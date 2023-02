Neuruppin: Gaffer schubst und beleidigt Feuerwehrmann bei Einsatz Ein Feuerwehrmann wollte ein Kind von einer Mauer retten. Passanten behinderten den Einsatz. Einer griff den Feuerwehrmann an. dpa

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Monika Skolimowska/dpa

Neuruppin -Ein Gaffer hat in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) einen Feuerwehrmann geschubst und beleidigt. Die Feuerwehr wollte am Mittwochnachmittag ein Kind von einer Stadtmauer retten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte sich ein 13-Jähriger den Abstieg aus sechs Metern nicht mehr getraut, die Feuerwehr half ihm mit einer Steckleiter.