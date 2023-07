ENTLAUFENE RAUBKATZE SÜDLICH VON BERLIN: DAS IST DIE LAGE AM FREITAG Seit 7 Uhr geht die Suche nach der mutmaßlichen Löwin im Süden Berlins mit Hochdruck weiter, auch professionelle Tierspurensucher sollen zum Einsatz kommen.

mit Hochdruck weiter, auch sollen zum Einsatz kommen. Gefahrenwarnung gilt weiter – auch im Süden Berlins.

gilt weiter – auch im Süden Berlins. In der Nacht zum Donnerstag soll eine freilaufende Raubkatze in Kleinmachnow in Brandenburg an der Grenze zu Berlin gesichtet worden sein.

in Brandenburg gesichtet worden sein. Einschätzungen der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Tier wohl um eine Löwin .

. Die Großfahndung am Donnerstag blieb trotz verschiedenen Hinweisen ohne Erfolg.

Freitag, 21. Juli

Wildtierexperte: Erkenne auf Video nur zwei Wildschweine

Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert ist skeptisch, ob tatsächlich eine Raubkatze frei durch Berlin und Brandenburg läuft. Er könne auf dem bekannten Video nur zwei Wildschweine erkennen, die von links nach rechts laufen, sagte er am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. „Ich glaube aber natürlich den Zeugen, den Kollegen von der Polizei in Berlin, die ein derartiges Tier auch real gesehen haben“, ergänzte Ehlert. Dennoch mache es ihn stutzig, dass bisher keine Spuren gefunden werden konnten.

„Grundsätzlich kann ein Löwe nicht einfach weg sein, auch so eine Löwin nicht. Sie hinterlässt Spuren“, sagte der Wildtierexperte. „Es ist schon sehr auffällig, dass an der Stelle, wo das Tier gesehen und gefilmt wurde, nicht mal ein Trittsiegel zu sehen ist.“ Dennoch könne es sein, dass das Tier in Berlin und Brandenburg herumläuft.

Suchmaßnahmen sollen gegen 7 Uhr anlaufen

Bei der Suche nach einer freilaufenden Raubkatze in Berlin und Brandenburg hat es in der Nacht keine neuen Hinweise gegeben. Das teilten die Lagezentren der Polizeien Berlin und Brandenburg am frühen Freitagmorgen mit. Demnach seien weder weitere Sichtungen von Zeugen noch Spuren des Tieres in der Nacht gemeldet oder gefunden worden. Am Freitag geht die Suche aber weiter. „Gegen 7 Uhr sollen die Suchmaßnahmen wieder richtig anlaufen“, sagte ein Sprecher der Polizei Brandenburg.

Sowohl die Berliner Polizei als auch die Polizei in Brandenburg hatten die Suche in der Nacht mit zahlreichen Einsatzkräften fortgesetzt. Ab Mitternacht sicherte die Berliner Polizei die Bereiche im Süden Berlins, in dem es Sichtungen der Raubkatze gegeben haben soll. Die Polizei konzentrierte darum ihre Suche auf den Bereich in Zehlendorf rund um den langen Königsweg.

Gefahrenwarnung: Berliner Polizei „Meiden Sie die südlichen Waldgebiete“

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Warnung vor einem gefährlichen Wildtier herausgegeben. Sie gilt in Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow sowie in den südlichen Berliner Bezirken. Die Bevölkerung in den betroffenen Gegenden wird weiter dazu aufgerufen, Haus- und Nutztiere nicht ins Freie zu lassen. Den Bewohnern der brandenburgischen Gemeinden Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf wurde zudem geraten, die Häuser nicht zu verlassen. Waldspaziergänge sollten in den angrenzenden Gebieten nicht unternommen werden, so die Berliner Polizei.

Professionelle Tierenspurensucher: Suche nach Raubkatze wird intensiviert

Die Suche nach einer freilaufenden Raubkatze in Berlin und Brandenburg soll heute intensiviert werden. Professionelle Tierspurensucher werden den Wald durchforsten, wie der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert (SPD), im RBB ankündigte. Unter anderem in seiner Gemeinde soll das Tier – mutmaßlich eine Löwin – gesichtet worden sein. „Es kann nicht tagelang so weiter gehen“, sagte Grubert mit Blick auf den Großeinsatz der Polizei.

Auch in der Nacht hatte die Polizei in Brandenburg und Berlin weiter gesucht. Im Süden der Hauptstadt seien etwa 220 Polizistinnen und Polizisten in dem Bereich im Einsatz, wo es mögliche Sichtungen gab, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Beteiligt an der Suche seien Veterinärmediziner und der Stadtjäger. Es sollten Nachtsichtgeräte und eine Nachtsichtdrohne eingesetzt werden. Der Einsatz konzentrierte sich auf den Bereich Zehlendorf, wo das Tier möglicherweise gesehen wurde.

Einsatzkräfte suchten auch in der Nacht zu Freitag nach dem gefährlichen Tier. Morris Pudwell

In der Nacht zum Donnerstag soll eine freilaufende Raubkatze in Kleinmachnow in Brandenburg an der Grenze zu Berlin gesichtet worden sein. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo eines Zeugen zeigt ein Tier dort zwischen Büschen und Bäumen umherschleichen. Das Video schätzen die Ermittlungsbehörden als echt ein. Auch Polizisten hatten den Angaben zufolge die Raubkatze „gesichert“ gesehen, sagte eine Behördensprecherin.