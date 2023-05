Karneval der Kulturen: Neuköllns Stadtrat fordert Begrenzung des Umzugs

Der Umzug des Karnevals der Kulturen zieht in Kreuzberg inmitten von Zuschauern an der Hasenheide vorbei.

Nach dem Karneval der Kulturen am vergangenen Pfingstwochenende in Berlin fordert der Neuköllner Ordnungsstadtrat Gerrit Kringel die örtliche Begrenzung der Veranstaltung. Angesichts der zunehmenden Vermüllung insbesondere in der Hasenheide müsse der Park geschützt werden, teilte der CDU-Politiker am Mittwoch auf Twitter mit. Der Karneval verliere nicht „seine Bedeutung und seinen Charakter“, wenn er in einem begrenzten Gebiet stattfinden würde.

Um vom Ordnungsamt eine Genehmigung für künftige Veranstaltungen zu erhalten, müsste ein „Nutzungs- und Müllkonzept“ vorgelegt werden, sagte Kringel der B.Z. Denn die Teilnehmer des Karnevalumzugs hätten insbesondere zu Lasten der Pflanzen gefeiert. „Konkrete Zerstörungen erkennt man an den Gehölzen, Sträuchern, Wiesenflächen und der massiven Verdichtung der Rasen- und Wurzelflächen“, heißt es weiter.

Karneval der Kulturen: Mehr als eine halbe Million Teilnehmer in Berlin

Die Vermüllung in der Hasenheide ist kein neues Phänomen. Wegen der Corona-Pandemie gab es regelmäßig illegale Partys im Park. Mehrmals musste die Berliner Polizei einschreiten und die Anlage räumen. Im Zuge dessen kam es ebenfalls zu Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und Beamten. Durch die Partys wurden die Rasenflächen verschmutzt.

Der Karneval der Kulturen ist zurück in #Neukölln mit noch mehr Müll und Zerstörung in der Hasenheide.Diese müssen wir schützen!Der Karneval muss Örtlich begrenzt werden. Er verliert nicht seine Bedeutung und seinen Charakter,wenn er in einem begrenzten Gebiet stattfinden würde pic.twitter.com/qMRVSDrIWw — Gerrit Kringel 🇩🇪 🇪🇺 (@GerritKringel) May 29, 2023

„Starke Vermüllungen stellen wir im Sommer in der Hasenheide leider häufig fest“, sagte Christian Berg, Sprecher des Neuköllner Bezirksamtes, der B.Z. Nach Bergs Angaben hätte die Müllentsorgung einen ganzen Tag gedauert. Dafür seien auch externe Reinigungskräfte angerückt, die die Stadtreinigung unterstützt hätten.

Über 500.000 Besucher feierten nach drei Jahren Corona-Pause in Berlin. Die Party begann bereits am Freitag mit dem Markt auf dem Kreuzberger Blücherplatz und hatte seinen Höhepunkt am Sonntag mit dem Umzug. Doch dieses Jahr war sowohl die Strecke als auch die Gruppenanzahl verkürzt worden.