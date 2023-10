DIE LAGE AM MONTAG IN ISRAEL UND DIE REAKTIONEN IN BERLIN Tag 17 nach dem Großangriff der Hamas -Terroristen gegen israelische Zivilisten.

nach dem -Terroristen gegen israelische Zivilisten. Sonntag: Tausende Menschen bei Solidaritätsdemo für Israel am Brandenburger Tor; Mahnwache für Hamas-Geiseln un Todesopfer am Bebelplatz

Kanada: Israel hat keine Rakete auf Krankenhaus in Gaza abgeschossen.

in Gaza abgeschossen. Hunderte pro-palästinensische Demonstranten trotz Demo-Verbots am Potsdamer Platz und am Alexanderplatz viele Festnahmen.

trotz Demo-Verbots am und am viele Festnahmen. Berlin- Wedding : Jüdisches Krankenhaus mit Stein beworfen

: mit Stein beworfen USA schicken Raketenabwehrsysteme in den Nahen Osten.

9.15 Uhr: Berlin Wedding – Jüdisches Krankenhaus mit Stein beworfen

Unbekannte haben das Jüdische Krankenhaus in Berlin-Wedding mit einem Stein beworfen. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen auf Anfrage. Durch den Steinwurf am Sonntagabend wurde demnach ein Fenster beschädigt. Es gab keine Verletzten. Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Es laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

9 Uhr: Biden appelliert an Israel, Bodenoffensive zu verschieben

US-Präsident Joe Biden hat Israel nahe gelegt, den Beginn der Bodenoffensive in Gaza zu verschieben. Das berichtet die New York Times und beruft sich auf mehrere US-Beamte. Biden wolle so mehr Zeit für Verhandlungen um die Geiseln und für humanitäre Hilfe in Gaza herausschlagen. Aber auch die Position der USA in der gesamten Region soll dem Bericht zufolge gesichert werden: Werde der Beginn der Offensive nach hinten verschoben, habe man mehr Zeit, um sich selbst auf Angriffe in der Region vorzubereiten, zum Beispiel durch Gruppen, die vom Iran unterstützt werden.

8.15 Uhr: Deutsche Marine bereitet sich auf Evakuierung von Deutschen aus dem Libanon per Boot vor

Die Deutsche Marine bereitet sich vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas auf Evakuierungen von Bundesbürgern aus Israel oder dem Libanon vor. „Unsere Aufgabe ist, den Schutz deutscher Staatsbürger sicherzustellen“, sagte Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack im Interview mit dem Handelsblatt (Montagsausgabe). „Wir können auch deutsche Staatsbürger aus dem Libanon abholen, falls das erforderlich sein sollte.“

Aktuell liege der Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“ in der Ägäis. Dieser habe ein Rettungszentrum an Bord, das mit einem kleinen Kreiskrankenhaus vergleichbar sei. „Wir können also Verletzte auf einem sehr hohen Standard versorgen“, sagte Kaack. Außerdem sei die Korvette „Oldenburg“ am Einsatz der UN-Mission Unifil vor der libanesischen Küste beteiligt. Sie wird bald von der Fregatte „Baden-Württemberg“ abgelöst.

„Wir haben auch Spezialkräfte vor Ort und halten weiteres Personal mit hoher Einsatzbereitschaft in der Hinterhand. Denn wir müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten“, sagte Kaack dem Handelsblatt.

7.45 Uhr: Israelische Armee: Hamas platziert Raketenstellungen neben zivilen Einrichtungen

Die israelische Armee hat auf X Luftaufnahmen veröffentlicht, die zeigen sollen, dass die Hamas in unmittelbarer Nähe von zivilen Einrichtungen Stellung bezieht. Auf den Luftaufnahmen sind angebliche Stellungen von Raketenwerfern direkt gegenüber von einem UN-Gebäude, einer Moschee und Schulen markiert. „Die Hamas gefährdet unmittelbar die Menschen im Gazastreifen, Israelis und die internationale Gemeinschaft“, heißt es in dem Post.

This @UN building sits directly across from a Hamas rocket launch site used to terrorize Israeli civilians.



Hamas directly endangers Gazans, Israelis and the international community.



Click the thread to see where Hamas put their other rocket launchers👇 pic.twitter.com/BYyCKEwP0C — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023

7.20 Uhr: Kanada: Israel hat keine Rakete auf Krankenhaus in Gaza abgeschossen

Kanada hat die Ergebnisse einer Untersuchung seines Geheimdienstes zum Angriff des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza präsentiert. Die israelische Armee habe „mit großer Sicherheit“ keine Rakete auf das Krankenhaus abgeschossen, heißt es in einer Erklärung des kanadischen Verteidigungsministeriums. Wahrscheinlich habe eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete die Explosion ausgelöst.

