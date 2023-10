DIE LAGE IN ISRAEL AM SAMSTAG: DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK Tag 8 nach dem Großangriff der Hamas gegen israelische Zivilisten.

gegen israelische Zivilisten. Die israelische Armee hat begrenzte Vorstöße auf das Gebiet des Gazastreifens vorgenommen.

auf das Gebiet des Gazastreifens vorgenommen. Zehntausende Palästinenser bereits aus dem Gazastreifen geflohen.

Hamas-Anhänger demonstrieren im Westjordanland .

. UN fordert Israel auf, Evakuierungsbefehl zu widerrufen.

Bildstrecke

Israelische Soldaten im Süden des Landes. Ariel Schalit/AP Palästinenser fliehen mit ihren Habseligkeiten aus dem Gazastreifen. Atia Darwish/imago Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen Hatem Moussa/AP Palästinenser fliehen nach israelischen Luftangriffen in sicherere Gebiete. Mohammed Talatene/dpa Israelische Truppen versammeln sich in einem Feld nahe der Stadt Aschkelon. Thomas Coex/AFP Palästinenser auf der Flucht Mohammed Talatene/dpa Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF haben am Freitag die Bewohner der bevölkerungsreichen Gaza-Stadt aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden nach Süden zu evakuieren. Mohammed Talatene/dpa Israelische Soldaten in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza im Süden Israels. Jini/imago Mehr als eine Million Palästinenser sind aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Mohammed Talatene/dpa Palästinenser fliehen in Richtung Süden. Hatem Moussa/AP Auf der Flucht vor der angekündigten israelischen Bodenoffensive Rizek Abdeljawad/imago Palästinenser fliehen aus ihren Häusern in Gaza-Stadt Rizek Abdeljawad/imago Palästinenser auf der Flucht vor dem Krieg. Rizek Abdeljawad/imago 1 / 13

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Samstag, 14. Oktober 2023

15:15 Uhr: USA genehmigen begrenzte Ausreise von Botschaftspersonal aus Israel

Die US-Regierung hat angesichts der Entwicklungen seit dem beispiellosen Massaker von islamistischen Hamas-Terroristen die Ausreise nicht unmittelbar benötigter Beschäftigter der US-Regierung aus Israel genehmigt. Als Grund nannte das US-Außenministerium am Samstag die „unvorhersehbare Sicherheitslage“. Die Genehmigung für die Ausreise sei bereits am Freitag erfolgt und gelte auch für Familienangehörige. „Terroristen und gewalttätige Extremisten können ohne oder mit nur geringer Vorwarnung Anschläge verüben, die sich gegen Touristenorte, Verkehrsknotenpunkte, Märkte/Einkaufszentren und lokale Regierungseinrichtungen richten“, hieß es weiter.

14:50 Uhr: Tote bei Konfrontationen im Westjordanland

Bei Auseinandersetzungen an mehreren Orten im israelisch besetzten Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge auch am Samstag wieder mehrere Menschen getötet worden. In Jericho sei ein Palästinenser bei einem Einsatz der israelischen Armee ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Außerdem sei ein Mann in Ost-Jerusalem, dem arabisch geprägten Teil der Stadt, durch Schüsse der israelischen Polizei getötet worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die genauen Umstände der Vorfälle waren zunächst unklar.

Außerdem erlag ein 15-Jähriger laut Gesundheitsministerium seinen schweren Verletzungen, die er sich bei Zusammenstößen mit der Armee am Tag zuvor zugezogen hatte.

14.20 Uhr: Auswärtiges Amt: 2800 Deutsche aus Israel ausgeflogen

Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben etwa 2800 Bundesbürger und Familienmitglieder bei der Ausreise aus Israel unterstützt. Die Menschen hätten das Land nach Beginn der Angriffe der islamistischen Hamas vor einer Woche zu Land, Luft und See verlassen, hieß es heute aus dem Auswärtigen Amt. An diesem Sonntag gebe es eine Ausreisemöglichkeit mit Sonderflügen der Fluggesellschaft Condor aus der jordanischen Stadt Akaba, die direkt an der Südgrenze Israels liegt.

