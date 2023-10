Newsblog – Chaos in Gaza nach Evakuierungsbefehl: „Niemand weiß, was zu tun ist“

DIE LAGE IN ISRAEL AM FREITAG, DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK Tag sieben nach dem Großangriff der Hamas gegen israelische Zivilisten.

nach dem Großangriff der Hamas gegen israelische Zivilisten. Israel ruft Zivilisten in Gaza dazu auf, ihre Häuser zu ihrem Schutz zu verlassen.

dazu auf, ihre Häuser UN: Israel soll Aufruf zum Verlassen von Nord-Gaza zurücknehmen.

Israelische Luftwaffe greift 750 Ziele der Hamas im Norden des Gazastreifens an.

im Norden des Gazastreifens an. Israel warnt vor internationalem „Tag der Wut“ der Hamas am Freitag.

der Hamas am Freitag. Ursula von der Leyen und Annalena Baerbock am Freitag zu Solidaritätsbesuch in Israel.

Freitag, 13. Oktober

Annalena Baerbock in Israel: Wir sind alle Israelis in diesen Tagen

Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel und seiner Bevölkerung nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas die deutsche Solidarität versichert. „In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen in Netiwot in der Nähe der Grenze zum Gaza-Streifen. Sie ergänzte: „Ich möchte unsere tiefste Solidarität seitens der deutschen Regierung, aber auch der deutschen Bevölkerung zum Ausdruck bringen.“

Baerbock sprach im Krisenzentrum der Stadt mit Cohen und auch mit Angehörigen von verschleppten deutschen Staatsangehörigen. Die gemeinsame Pressekonferenz mit Cohen fand in Anwesenheit der Angehörigen statt. Auf Wunsch von Cohen besuchten beide im Anschluss ein Wohnhaus, das von einer Hamas-Rakete getroffen worden war. Bei dem Terrorangriff wurden nach Informationen des Auswärtigen Amts in dem Haus Großvater, Vater und Sohn getötet.

UN: Israel soll Aufruf zum Verlassen von Nord-Gaza zurücknehmen

Die Vereinten Nationen stemmen sich gegen den Aufruf des israelischen Militärs zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens. „Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass ein solcher Schritt ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“, sagte UN-Sprecher Rolando Gomez am Freitag in Genf. „Die Vereinten Nationen rufen nachdrücklich dazu auf, einen solchen Befehl aufzuheben, um zu vermeiden, dass sich eine ohnehin schon tragische Situation in eine Katastrophe verwandeln könnte“, sagte er.

Der Aufruf zur Evakuierung betrifft laut den Vereinten Nationen etwa 1,1 Millionen Menschen in dem dicht besiedelten Palästinensergebiet, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben. Außerdem wurden UN-Organisationen vor Ort aufgerufen, ihr Personal ebenfalls in den Süden zu verlegen.

Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wies in Genf darauf hin, dass die Verlegung von schwer kranken und schwer verletzten Patienten aus dem nördlichen Gazastreifen unmöglich sei. „Solche Menschen zu transportieren, kommt einem Todesurteil gleich“, sagte Sprecher Tarik Jasarevic.

Vom israelischen Militär hieß es, Hamas-Terroristen versteckten sich in Gaza in Tunneln unter Häusern und in Gebäuden, in denen sich Zivilisten aufhielten.

Ursula von der Leyen in Gaza: „Wir können – wir müssen – die Hamas stoppen“

Nach dem Hamas-Terrorangriff ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Von der Leyen wird von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola begleitet. Die Politikerinnen wollen die israelische Führung treffen, teilte von der Leyen auf der Onlineplattform X (früher Twitter) mit. Metsola schrieb auf X, der Terror werde nicht siegen. „Wir können – wir müssen – die Hamas stoppen“.

Israels Armee: Wir werden Gaza-Evakuierung so weit wie möglich sichern

Israels Armee will die geforderte Evakuierung der Einwohner aus dem nördlichen Gazastreifen nach Angaben eines Sprechers so sicher wie möglich machen. „Wir werden die Attacken kontrollieren, damit sie sich sicher bewegen können“, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag. „Es ist eine Kriegszone“, betonte er gleichzeitig.

Es sei Israel klar, dass eine Evakuierung mehr als 24 Stunden dauern würde. Er nannte aber keinen klaren Zeitrahmen. Man habe die Einwohner den Aufruf auf verschiedenen Kanälen übermittelt. Man werde auch alles unternehmen, um sensible Orte wie Krankenhäuser bei Luftangriffen nicht zu treffen, sagte Hagari.

Die Vereinten Nationen stemmen sich gegen den Aufruf, etwa 1,1 Millionen Menschen aus dem nördlichen in den südlichen Teil des Gazastreifens zu evakuieren. Das hätte verheerende humantitäre Folgen.

