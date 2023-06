Gefrierschrank ausgestöpselt: Reinigungskraft zerstört 20 Jahre Forschungsarbeit

Ein Mann zerstörte in einem Labor Proben in einem Gefrierschrank.

Ein Mann zerstörte in einem Labor Proben in einem Gefrierschrank. Sebastian Golnow/dpa

Eine Putzkraft im US-Bundesstaat New York hat in einem Labor einen Millionenschaden angerichtet. Wie die Washington Post berichtete, schaltete der Mann einen Leistungsschalter im Labor aus, der einen Gefrierschrank mit Strom versorgte. Der Grund: Er hatte „nervige Warnsignale“ von dem Gerät gehört. Die Firma, die den Mann beschäftigte, wird nun von der polytechnischen Universität in Troy verklagt.

Universität verklagt Reinigungsfirma auf eine Million Dollar

Der Vorfall ereignete sich bereits im September des Jahres 2020. Offenbar funktionierte der Gefrierschrank, in dem sich einige Proben befanden, nicht mehr richtig und gab piepsende Geräusche vor sich. Die Forscherin informierte einen Reparaturservice und brachte eine abschließbare Box an der Steckdose sowie ein Schild mit der Aufschrift „Bitte nicht bewegen oder Stecker ziehen“ an dem Gefrierschrank an. Zudem befanden sich auf dem Schild Anweisungen, um das Piepsen zu stoppen.

Alle Hinweise wurden jedoch offenbar von dem Mann ignoriert. Er stöpselte den Gefrierschrank aus und die Temperatur stieg auf minus 25 Grad an. Eigentlich waren zwischen 115 und 108 Grad Minus nötig, um die Proben zu bewahren. Die Forschungsarbeit von über 20 Jahren wurde so in kurzer Zeit zerstört. Die Forschung hätte laut Institut „potenziell bahnbrechende“ Erkenntnisse zum Thema Solartechnologie bringen können.

Das Institut verklagt die Reinigungsfirma nun auf über eine Million Dollar. Laut Klage sei sich der Mann weiterhin keines Unrechts bewusst.