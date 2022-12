Neuköllner Stadträtin verhinderte Razzia – der Polizei ist es egal 

Neuköllns Bezirksstadträtin Sarah Nagel (Linke) blockierte zuletzt immer wieder Razzien von Spätis, Shisha-Bars und Restaurants im Bezirk. Sie empfindet diese Kontrollen als pauschal „stigmatisierend“. Vor einer Woche soll die Stadträtin, die auch Chefin des Neuköllner Ordnungsamtes ist, die Überprüfung eines ziemlich noblen Restaurants verhindert haben. Doch es gab offenbar Verdachtsmomente. Daraufhin haben Polizei und Zoll nun durchgegriffen - und der Stadträtin damit eindeutig ihre Grenzen aufgezeigt.

Einem Bericht der B.Z. zufolge durchsuchten am Sonnabendabend rund 30 Beamte das orientalische Nobellokal „New Marin Steak & Fish“ an der Straße am Grüner Weg. Während die Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor einer Woche noch scheiterten, rückten diesmal Beamte einer Einsatzhundertschaft zur Unterstützung für den Zoll mit an. Sie machten den Weg frei für die Ermittler. Das Restaurant war zu diesem Zeitpunkt gut besucht. Beamte und der Reporter der Berliner Zeitung seien von Angestellten und Gästen angefeindet und bedrängt worden.

Mitarbeiter haben plötzlich die Zahlenkombination des Tresors vergessen

Ein Mann sei geflüchtet, konnte aber kurz darauf überwältigt werden. Er besaß keine gültigen Aufenthaltspapiere. Außerdem stellten die Einsatzkräfte in dem Restaurant mehrere Verstöße wegen Schwarzarbeit und unsauberer Kassenführung fest. Mindestens zwei Verdächtige wurden vorübergehend festgenommen.

Im Keller des Restaurants wollten die Einsatzkräfte den Inhalt eines großen Tresors überprüfen. Es hatte zuvor Hinweise auf illegales Glücksspiel gegeben. Die Beamten forderten die Mitarbeiter auf, diesen zu öffnen. Da angeblich niemand die Zahlenkombination kannte, blieb der Tresor verschlossen.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel sagte anschließend der B.Z.: „Die erfolgreiche Kontrolle zeigt, wie sehr Verbundeinsätze nötig sind, um Kriminalität in unserer Stadt zu bekämpfen. Ich erwarte, dass unser Ordnungsamt künftig bei Verbundeinsätzen wieder dabei ist. Frau Nagel wird dazu am Dienstag im Bezirksamt berichten.“