Es gibt Berichte, dass die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas Menschen daran hindert, in den Süden des Küstenstreifens zu fliehen.

IDF-Sprecher: „Hamas-Terroristen versteckten sich hinter eigener Bevölkerung“

Der israelische Militärsprecher sagte: „Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unmenschlich die Hamas ist.“ Die Hamas-Terroristen versteckten sich hinter der eigenen Bevölkerung und den in den Gazastreifen verschleppten Geiseln.

Der Armeesprecher sagte, die Hamas sei verantwortlich für alles, was nun geschehe. „Sie wussten, dass dies als Ergebnis des Massakers passieren würde.“ Die Organisation sei schlimmer als das Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). „Ich glaube, jemand in der arabischen Welt muss uns erklären, was es mit dem Islam zu tun hat, Frauen zu vergewaltigen, Menschen zu köpfen, Menschen zu foltern.“

The IDF is calling for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southward for their own safety and protection.



Hamas: 13 Geiseln „einschließlich Ausländern“ bei Angriffen Israels getötet

Die radikalislamische Hamas hat den Tod von 13 aus Israel verschleppten Geiseln bekannt gegeben. In den vergangenen 24 Stunden seien „13 Gefangene, darunter auch Ausländer“, durch Angriffe Israels getötet worden, erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Freitag. Die Geiseln seien an „fünf Orten“ im nördlichen Gazastreifen getötet worden, die von israelischen Kampfjets angegriffen worden seien.

Evakuierung: Chaos in Gaza, Hamas soll Bewohner am Verlassen des Nordens gehindert haben

Die Evakuierungsaufforderung des nördlichen Gazastreifens durch die israelische Armee hat offenbar Panik unter der Bevölkerung ausgelöst: „Das ist ein Chaos, niemand weiß, was zu tun ist“, sagte Inas Hamdan, eine Mitarbeiterin der Palästinensischen Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (UNRWA) in Gaza-Stadt gegenüber AP. Sie sagte, das gesamte UN-Personal in Gaza-Stadt und im nördlichen Gazastreifen sei angewiesen worden, nach Rafah zu evakuieren.

Die Hamas bezeichnete den Aufruf zur Evakuierung als Propaganda. Zivilisten sollten nicht auf die „Propagandanachrichten reinfallen“. Aus Sicherheitskreisen aus dem Gazastreifen hieß es, dass Bewohner am Verlassen des Nordens gehindert werden sollten.

Grafik: Mónica Rodríguez/Berliner Zeitung UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Militärsprecher: Zahl der Toten in Israel steigt auf 1300

Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist auf mindestens 1300 gestiegen. Das gab der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Jonathan Conricus, am Freitagmorgen bekannt. Die große Mehrheit der Todesopfer sind nach Militärangaben Zivilisten. Mehr als 3000 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher.

Israel: Zivilisten in Gaza sollen Häuser zu ihrem Schutz verlassen

Sechs Tage nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat die israelische Armee alle Zivilisten in Gaza aufgefordert, die Stadt in Richtung Süden zu verlassen. Alle Zivilisten sollten sich „zu ihrer eigenen Sicherheit“ aus ihren Häusern in das Gebiet südlich des Wadi Gaza begeben, erklärte die Armee am Freitag. Eine Rückkehr dürfe erst nach einer weiteren Aufforderung erfolgen, hieß es.

In Gaza tätige UN-Mitarbeiter erklärten, sie seien von der israelischen Armee darüber informiert worden, dass die gesamte Bevölkerung von Gaza nördlich des Wadi Gaza innerhalb der nächsten 24 Stunden in den südlichen Gazastreifen gebracht werden soll.

Zuvor hatte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärt, dass nach israelischen Angaben rund 1,1 Millionen Menschen binnen 24 Stunden in den Süden des Gebiets umziehen sollen und eine Rücknahme der Anordnung gefordert. „Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“, so Dujarric in einer Erklärung. „Die Vereinten Nationen appellieren nachdrücklich an die Rücknahme eines solchen Befehls, falls er bestätigt wird, um zu verhindern, dass sich eine bereits bestehende Tragödie in eine Katastrophe verwandelt“, sagte er.

Israels Luftwaffe greift 750 Ziele im Norden des Gazastreifens an

Die israelische Luftwaffe hat im Kampf gegen die Angreifer der islamistischen Hamas im Norden des Gazastreifens Hunderte Ziele angegriffen. Dutzende Kampfflugzeuge hätten in der Nacht 750 militärische Ziele angegriffen, teilte Israels Militär am frühen Freitagmorgen mit. Zu den angegriffenen Zielen gehörten unterirdische Tunnel der Hamas, militärische Einrichtungen, Wohnsitze hochrangiger Terroristen, die als militärische Kommandozentralen genutzt würden sowie Waffenlager.