12.00 Uhr: Iran warnt Israel vor Angriffen gegen Hisbollah

Irans Außenminister hat Israel vor Angriffen gegen die Schiitenorganisation Hisbollah gewarnt. „Hinsichtlich der Szenarien gegen die Hisbollah wird jede Aktion ein Erdbeben gegen die Zionisten sein“, sagte Hussein Amirabdollahian am Samstag bei einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Am Freitag war der Minister mit dem Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, zusammengekommen.

Seit dem Terror-Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zu einem Flächenbrand entwickelt. Viele Beobachter blicken dabei auf die Hisbollah, die bereits 2006 in einen Krieg mit Israel verwickelt war. Die Organisation gilt als treuer Verbündeter des Irans. Seit dem Wochenende kam es an der israelisch-libanesischen Grenze immer wieder zu Kampfhandlungen.

Seit der Islamischen Revolution von 1979 ist Israel Irans erklärter Erzfeind. Teheran hat seit den 1990er Jahren seine politischen und militärischen Beziehungen in der Region ausgebaut, um eine „Achse des Widerstands“ gegen Israel zu schaffen.

11.15 Uhr: Saudi-Arabien stoppt Diplomatie-Gespräche mit Israel

Saudi-Arabien hat die Gespräche über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen mit Israel gestoppt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus saudischen Diplomatenkreisen.

9 Uhr: Neuer Zeitraum für Evakuierung von Gaza-Einwohnern am Samstag

Das israelische Militär hat den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens auch am Samstag wieder einen Zeitraum ohne Angriffe zugesichert, um sich in den Süden der Küstenenklave zu begeben. Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr Ortszeit (09.00 bis 15.00 Uhr MESZ) sollen die Bewohner von Beit Hanun auf einer eingezeichneten Fluchtroute nach Chan Junis gehen, wie IDF-Sprecher Avichay Adraee in arabischer Sprache auf X mitteilte. Er schrieb: „Ich möchte Sie darüber informieren, dass die IDF den Verkehr auf den angegebenen Straßen zwischen 10:00 und 16:00 Uhr ohne Schaden zulassen wird. Nutzen Sie zu Ihrer Sicherheit die kurze Zeit, um nach Süden zu ziehen – von Beit Hanoun nach Khan Yunis. Seien Sie versichert, dass auch die Hamas-Führer auf sich selbst aufgepasst haben und Schutz vor Angriffen in der Region suchen.“

An Israels Aufforderung zur Massenevakuierung gibt es viel Kritik. Die Vereinten Nationen forderten Israel bereits am Freitag auf, die Anweisung zu widerrufen. Es drohe eine „katastrophale Situation“.

08.20 Uhr: Israels Militär tötet Terrorzelle aus dem Libanon

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mutmaßliche Terroristen beim versuchten Eindringen vom Libanon aus nach Israel getötet. Wie das israelische Militär am Samstagmorgen bekannt gab, hätten Soldaten eine „Terrorzelle“ identifiziert, die versucht habe, vom Libanon aus in israelisches Gebiet einzudringen. Eine Drohne des Militärs habe „einige der Terroristen“ getötet, hieß es.

Seit dem Terror-Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel vom vergangenen Wochenende kam es an Israels Grenze zum Libanon im Norden immer wieder zu Kampfhandlungen mit der Hisbollah-Miliz.

Es wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen zum Flächenbrand entwickelt. Die Augen richten sich dabei auf die Hisbollah. Die Schiitenorganisation war schon 2006 in einen Krieg mit Israel verwickelt. Die Miliz gilt als treuer Verbündeter des Irans.

