Sie wollten einem Verletzten in der Not helfen - und wurden dafür geschlagen und verletzt. Zwei Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr wurden am frühen Sonntagmorgen zum Zwickauer Damm im Neuköllner Ortsteil Rudow gerufen, um die verletzte Hand eines Mannes medizinisch zu versorgen. Als die Retter den 21-Jährigen behandelten, griff dieser plötzlich an und schlug wild um sich. Dabei habe er einem der beiden Helfer mit der Faust in Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit.

Daraufhin flüchteten die Sanitäter zurück zu ihrem Rettungswagen, von wo aus sie die Polizei alarmierten. Der Schläger folgte ihnen und prügelte nun auf das Dienstfahrzeug ein. Ein Außenspiegel, die Fahrertür und der vordere Bereich des Wagens wurden nach Angaben der Polizei beschädigt. Als Polizisten am Einsatzort eintrafen, konnten sie weitere Angriffe des Mannes auf die Feuerwehrmänner verhindern. Sie brachten den ihn gewaltsam zu Boden und nahmen ihn fest.

Aufgebrachter Schläger greift auch Polizisten an

Dabei habe er laut Polizei massiven Widerstand geleistet, indem er in Richtung der Einsatzkräfte trat. Die Polizisten hatten dabei mehr Glück als einer der Sanitäter. Einer der Feuerwehrmänner musste seinen Dienst aufgrund starker Schmerzen am Kiefer beenden. Der Festgenommene, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, kam in Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme erfolgte.

Anschließend wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel verantworten. Ob der Mann bereits polizeibekannt ist, war zunächst unklar. Vor allem in Neukölln werden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei immer wieder bedrängt oder attackiert.