New York sucht Rattenfänger Wer einen Bachelor-Abschluss und Erfahrung in der Stadtplanung hat sowie eine „generell knallharte Aura“, könnte als Ratten-Beauftragter bis zu 170.000 Dolla... dpa

ARCHIV - «Ratten werden dieses Jobangebot hassen», heißt es in einer Stellenausschreibung der New Yorker Stadtverwaltung. Bernd von Jutrczenka/dpa

New York (dpa) -Die Millionenmetropole New York ist auf der Suche nach einem obersten Rattenfänger. „Ratten werden dieses Jobangebot hassen“, heißt es in der auf der Webseite der Stadtverwaltung veröffentlichten Ausschreibung.