Heinz Buschkowsky warnt: Columbiabad Neukölln nicht für alle Kinder geeignet

Der langjährige Bezirksbürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowksy (SPD), hat die neuen Freibad-Regeln des Berliner Senats kritisiert. „Wir müssen sehen, ob das funktioniert. Ich bin sehr skeptisch“, sagt Buschkowsky der Berliner Zeitung.

Seit Samstag müssen Besucher ihren Ausweis vorlegen, um in Berliner Freibäder zu kommen. Außerdem soll frühzeitig ein Einlassstopp verhängt werden. Vor ausgewählten Bädern steht seit kurzem auch eine mobile Polizeiwache. Der Senat und die Berliner Bäder-Betriebe wollen so gewalttätige Ausschreitungen vermeiden. „Wir haben es aber hier mit einer Klientel zu tun, dass es gewohnt ist, sich nicht an Regeln zu halten“, meint der SPD-Politiker zu den Maßnahmen.

Heinz Buschkowsky äußerte sich schon nach den Silvesterkrawallen

Gegenüber T-Online erklärte Buschkowsky zuletzt, das Personal am Einlass werde außerdem bekannten Unruhestiftern nicht den Einlass verwehren, „weil die so viel Stress machen, dass sie, wenn sie die nicht reinlassen, den Stress schon am Einlass haben“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eltern riet er gegenüber dem Nachrichtenportal T-Online davon ab, ihre Kinder in einem bestimmten Alter nicht ins Columbiabad in Berlin-Neukölln zu schicken. Nach Ausschreitungen vor gut einer Woche und einem Brandbrief der Mitarbeiter hat das Columbiabad seit Montag wieder geöffnet.

Heinz Buschkowsky war bis 2015 über zehn Jahre Bezirksbürgermeister von Neukölln. Er ist für seine kritischen Positionen auch innerhalb der SPD bekannt. Bereits nach den Silvesterkrawallen meldete der 74-Jährige sich zu Wort und griff die aus seiner Sicht zu weiche Politik der damaligen Regierenden Bürgermeister Franziska Giffey (SPD) an.