Das geplante Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr kann nach Angaben der Bundesregierung möglicherweise in einem Monat starten. Es gebe „verschiedene Signale aus den Ländern, die uns rückmelden, dass ein Start zum 1.5. möglich ist“, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Freitag in Berlin.

Die mit dem Thema befassten Arbeitsgruppen „laufen unter Hochdruck“, fügte der Sprecher hinzu. Das Ministerium sei daher „sehr zuversichtlich“, dass die Einführung „sehr zeitnah“ erfolgen könne.

Das Ticket ist Teil des Entlastungspakets wegen der hohen Energiepreise, das vor rund einer Woche von der Ampel-Koalition geschnürt worden war. Für drei Monate sollen Monatstickets für den ÖPNV überall in Deutschland lediglich neun Euro kosten.