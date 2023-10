Am Donnerstag ist eine Seniorin bei einem Raub in Neukölln schwer verletzt worden. Wenig später konnte die Polizei in einem anderen Fall zwei mutmaßliche Trickdiebe in Friedrichshain im Haus einer 95-Jährigen festnehmen.

Bei dem Fall in Neukölln sollen zwei Unbekannte nach Angaben der Polizei am Freitag bei einer Seniorin in der Briesestraße gegen 14.30 Uhr geklingelt haben. Sie verpassten demnach der an der Tür stehenden Frau unzählige Tritte und Schläge gegen Kopf und Oberkörper. Die Tatverdächtigen sollen die 71-Jährige anschließend gefesselt und geknebelt haben und ihre Wohnungen auf Wertsachen durchsucht haben. Sie flüchteten mit ihrer Beute und ließen die regungslose Frau am Boden liegend zurück.

Die Seniorin konnte sich selbst befreien und verständigte die Polizei. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission ermittelt wegen der massiven Gewaltanwendung.

Mit Tritten & Schlägen haben sich gestern zwei Männer in #Neukölln Zutritt zur Wohnung einer 71J verschafft. Sie fesselten und knebelten die Frau. Dann raubten sie Geld & Wertsachen und ließen die Regungslose zurück. Sie befreite sich und rief den #Notruf.

Mutmaßliche Trickbetrüger in Friedrichshain

Die Polizei nahm wenig später in Friedrichshain zwei Tatverdächtige in der Wohnung einer 95-Jährigen fest. Ein 81-Jähriger soll nach Angaben der Polizei gegen 15.10 Uhr im Hausflur beobachtet haben, wie sich zwei Männer in eine Wohnung in der Proskauer Straße begaben. Da sich die Männer auffällig benahmen und in die Wohnung der Nachbarin gingen, informierte der 81-Jährige die Polizei.

Die Polizei konnte die beiden mutmaßlichen Trickbetrüger im Alter von 30 und 39 Jahren im Hausflur festnehmen. Bei den polizeilichen Ermittlungen wurde der Schmuck der 95-Jährigen bei den beiden Tatverdächtigen gefunden und konnte zurückgegeben werden.