Neun Fälle von Entschädigungen nach U-Haft in Brandenburg

Potsdam -Die Brandenburger Justiz hat in diesem Jahr bereits in neun Fällen Entschädigungen bewilligt, weil Betroffene etwa zu Unrecht in Untersuchungshaft saßen. Es seien noch weitere Anträge in Bearbeitung, teilte das Justizministerium auf Anfrage mit. Im vergangenen Jahr wurden in elf Fällen Entschädigungen gezahlt.