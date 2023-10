DIE LAGE IN ISRAEL, DEUTSCHLAND UND BERLIN AM MONTAG, 30. OKTOBER Tag 24 nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten.

Israelische Bodentruppen kämpfen im Gazastreifen, noch immer sind Tausende Zivilisten vor Ort.

kämpfen im Gazastreifen, noch immer sind Tausende Zivilisten vor Ort. Kämpfe laufen auch an Israels Nordgrenzen .

. Bemühungen um die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln laufen.

laufen. Ein antisemitischer Mob stürmte am Sonntag einen Flughafen in Dagestan im Nordkaukasus, nachdem dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war.

7 Uhr – Hamas: „Heftige Gefechte“ mit israelischer Armee im Gazastreifen

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat nach eigenen Angaben schwere Kämpfe mit der israelischen Armee im Gazastreifen geführt. „Unsere Kämpfer führen derzeit im Nordwesten des Gazastreifens heftige Gefechte mit Maschinengewehren und Anti-Panzer-Waffen gegen die eingedrungenen Besatzertruppen“, erklärte am Sonntagabend der bewaffnete Arm der Hamas.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

6.05 Uhr – Die Zahl der Opfer steigt weiter

Israel hat seit dem Angriff von Hamas am 7. Oktober 2023 mehr als 1400 Tote zu beklagen. Über 230 Menschen wurden verschleppt. Die Opferzahlen im Gazastreifen stiegen unterdessen im Zuge von Israels heftigen Gegenschlägen weiter. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seit Kriegsbeginn vor gut drei Wochen mehr als 8000 Palästinenser getötet.

5.44 Uhr – Israel rückt in der Nacht verstärkt gegen Hamas vor

Während Israels Militär im Gazastreifen verstärkt mit Panzerverbänden und Kampfflugzeugen gegen die islamistische Hamas vorrückt, wird die humanitäre Lage für die Menschen dort immer furchtbarer. Obwohl Israel mit Nachdruck die noch im Norden des Gazastreifens verbliebenen Zivilisten, darunter Patienten in Krankenhäusern, aufrief, sich in den Süden in Sicherheit zu begeben, halten sich etwa beim Schifa-Krankenhaus nach TV-Berichten weiterhin Tausende von Menschen auf. Nach israelischer Darstellung dient das Krankenhaus auch als Hamas-Kommandozentrum.

4.31 Uhr – UNO: 33 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen angekommen

UN-Angaben zufolge sind erneut mehr als 30 Lastwagen mit Hilfslieferungen im Gazastreifen angekommen. Es handele sich um „die größte Lieferung von humanitärer Hilfe seit dem 21. Oktober“, erklärte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) am frühen Montag. Demnach überquerten 33 Lastwagen mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern am Sonntag den Grenzübergang in Rafah.

Mitarbeiter des Roten Kreuzes beim Ausladen von Hilfslieferungen im Gazastreifen. Muhammed Yusef/TASS/imago

Wie Ocha mitteilte, sind seit der jüngsten Eskalation des Nahostkonflikts 117 Lastwagen mit Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen gelangt. Vor der Abriegelung des Palästinensergebiets durch Israel fuhren täglich etwa 500 solche Lastwagen in den Gazastreifen. Seit Kriegsbeginn war es der bisher größte Tageskonvoi. Dennoch reicht dies nach Angaben von Hilfsorganisationen immer noch nicht aus, um die mehr als 2,2 Millionen Einwohner im Gazastreifen zu versorgen.



Gebraucht würden täglich 100 Lastwagenladungen, hieß es. Zuvor waren nach Angaben des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA Tausende von Menschen in Lager- und Verteilpunkte für Hilfsgüter eingebrochen. Sie hätten dabei Mehl und andere Dinge wie Hygiene-Artikel mitgenommen.

3.19 Uhr – IStGH-Chefankläger warnt vor Blockade humanitärer Hilfe für Gazastreifen

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat davor gewarnt, den Zugang zu humanitärer Hilfe für Menschen im Gazastreifen zu blockieren. „Die Behinderung von Hilfslieferungen, wie sie in den Genfer Konventionen vorgesehen sind, könnte eine Straftat darstellen, für die das Gericht zuständig ist“, sagte Karim Khan am Sonntag nach einem Besuch am Grenzübergang in Rafah.



Er wolle gegenüber Israel deutlich machen, dass „unverzüglich erkennbare Anstrengungen unternommen werden müssen“, um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung im von der Hamas regierten Gazastreifen „mit Grundnahrungsmitteln und Medikamenten versorgt wird“, sagte Khan in Kairo. Khan erläuterte, er habe „Lastwagen voller humanitärer Hilfsgüter gesehen, die dort festsaßen, wo niemand sie braucht“. Diese müssten „ohne Verzögerung“ zu den Zivilisten im Gazastreifen gebracht werden.

3 Uhr – Noch immer Zehntausende Zivilisten im Norden Gazas

Immer mehr israelische Bodentruppen stoßen mit Kampfpanzern im Verbund mit Kampflugzeugen im Gazastreifen gegen die Hamas vor. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der islamistischen Organisation. Israel ruft die Zivilbevölkerung in der Stadt Gaza und im Norden seit Wochen auf, sich zur eigenen Sicherheit in den Süden des Küstenstreifens zu begeben. Aber auch dort kommt es zu Luftangriffen. Israelische Medien berichteten, die Hamas habe rund 30.000 Menschen allein im Umkreis des Schifa-Krankenhauses in Gaza konzentriert, damit diese als „menschliche Schutzschilde“ dienen. Dies solle Israel daran hindern, ihre unterirdische Kommandozentrale anzugreifen.

1.25 Uhr – Israel: Beschuss aus dem Libanon nimmt zu

Kämpfer der radikalen Palästinenserorganisation Hamas haben am Sonntag aus dem Südlibanon heraus Israel unter Beschuss genommen. Wie der bewaffnete Arm der Hamas, die Essedin-al-Kassam-Brigaden, mitteilte, wurden 16 Raketen auf die Küstenstadt Nahariya in der Region Galiläa abgefeuert. Auch die pro-iranische Schiitenmiliz Hisbollah und der bewaffnete Arm der radikalislamischen Organisation Dschamaa Islamija griffen nach eigenen Angaben Ziele in Israel an.

Die israelische Armee bestätigte den Beschuss aus dem Libanon, der auf grenznahe Regionen gezielt gewesen sei. Die israelischen Streitkräfte erwiderten demnach das Feuer. Libanons Nachrichtenagentur NNA meldete mehrere Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Städte im Südlibanon. Gegenseitiger Beschuss an der israelisch-libanesischen Grenze findet seit dem 7. Oktober beinahe täglich statt.

1.04 Uhr – Israel beschießt erneut Stellungen in Syrien

Israels Armee hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe erneut Ziele in Syrien beschossen. Ein Kampfflugzeug habe „militärische Infrastruktur“ auf syrischem Boden getroffen, teilte das israelische Militär in der Nacht zum Montag mit. Stunden zuvor hatte die Armee mitgeteilt, den Ort angegriffen zu haben, von wo aus auf Israel geschossen worden sei. Die aus Syrien abgefeuerten Raketen waren demnach auf offenem Gelände gelandet. Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, war zunächst unklar.