Ein Jahr Ukraine-Krieg: Tausende Menschen zu Demos in Berlin erwartet

6.30 Uhr: Brandenburger Landtag erinnert an den Angriffskrieg

Ein Jahr nach dem Beginn erinnert der Brandenburger Landtag am Freitag (10 Uhr) an den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Anlässlich des Jahrestages halten Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die ukrainische Gesandte Iryna Samchenko eine Rede. Samchenko arbeitet in der Wirtschaftsabteilung der Botschaft in Berlin.

In der Plenarsitzung ist auch eine Debatte über den Krieg geplant. Vor einem Jahr hatte Woidke der Ukraine die Solidarität des Landes versichert. Das Parlament debattiert auch über die Forderung der Linksfraktion nach staatlicher Beteiligung an der Raffinerie PCK zur Sicherung des Standorts. Deutschland verzichtet seit diesem Jahr freiwillig auf russische Ölimporte über die Pipeline Druschba nach Schwedt. Alternativ fließt Öl über Rostock und Danzig, auch aus Kasachstan sollen Lieferungen kommen

6 Uhr: Berlin: 12.500 Demonstranten am Freitag angemeldet

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine werden am Freitag in Berlin mehr Demonstranten erwartet als bisher bekannt. Für den größten Demonstrationszug und die folgende Kundgebung am Abend am Brandenburger Tor sind bei der Polizei 12.500 Teilnehmer angemeldet, wie eine Sprecherin sagte. Unter dem Titel „Wir werden nie vergessen“ wollen Ukrainer und ihre Unterstützer ab 16 Uhr von der Karl-Marx-Allee zur russischen Botschaft an der Straße Unter den Linden und dann weiter am Reichstagsgebäude vorbei zum Brandenburger Tor laufen.

Große Ukraine-Demo in Berlin - das ist die Route Startpunkt Karl-Marx-Allee zwischen Schillingstraße und Strausberger Platz

Karl-Liebknecht-Straße

Unter den Linden

Wilhelmstraße

Reichstagufer

Paul-Löbe-Allee

Heinrich-von-Gagern-Straße

Yitzhak-Rabin-Straße

Straße des 17. Juni

Brandenburger Tor

Dort ist ab 18 Uhr eine Abschlusskundgebung unter dem Motto „Stand with Ukraine“ geplant. Daran nehmen auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev mit Grußworten teil.

5.51 Uhr: Das sind die Demos in Berlin am Vormittag

Ab 11 Uhr gibt es einen sogenannten Trauerweg für die Opfer des Krieges von der ukrainischen Botschaft nahe dem Deutschen Theater zum Brandenburger Tor.

Gegen 12 Uhr soll eine Demonstration mit dem Titel „Friedenszug: Frieden für die Ukraine und weltweit“ am Alexanderplatz beginnen und zum Reichstagsgebäude laufen. Mittags sind weitere Kundgebungen vor der russischen Botschaft und am Brandenburger Tor angemeldet.

5.50 Uhr: Gedenkakt im Schloss Bellevue

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt am Freitag zu einem offiziellen Gedenkakt ins Schloss Bellevue ein. An der Veranstaltung am Vormittag (ab 10.30 Uhr) mit Steinmeier nehmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), weitere Vertreterinnen und Vertreter der Verfassungsorgane sowie der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev teil. Vorgesehen sind eine Ansprache des Bundespräsidenten sowie eine Video-Botschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

5.30 Uhr: Bundestag und Bundespräsident hissen Ukraine-Flagge

Das Berliner Regierungsviertel zeigt Flagge: Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wird am Freitag auf dem Reichstagsgebäude und vor dem Schloss Bellevue die ukrainische Flagge gehisst. Die Beflaggung auf dem Südwest-Turm des Parlaments sei „ein besonders klares Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk“, teilte die Bundestagsverwaltung mit. Üblicherweise weht auf drei der vier Türmen die schwarz-rot-goldene Bundesflagge und auf dem Südost-Turm die blaue Europaflagge mit Sternen.

Am Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Ähnliches geplant: Vor dem Schloss Bellevue, wo am Freitag die zentrale politische Veranstaltung zum Jahrestag des russischen Überfalls stattfinden wird, soll um 7 Uhr die blau-gelbe Flagge der Ukraine gehisst werden.

5 Uhr: Initiative will zerstörten Panzer vor russischer Botschaft aufstellen

Eine Initiative will gegenüber der russischen Botschaft an der Straße Unter den Linden einen in der Ukraine zerstörten russischen Panzer T-72 als Zeichen des Protests aufstellen. Anders als zuvor geplant bleibt der Panzer, der auf einem Hänger transportiert wird, nur ein Wochenende. Vor der Botschaft soll zudem eine Kunstaktion in Form einer interaktiven Installation zu sehen sein, die den Titel „Russkij Mir“ („Russischer Friede“ oder „Russische Welt“) trägt.

5 Uhr: Parlamentspräsident: Berliner stehen fest an der Seite der Ukraine

Berlins Parlamentspräsident Dennis Buchner hat den Menschen in der Ukraine die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner zugesichert. „Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben in den vergangenen Monaten in beeindruckender Weise deutlich gemacht, dass sie unaufhörlich ihre Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie gegen die imperialistischen Bestrebungen Putins verteidigen werden“, sagte der Präsident des Abgeordnetenhauses. „Unsere Solidarität mit der souveränen Ukraine ist auch ein Jahr nach dem Kriegsbeginn ungebrochen“, sagte Buchner. „Die Berlinerinnen und Berliner stehen fest an der Seite der Menschen in der Ukraine.“

Sie seien in Gedanken auch weiterhin bei den Menschen, die tagtäglich russischen Raketenangriffen und Gewalttaten ausgesetzt seien. „Wir trauern um die vielen Todesopfer der völkerrechtswidrigen Verbrechen Russlands“, so der Parlamentspräsident. „Und wir denken auch an die Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, sich auf der Flucht befinden und bei denen Wunden entstanden sind, die vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sichtbar sind.“