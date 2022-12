Neukölln: THW baut besonderen Weihnachtsmarkt auf

Im leichten Schneegestöber hat der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt in Berlin-Neukölln am Donnerstagnachmittag Form angenommen. Zahlreiche fleißige Helfer vom THW bauten Buden auf, dekorierten mit Weihnachtsschmuck und verlegten Kabel. Am Freitagabend wird eröffnet.

Jedes Jahr am zweiten Adventswochenende findet der traditionelle und beliebte Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt um den Neuköllner Richardplatz statt. An über 200 Verkaufsständen bieten gemeinnützige Verbände, Gruppen und Vereine Selbstgemachtes an. Darunter Kunsthandwerk, Spielzeug, Kerzen, kleine Geschenke und Naschwerk.

Wann hat der Weihnachtsmarkt geöffnet?

Für das leibliche Wohl ist laut Bezirksamt Neukölln ebenfalls gesorgt, neben Klassikern wie Glühwein, Waffeln und Bratwurst finden sich Spezialitäten aus aller Welt - oft vegetarisch und vegan.

Öffnungszeiten des Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkts 2022: Freitag, 2. Dezember 2022

17.00 – 21.00 Uhr

Samstag, 3. Dezember 2022

14.00 – 21.00

Sonntag, 4. Dezember 2022

14.00 – 20.00

In diesem Jahr werden etwa 60.000 Besucher erwartet.