Der Wagen wurde daraufhin beschlagnahmt, der Raser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.