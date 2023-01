Neukölln: Diese Restaurants laden Feuerwehr und Polizei zum Essen ein Als Zeichen des Respekts: Fünf Restaurants auf der Sonnenallee bieten Polizei und Rettungskräften ein Essen für nur einen Euro an. dpa

Berlin -Um nach den Angriffen in der Silvesternacht ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen, laden mehrere Restaurants auf der Neuköllner Sonnenallee Rettungskräfte und Polizeibeamte zum Essen ein. In einem Instagram-Video distanzierten sich der Inhaber des arabischen Restaurants „City Chicken“, Omar Nhas, und der Youtuber Big Baba von der Gewalt. „Selbst im Krieg werden Sanitäter nicht angegriffen, außer in Neukölln“, sagte Nhas.