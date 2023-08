In der Sonnenallee in Berlin-Neukölln ist in der Nacht zu Mittwoch ein Raub auf einen Spätverkauf verübt worden. Nach Informationen der Berliner Zeitung betrat ein maskierter Mann mit Pistole und Pfefferspray gegen 3.45 Uhr das Geschäft.

Er bedrohte die Ladeninhaberin, raubte Bargeld und Zigaretten. Darauf hin floh er in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht jetzt nach ihm.