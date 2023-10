Neun Flüchtlinge bei Überfahrt nach Italien im Mittelmeer gestorben

Beim Versuch, per Boot von Nordafrika aus Italien zu erreichen, sind im Mittelmeer erneut neun Menschen gestorben. „Schon wieder Tote im Mittelmeer“, erklärte am Samstag das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) im Online-Netzwerk X (vormals Twitter). Fünf Flüchtlinge seien beim Untergang eines aus Tunesien kommenden Bootes gestorben, vier weitere Leichen seien auf einem offenbar in Libyen gestarteten Kanu-Boot entdeckt worden.

In Italien sind in diesem Jahr deutlich mehr Flüchtlinge angekommen als zuvor. Seit Januar wurden nach Angaben des Innenministeriums 142.000 Migranten registriert, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 82.000. Auf der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken.