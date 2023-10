DIE LAGE IN ISRAEL AM MONTAG: DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK: Tag 9 nach dem Großangriff der Hamas auf israelische Zivilisten.

auf israelische Zivilisten. Mehr als 600 000 Menschen fliehen aus dem Norden des Gazastreifens.

aus dem Norden des Gazastreifens. Israel bestätigt 155 entführte Geiseln – darunter befinden sich 8 Deutsche.

– darunter befinden sich 8 Deutsche. Baerbock : Bisher noch kein direkter Kontakt zu deutschen Geiseln .

: Bisher noch kein direkter Kontakt zu . Bundeswehr bringt über 200 deutsche Staatsbürger in Sicherheit.

in Sicherheit. Heftige Schusswechsel an der Grenze zu Libanon.

5.40 Uhr: Massenflucht aus Gaza vor Bodenoffensive

Aus Angst vor Israels erwarteter Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die islamistischen Hamas-Angreifer suchen Hunderttausende Palästinenser unter katastrophalen Bedingungen Schutz im Süden des hermetisch abgeriegelten Küstenstreifens. Nach mehreren Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung hätten sich dort inzwischen mehr als 600.000 Menschen hinbegeben, teilte Israels Armee mit. Die Versorgung der dicht gedrängten Menschenmassen ist jedoch dramatisch. Wenigstens Wasser sollen sie wieder bekommen. Das kündigte Israels Energieminister Israel Katz auf der Plattform X an.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

5.45 Uhr: Israel bestätigt Entführung von 155 Geiseln in Gazastreifen – darunter 8 Deutsche

Israels Armee konnte inzwischen die Entführung von 155 Menschen aus Israel in den Gazastreifen bestätigen. Deren Angehörige seien informiert worden. Die Armee werde alles tun, um sie nach Hause zu bringen.

Unter den Entführten sind auch acht Deutsche. Die Bundesregierung hat nach Aussagen von Außenministerin Annalena Baerbock weiter „keinen direkten Kontakt“ zu den deutschen Geiseln.

5.30 Uhr: Weitere Bundeswehrmaschine mit Passagieren aus Israel in Deutschland

Eine weitere Bundeswehrmaschine mit 60 deutschen Passagieren aus Israel ist auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf gelandet. Der Militärtransporter vom Typ A400M sei am Montagmorgen um 02:45 Uhr aus Tel Aviv kommend gelandet, teilte das Einsatzführungskommando auf X (vormals Twitter) mit. Bisher habe man 222 Personen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen, hieß es. Es ist die vierte Bundeswehr-Maschine, die Deutsche aus Israel holte.

Im Falle einer Verschlechterung der Lage stehe die Bundeswehr auch für eine militärische Evakuierung bereit, hatten das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium am Vortag erklärt. Man treffe weitere Vorbereitungen. Der Krisenstab habe außerdem beschlossen, die in die Region entsandten Krisenunterstützungsteams zu verstärken.

5.00 Uhr: Baerbock: Bisher noch kein direkter Kontakt zu deutschen Geiseln

Die Bundesregierung hat nach Aussage von Außenministerin Annalena Baerbock weiterhin „keinen direkten Kontakt“ zu den im Gazastreifen festgehaltenen deutschen Geiseln. „Das war eines der Hauptthemen bei meinem Besuch in Israel und auch bei meinem Besuch danach in Ägypten“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Ziel der Bundesregierung sei es dabei zum Beispiel, Lebenszeichen zu bekommen. Über 150 Geiseln wurden von der Hamas nach Gaze verschleppt- darunter biser achte Deutsche die meisten davon Doppelstaatler wie Außenminster Barbock sagte.

4.30 Uhr: Abbas: Taten der Hamas repräsentieren nicht das palästinensische Volk

Die Taten und die Politik der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas repräsentieren nach den Worten von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nicht das palästinensische Volk. Er lehne die Tötung von Zivilisten auf beiden Seiten ab, betonte Abbas, der die Automiebehörde im Westjordanland leitet, in einem Telefonat mit Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Er forderte alle Beteiligten auf, Gefangene freizulassen.

Erneut Schusswechsel an Grenze zu Libanon

Seit den Terrorattacken der Hamas auf Israel und den Gegenschlägen Israels auf den Gazastreifen kam es regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon.

Die IDF und die Hisbollah erlebten am Sonntag „einen der angespanntesten Tage seit Beginn des Krieges“, wie Jerusalem Post schreibt.

Am Sonntagabend attackierte Israels Armee nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Hisbollah. Stunden zuvor hatte die Hisbollah Ziele im Nachbarland angegriffen. Israelischen Medienberichten zufolge wurden acht Menschen in Israel verletzt, einige davon schwer. Am Sonntag wurde das Unifil-Hauptquartier im südlibanesischen Nakura von einer Rakete getroffen. Niemand sei verletzt worden. Unklar war zunächst, wer die Rakete abfeuerte.