8.11 Uhr: Israel: Hamas-Kommandeur Murad Abu Murad getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der radikalislamischen Hamas getötet. Die Luftwaffe habe während der vergangenen 24 Stunden Kommandozentralen der Hamas bombardiert und dabei den Chef der „Luftaktivitäten“ der Hamas, Murad Abu Murad, getötet, teilte die Armee am Samstag mit. Die Palästinenserorganisation bestätigte den Tod des Kommandeurs zunächst nicht.

The IDF also claims it targeted and killed Murad Abu Murad, the head of #Hamas's aerial branch pic.twitter.com/8PoMLgrxew — Michael A. Horowitz (@michaelh992) October 14, 2023

7.30 Uhr: Israel: 230 Hamas-Aktivisten im Westjordanland verhaftet

Das israelische Militär hat seit Kriegsbeginn 230 Hamas-Aktivisten im Westjordanland verhaftet. Das berichtet die Jerusalem Post.

Demonstration von Hamas-Anhängern in Nablus, Westjordanland, am Freitag Nasser Ishtayeh/SOPA Images/imago

7 Uhr: Josep Borrell: Welt hat bei Zwei-Staaten-Lösung versagt

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat der Weltgemeinschaft Fehler im Umgang mit einer potenziellen Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser vorgeworfen. „Die Welt hat kläglich versagt, vor 30 Jahren gab es keinen Erfolg bei dieser Zwei-Staaten-Lösung“, sagte Borrell am Samstag in Peking. Der Spanier räumte aber auch ein, dass zwei getrennte Staaten für Israelis und Palästinenser zwar ein erstrebenswertes Ziel für die Zukunft seien, der laufende Konflikt aber nicht dadurch gelöst werden könne. Borrell sprach in der chinesischen Hauptstadt mit Außenminister Wang Yi über internationale Sicherheitsfragen.

6.55 Uhr: US fordert Israel auf, Bodenoffensive im Gazastreifen zu verschieben

Die Vereinigten Staaten haben Israel dazu aufgefordert, seine Bodenoffensive zu verschieben, bis ein humanitärer Korridor eingerichtet ist, wie israelische Medien am Samstagmorgen berichten.

The United States has asked Israel to postpone its ground offensive until the establishment of a humanitarian corridor, Israeli media reported Saturday morning.



According to the report, it was unclear what the Israeli response was to the request.https://t.co/30Iv9JzEe2 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 14, 2023

6.45 Uhr: IDF-Soldaten finden im Gazastreifen Leichen vermisster Israelis

Das israelische Militär hat einem Medienbericht zufolge bei einem Vorstoß in den Gazastreifen Leichen vermisster Landsleute gefunden. Wie die „Jerusalem Post“ am frühen Morgen berichtete, sollen die Leichen am Vorabend im Grenzgebiet entdeckt worden sein. Angaben zur Anzahl der Toten gab es nicht. Die Armee hat bereits mehrere begrenzte Vorstöße auf das Gebiet des Gazastreifens vorgenommen. Es wird erwartet, dass es zu einer Bodenoffensive kommt. Nach Angaben der Hamas sollen 13 von rund 150 der verschleppten Geiseln bei den israelischen Luftangriffen in Gaza getötet worden sein.

6.33 Uhr: Netanjahu: erst der Anfang der Offensive gegen Hamas

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete die derzeitigen Gegenangriffe im Gazastreifen nach dem Hamas-Terror mit Hunderten getöteten Israelis nur als „Anfang“ der Offensive gegen die militanten Islamisten. „Wir werden die Hamas zerstören und gewinnen, aber es wird Zeit brauchen“, sagte er am Freitagabend in einer Ansprache an die Nation. „Unsere Feinde haben gerade erst begonnen, den Preis zu zahlen. Ich werde unsere Pläne nicht näher erläutern, aber ich sage Ihnen, das ist erst der Anfang.“ Das jüdische Volk habe seit Jahrzehnten nicht mehr solche Schrecken erlebt, so Netanjahu.