Menschenrechtler: Israel soll im Gazastreifen weißen Phosphor einsetzen

Das israelische Militär hat im Libanon und im Gazastreifen nach Erkenntnissen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch weißen Phosphor eingesetzt. „Human Rights Watch hat anhand von verifizierten Videos und Zeugenaussagen festgestellt, dass die israelischen Streitkräfte am 10. und 11. Oktober 2023 bei Militäroperationen im Libanon und im Gazastreifen weißen Phosphor eingesetzt haben“, heißt es in einer Mitteilung der Organisation. Der Einsatz in den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht, wonach Konfliktparteien alle erdenklichen Vorkehrungen treffen müssten, um Verletzungen von Zivilisten und Verlust von Menschenleben zu vermeiden, hieß es.

Der Einsatz Weißen Phosphors gegen militärische Ziele ist umstritten, aber nicht verboten. Das Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen (CCW) von 1980 schließt nur den Einsatz entsprechender Brandbomben gegen Zivilisten aus. Weißer Phosphor ist hochentzündlich. Die giftige Substanz wird militärisch in Brandbomben, Signalmitteln, Leuchtspurmunition und Rauchbomben eingesetzt und kann schlimme Verbrennungen verursachen.

Jerusalem: Terrorist greift Polizisten an

Nach den Terrorattacken im israelischen Grenzgebiet ist es auch in Jerusalem zu Gewalt gekommen. Bei einem Angriff im Osten der Stadt habe ein Terrorist einen Polizisten durch Schüsse schwer und einen weiteren leicht verletzt, teilten israelische Sicherheitskräfte mit. Der Schütze sei getötet worden. Zu dem Angriff bekannte sich die radikale Palästinenserorganisation PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas). Sie propagiert den bewaffneten Kampf gegen Israel, ist aber im Gegensatz zur im Gazastreifen herrschenden Hamas nicht religiös geprägt. Auch im Westjordanland kam es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Militär und Zivilbevölkerung. Seit dem Wochenende wurden dort 35 Palästinenser getötet.

Israels Armee: Von Hamas genutzte Wohnhäuser in Gaza angegriffen

Israels Armee hat bei ihren Gegenangriffen nach den Terrorattacken der Hamas Wohnhäuser im Gazastreifen beschossen, die nach Militärangaben von den Militanten genutzt wurden. Die betroffenen fünf Wohngebäude würden von der in der Küstenenklave herrschenden Islamistenorganisation auch für terroristische Aktivitäten genutzt, teilte die Armee am Donnerstagabend mit. Zudem sei ein Raum attackiert worden, von dem aus die Hamas die Tätigkeiten der israelischen Streitkräfte überwache.

Die Armee greife jede Stellung der „Mörder“ an, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Donnerstag. Die Hamas habe bereits die Kontrolle über große Gebiete im Gazastreifen verloren.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht Israel

Nach den verheerenden Terrorattacken der islamistischen Hamas auf Israel reist neben Außenministerin Annalena Baerbock auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Gemeinsam mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, besuche von der Leyen Israel, „um ihre Solidarität mit den Opfern der Hamas-Terroranschläge zu bekunden“ und die israelische Führung zu treffen, teilten die Kommission und das Parlament am späten Abend mit. Genaue Details waren zunächst nicht bekannt.

Baerbock stattet Israel Solidaritätsbesuch ab

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Der Besuch findet nach Angaben des Auswärtigen Amtes „im Rahmen ihrer aktuellen Krisendiplomatie“ statt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Bundestag Israel die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. Israels Sicherheit sei „deutsche Staatsräson“, betonte der Kanzler.

Bundeswehr bereitet vorsichtshalber Evakuierung von Deutschen vor

Die Bundeswehr bereitet sich darauf vor, notfalls deutsche Staatsbürger aus Israel nach Deutschland bringen zu können. In Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt seien angesichts der jüngsten Gewaltspirale zwischen Israelis und Palästinensern „vorbereitende präventive Maßnahmen“ in die Wege geleitet worden, teilte das Verteidigungsministerium in der Nacht mit. „Im Falle einer weiteren Lageverschärfung stünde der militärische Evakuierungsverband der Bundeswehr bereit“, hieß es.

WHO: Gesundheitssystem im Gazastreifen am Rande des Zusammenbruchs

Angesichts der massiven Luftangriffe der israelischen Armee steht das Gesundheitssystem im Gazastreifen nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation „am Rande des Zusammenbruchs“. Die Zeit werde knapp, um eine „humanitäre Katastrophe zu verhindern“, wenn angesichts der vollständigen Blockade des Gebietes kein Treibstoff und keine medizinischen und humanitären Güter schnell dorthin gebracht werden können, warnte die WHO. „Krankenwagen können die Verwundeten nicht erreichen“, beklagte außerdem das Internationale Rote Kreuz auf X, vormals Twitter.