New York - Wegen heftiger Überschwemmungen nach einem Unwetter hat die Stadt New York eine Reisesperre innerhalb der Millionenmetropole verhängt. „Alle Nicht-Notfallfahrzeuge müssen sich außerhalb der Straßen und Autobahnen von NYC befinden“, teilte die Stadt am Donnerstagmorgen bei Twitter mit. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat zudem via Twitter den Notstand ausgerufen.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Nach der Millionenmetropole hat auch der Staat New York den Notstand wegen der heftigen Überschwemmungen nach einem Unwetter ausgerufen. „Ich rufe den Ausnahmezustand aus, um New Yorkern zu helfen, die vom Sturm heute Nacht betroffen sind“, schrieb Gouverneurin Kathy Hochul am frühen Donnerstagmorgen auf Twitter. „Bitte halten Sie sich von den Straßen fern und vermeiden Sie alle unnötigen Fahrten.“

I am declaring a state of emergency to help New Yorkers affected by tonight's storm.



Please stay off the roads and avoid all unnecessary travel. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 2, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

US-Open: Spiel von Angelique Kerber musste verschoben werden

Auch der Spielplan bei den US Open wurde durch das heftige Unwetter in New York beeinträchtigt. Die für Mittwochabend (Ortszeit) angesetzte Zweitrunden-Partie von Angelique Kerber musste auf Donnerstag verlegt werden. Starkregen, schwere Böen und Blitze bescherten der Millionenmetropole sowie dem US-Open-Gelände überflutete Straßen. In das Louis-Armstrong-Stadion, in dem Kerber gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine spielen sollte, regnete es trotz Dachs seitlich so stark hinein, dass der Spielbetrieb dort zunächst auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden musste. Später teilten die Veranstalter des Grand-Slam-Tennisturniers mit, dass Kerbers Partie auf Donnerstag verschoben wurde. Das Match der früheren Weltranglisten-Ersten wurde als dritte Partie (nicht vor 20.00 Uhr MESZ/Eurosport) angesetzt.