6.21 Uhr: Spannung steigt auch im Westjordanland: Zusammenstöße in mehreren Städten

Korrespondenten der AFP sowie Sicherheitsbeamte berichteten am Freitag von Zusammenstößen in Ramallah, Nablus, Tulkarem, Hebron und anderen Städten des Westjordanlandes. In der nördlichen Stadt Nablus versammelten sich Hamas-Anhänger, einige hielten Modelle von Raketen in der Hand. In Ramallah sowie in Hebron im südlichen Westjordanland schwenkten die Demonstranten Hamas-Fahnen und forderten das „Ende der Belagerung des Gazastreifens“.

Mindestens neun Palästinenser seien nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums am Freitag bei Kundgebungen gegen Israel im Westjordanland getötet worden.

6 Uhr: Zehntausende Menschen bereits aus Gaza geflohen

Zehntausende Menschen haben am Freitag ihre Häuser im Gazastreifen, nachdem das israelische Militär über eine Million Menschen nördlich des Wadi Gaza gewarnt hatte, nach Süden zu ziehen, wie das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) am Samstag mitteilte.

Menschen in Autos machten sich auf Lastwagen, mit Eselskarren und zu Fuß auf der einzigen Hauptstraße des Gebiets Richtung Süden auf. Die im Gazastreifen herrschende Hamas versuchte, fliehende Zivilisten davon abzuhalten, dem israelischen Aufruf zur Räumung des Nordens zu folgen. Sie sollten nicht auf die „Propagandanachrichten“ reinfallen, hieß es.

Nach Ablauf einer vom israelischen Militär gesetzten Frist zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens befürchten die Vereinten Nationen eine „katastrophale Situation“, sollte die Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschieren. Augenzeugen berichteten von Panik unter der Bevölkerung. Die UN forderten Israel auf, die Anweisung zur Evakuierung der etwa 1,1 Millionen Menschen zu widerrufen. UN-Generalsekretär António Guterres forderte sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. „Auch Kriege haben Regeln“, betonte er am Freitag in New York.

5.50 Uhr: Biden besorgt über humanitäre Lage der Palästinenser

US-Präsident Joe Biden hat Israel erneut die Solidarität der Vereinigten Staaten versichert, sich aber auch besorgt zur Lage im Gazastreifen geäußert. „Wir dürfen die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die überwältigende Mehrheit der Palästinenser nichts mit Hamas oder den abstoßenden Attacken der Hamas zu tun hat und dass sie in der Folge auch leiden“, sagte Biden in Philadelphia. US-Teams seien in der Region, um in Abstimmung mit arabischen Staaten und den Vereinten Nationen humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen sicherzustellen.

5.50 Uhr:UN: Russland und Brasilien legen Resolutionsentwürfe zu Nahost vor

Russland und Brasilien haben zwei unterschiedliche Resolutionsentwürfe in den UN-Sicherheitsrat eingebracht, um der jüngsten Gewalteskalation im Nahen Osten zu begegnen. Im russischen Text werden unter anderem eine „humanitäre Feuerpause“ sowie die Freilassung der von der Terrororganisation Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln gefordert, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr. Die Hamas wird in dem am Freitag hinter verschlossenen Türen präsentierten Papier allerdings nicht direkt genannt.

5.45 Uhr: Deutsche in Israel: Ausreise zunächst mit Bus statt Flugzeug

Nachdem die Lufthansa allein am Freitag mehr als 800 Deutsche aus Israel ausgeflogen hat, wird der Heimweg aus der Krisenregion ab Samstag komplizierter: Die Airline hat ihre Sonderflüge zunächst gestoppt. Hintergrund seien „neben der ungewissen Sicherheitslage auch ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv“, hieß es. Das Auswärtige Amt verwies nun auf zwei Flüge am Sonntag mit dem Ferienflieger Condor aus dem jordanischen Akaba. Die Stadt liegt allerdings mehrere Stunden Auto- oder Busfahrt durch die Negev-Wüste von Tel Aviv entfernt.