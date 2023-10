DIE LAGE IN ISRAEL, DEUTSCHLAND UND BERLIN AM SAMSTAG, 28. OKTOBER Tag 21 nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten.

5.15 Uhr – Bundeswehr: Über 1000 Soldaten in den Nahen Osten verlegt

Die Bundeswehr hat für eine mögliche Evakuierung deutscher Staatsbürger inzwischen mehr als 1000 Soldaten in den Nahen Osten verlegt. Die ganz überwiegende Zahl der Männer und Frauen sei nun auf Zypern in Bereitschaft, wurde der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus Sicherheitskreisen erklärt. Sie seien von dort aus praktisch sofort einsatzbereit, ohne dass aber die weitere Entwicklung in der Folge des Großangriffs der Hamas auf Israel abzusehen sei.

Das Verteidigungsministerium hatte am vergangenen Wochenende erklärt, die eigene Reaktionsfähigkeit in der Region werde erhöht. Auf Zypern wurde ein Planungs- und Führungsstab für einen möglichen Evakuierungseinsatz aufgebaut. Auf der Insel sind auch Spezialkräfte der Deutschen Marine (KSM) mit den Kampfschwimmern in Warteposition. Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) sind nach Jordanien geflogen worden.

3.40 Uhr – NGO: Kommunikationsausfall in Gaza könnte Massengräueltaten verschleiern

Der nahezu vollständige Ausfall der Kommunikation im Gazastreifen könnte nach Angaben von Human Rights Watch (HRW) „Massengräueltaten“ verschleiern. Der aktuelle Ausfall des Mobilfunknetzes und des Internets in dem Gebiet berge die Gefahr, „dass Massengräueltaten gedeckt werden und Menschenrechtsverletzungen ungestraft bleiben“, erklärte HRW-Vertreterin Deborah Brown am Freitag.

Der Internetzugang und das Telefonnetz waren demnach am Freitag im gesamten Gazastreifen blockiert, während die massiven Angriffe Israels anhielten. Die 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen seien „fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten“, hieß es in einer Erklärung von Human Rights Watch.

Mehrere internationale Organisationen hatten am Freitag erklärt, keinen Kontakt mehr zu ihren Mitarbeitern im Gazastreifen zu haben, darunter auch Amnesty International. Der Kommunikationsausfall bedeute, „dass es noch schwieriger sein wird, wichtige Informationen und Beweise zu Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu erhalten“, erklärte die Organisation.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte auf X, ehemals Twitter, mit, er habe den Kontakt zu seinen Teams im Gazastreifen verloren, „weil die israelischen Behörden die Mobilfunkkommunikation und das Internet unterbrochen haben“. Der Ausfall betreffe auch die Notrufnummer 101 und behindere die Versorgung von Verwundeten.

3.18 Uhr – 29 Journalisten seit Hamas-Attacke in Nahost getötet

Seit dem blutigen Massaker der Hamas vom 7. Oktober sind einer Journalisten-Organisation zufolge 29 Medienvertreter in Israel und im Gazastreifen getötet worden. Nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1992 seien in so kurzer Zeit so viele über den Nahost-Konflikt berichtende Reporter ums Leben gekommen, teilte das in New York ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ) in der Nacht zu Samstag über die Online-Plattform X mit. Zudem würden Medienschaffende im Konfliktgebiet bedrängt, festgesetzt und am Berichten gehindert.

1.27 Uhr – UN-Vollversammlung verabschiedet Resolution für „humanitärer Waffenruhe“ im Gazastreifen

Die UN-Vollversammlung in New York hat mit großer Mehrheit eine „sofortige humanitäre Waffenruhe“ im Gazastreifen gefordert. Bei einer Dringlichkeitssitzung am Freitag stimmten von den 193 Mitgliedstaaten der UNO 120 Staaten für die Resolution, 14 Staaten stimmten dagegen, 45 Staaten enthielten sich. Israel kritisierte den Text, der die Hamas mit keinem Wort erwähnt, als „infam“. Die Hamas begrüßte die Resolution.

Der von Jordanien im Namen der Gruppe von 22 arabischen Ländern ausgearbeitete Text „fordert eine sofortige, dauerhafte und nachhaltige humanitäre Waffenruhe, die zu einer Einstellung der Feindseligkeiten führt“. In der vorherigen Version war eine „sofortige Feuerpause“ gefordert worden.



Im Zentrum der Resolution der UN-Vollversammlung steht die humanitäre Lage im Gazastreifen. Unter anderem wird die „sofortige“ Bereitstellung von Wasser, Nahrungsmitteln, Treibstoff und Strom „in ausreichenden Mengen“ sowie der „ungehinderte“ Zugang für humanitäre Hilfe gefordert. Zudem werden „alle gegen palästinensische und israelische Zivilisten gerichteten Gewaltakte, einschließlich aller Terrorakte und wahlloser Angriffe“ verurteilt.

Der Text äußert außerdem „Sorge angesichts der jüngsten Eskalation der Gewalt seit dem Angriff vom 7. Oktober“ – ohne jedoch die Hamas namentlich zu erwähnen.



Israels UN-Botschafter Gilad Erdan prangerte diesen Mangel mit scharfen Worten an. „Der einzige Ort, an den diese Resolution gehört, ist der Mülleimer der Geschichte“, sagte Erdan nach der Abstimmung. Israel werde weiterhin „alle Mittel“ im Kampf gegen die Hamas einsetzen.

0.05 Uhr – Israels Armee: Bodeneinsatz im Gazastreifen wird in der Nacht ausgeweitet

Die israelische Armee will nach eigenen Angaben ihren Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen in der Nacht zum Samstag ausdehnen. Die Bodentruppen „weiten ihre Bodenoperation heute Nacht aus“, kündigte Armeesprecher Daniel Hagari am Freitagabend an. UN-Generalsekretär António Guterres warnte angesichts der Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen vor einer „beispiellosen Lawine menschlichen Leids“.

Vor der angekündigten Ausweitung des Bodeneinsatzes verstärkte die israelische Armee nach eigenen Angaben bereits ihre Luftangriffe im Gazastreifen „in einer sehr bedeutsamen Weise“. Wir werden weiterhin Luftangriffe in der Stadt Gaza und ihrer Umgebung ausführen", sagte Hagari in einer Fernsehansprache.

Bereits in den beiden Vornächten hatte die israelische Armee Bodeneinsätze mit Panzern in dem extrem dichtbesiedelten Palästinensergebiet ausgeführt. Dabei habe es sich beide Male jeweils um einen „gezielten Angriff“ gehandelt, teilten die Streitkräfte mit. Die angekündigte großangelegte israelische Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet war bislang jedoch ausgeblieben.