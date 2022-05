Ob ans Meer, in den Wald oder die Berge – Berlinerinnen und Berliner können mit dem geplanten Neun-Euro-Ticket der Bundesregierung viele verlockende Reiseziele erreichen. Das Top-Angebot ist als Teil des Energiekosten-Entlastungspakets der Ampel-Koalition geplant und soll ab dem 1. Juni überall in Deutschland erhältlich sein. Nicht nur der innerstädtische Nahverkehr kann damit genutzt werden, sondern auch Regionalzüge. Welche Reisen bieten sich von Berlin aus an? Eine Übersicht.

Diese kurzen Strecken sind besonders reizvoll

Mit nur wenig Fahrzeit können Menschen in Berlin etwa in den Spreewald, an die Ostsee oder in die Lutherstadt Wittenberg fahren. Ohne Umstieg reisen Berlinerinnen und Berliner etwa in zwei Stunden mit der Linie RE3 ans Meer nach Stralsund. Ebenfalls an die Ostsee führt die Linie RE5: Die Fahrtzeit nach Rostock beträgt 2:40 Stunden. Wer dort noch einmal umsteigt, kommt mit der S-Bahn 20 Minuten später in Warnemünde an. Auch der RE1 hält an vielen interessanten Orten, wie etwa Potsdam, Magdeburg, Werder (Havel) und Brandenburg (Havel). Diese Städte liegen zwar nicht am Meer, laden aber auch zum Baden in Fluss und Seen ein. In der anderen Richtung hält der Zug in Cottbus und Frankfurt (Oder).

Die Linie RE3 bringt Geschichtsinteressierte zudem in die Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Dort können Besucher das Lutherhaus besuchen (das ehemalige Wohnhaus Luthers und späteres Kloster) und die Stadtkirche aus dem 13. Jahrhundert am Marktplatz bewundern. Wer sich damit nicht aufhalten will, kann dort auch direkt in die S-Bahn umsteigen, die Reisende nach Leipzig bringt.

Auch eine Kanutour im malerischen Spreewald wartet auf unternehmungslustige Neun-Euro-Ticket-Besitzer. Die Linie RE2 der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) fährt Berlinerinnen direkt bis nach Lübben und Lübbenau. Direkt dorthin kommt man ab dem 11. Juni allerdings wegen Bauarbeiten nur vom Ostkreuz oder Lichtenberg aus.

Mit etwas mehr Fahrtzeit reisen Berliner in diese Metropolen

Wer etwas mehr Fahrtzeit in Kauf nimmt, kann von Berlin aus auch so manche interessante deutsche Großstadt bereisen. So dauert es etwa etwas mehr als vier Stunden nach Hamburg, wobei ein Umstieg in Berlin ansteht. Fast doppelt so lange dauert die Fahrt nach München. Dabei stehen insgesamt drei Zugwechsel auf dem Plan. Auch nach Köln dauert die Fahrt über acht Stunden – doch dafür müssen Zugreisende sechsmal umsteigen.