6.40 Uhr: Tausende Menschen demonstrieren auf Berlins Straßen für Israel und Palästina

Am Sonntagabend verlief eine pro-palästinensische Kundgebung mit etwa 350 Teilnehmern am Alexanderplatz in Berlin-Mitte, so die Angaben der Polizei, ohne Zwischenfälle. Das teilte das Berliner Lagezentrum in der Nacht zu Montag mit. Zuvor hatte die Polizei eine verbotene palästinensische Demonstration am Potsdamer Platz mit 300 Menschen in Mitte aufgelöst.



Tausende Menschen versammelten sich am Brandenburger Tor, um Solidarität mit Israel zu bekunden und ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hielten dort Reden. Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Berliner Polizei von 10.000.

Demonstranten bei der Solidaritätskundgebung für Israel am Brandenburger Tor Markus Wächter/Berliner Zeitung

5.25 Uhr: Experten befürchten monatelange Häuserkämpfe in Gaza

Während Israels Militär die Vorbereitungen für eine mögliche Bodenoffensive gegen die Hamas im Gazastreifen durch verstärkte Luftangriffe fortsetzt, setzen die diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation weiterhin ein.



„Es wird viele Kollateralschäden geben“, sagte der Militärhistoriker Danny Orbach von der Hebräischen Universität Jerusalem. Gemeint sind Opfer unter der Zivilbevölkerung. Israels Militär hat deshalb die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen – doch dort gibt es für die Vertriebenen keine Versorgung. Und Angriffe gibt es auch dort. Das israelische Militär veröffentlichte in der Nacht auf der Plattform X (vormals Twitter) Luftaufnahmen, die zeigen sollen, wie die Hamas Raketenstellungen gegenüber einem UN-Gebäude, einer Moschee und Schulen postierte. „Die Hamas gefährdet unmittelbar die Menschen im Gazastreifen, Israelis und die internationale Gemeinschaft“, hieß es.

5.16 Uhr: Deutsche Marine rüstet sich für Evakuierungsoperationen im Libanon

Die Deutsche Marine bereitet sich angesichts des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas auf Evakuierungsmaßnahmen für deutsche Staatsbürger in Israel oder dem Libanon vor.



„Unsere Aufgabe ist, den Schutz deutscher Staatsbürger sicherzustellen“, sagte Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack im Interview mit dem „Handelsblatt“ (Montagsausgabe). „Wir können auch deutsche Staatsbürger aus dem Libanon abholen, falls das erforderlich sein sollte.“

Aktuell liege der Einsatzgruppenversorger „Frankfurt am Main“ in der Ägäis. Dieser habe ein Rettungszentrum an Bord, das mit einem kleinen Kreiskrankenhaus vergleichbar sei. „Wir können also Verletzte auf einem sehr hohen Standard versorgen“, sagte Kaack. Außerdem sei die Korvette „Oldenburg“ am Einsatz der UN-Mission Unifil vor der libanesischen Küste beteiligt. Sie wird bald von der Fregatte „Baden-Württemberg“ abgelöst.

„Wir haben auch Spezialkräfte vor Ort und halten weiteres Personal mit hoher Einsatzbereitschaft in der Hinterhand. Denn wir müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten“, sagte Kaack dem „Handelsblatt“.

1.23 Uhr: Emmanuel Macron auf zweitägigem Besuch in Israel

Der Élyséepalast gab am späten Sonntagabend bekannt, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen zweitägigen Besuch in Israel plant, der am Dienstag beginnt. Einzelheiten zu seiner Reise wurden noch nicht veröffentlicht.



In der vergangenen Woche hatte Macron noch gesagt, in den Nahen Osten zu reisen, sobald sich Aussicht auf konkrete Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas böten. Für ihn sei wichtig, eine konkrete Einigung erzielen zu können, die Lage zu deeskalieren sowie über humanitäre Fragen zu reden. Wie die Zeitung „Le Parisien“ unter Verweis auf diplomatische Kreise berichtete, werde Macron höchstwahrscheinlich auch in den Libanon und nach Ägypten reisen.

1.20 Uhr: Biden und Netanjahu: Unterstützung für den Gazastreifen setzt sich fort trotz politischer Spannungen

US-Präsident Joe Biden und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu haben nach Angaben Washingtons vereinbart, dass die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen fortgesetzt wird. Diese „wichtige Hilfe“ für den Gazastreifen werde weiterlaufen, erklärte das Weiße Haus am Sonntag nach einem Telefonat der beiden Politiker. Biden hatte sich am Mittwoch bei seinem Besuch in Israel für die Hilfen stark gemacht, Netanjahu stimmte unter Bedingungen zu.

Am Samstag hatten 20 Lkw mit internationalen Hilfsgütern den Gazastreifen erreicht. Am Sonntag passierten 17 weitere Lkw von Ägypten aus den Grenzübergang Rafah, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Ein weiterer AFP-Journalist berichtete, 14 Lastwagen hätten das Palästinensergebiet erreicht.



Nach Einschätzung der UNO, die von einer katastrophalen Lage spricht, müssten täglich mindestens hundert Lastwagen mit Hilfsgütern den abgeriegelten Gazastreifen erreichen, um die dort eingeschlossenen 2,4 Millionen Menschen grundlegend zu versorgen.