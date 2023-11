DIE LAGE IN ISRAEL, GAZA UND BERLIN AM MITTWOCH, 1. NOVEMBER Tag 26 nach dem Großangriff der Hamas gegen Israel.

Erste Verletzte und eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass können den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah verlassen.

und eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass können den Gazastreifen über den verlassen. Die Bundesregierung mahnt nach dem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager „Verhältnismäßigkeit“ an.

mahnt nach dem israelischen „Verhältnismäßigkeit“ an. Laut der Hamas gab es am Mittwoch einen weiteren israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager .

. Katar verurteilt den Angriff auf Dschabalija und warnt, dass die Vermittlungsbemühungen dadurch beeinträchtigt werden könnten.

den Angriff auf Dschabalija und warnt, dass die Vermittlungsbemühungen dadurch beeinträchtigt werden könnten. Jordanien, Chile und Kolumbien haben ihre Botschafter aus Israel abberufen.

und haben ihre aus Israel Bolivien bricht seine diplomatischen Beziehungen zu Israel ab.

bricht seine diplomatischen Beziehungen zu Israel ab. Israelisches Militär: 13 Soldaten am Mittwoch in Norden des Gazastreifens getötet

Quelle: Institute and the Institute for the Study of War (ISW). Stand 1. November 2023. Mónica Rodríguez/Berliner Zeitung

17.30 Uhr: Auswärtiges Amt: Deutsche verlassen Gaza-Streifen nach Ägypten

Unter den 335 Menschen mit ausländischer oder doppelter Staatsbürgerschaft, die am Mittwoch den Gazastreifen am Grrenzübergang Rafah verlassen haben, sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch Deutsche. Wie das Ministerium auf X mitteilte, handelt es sich bei ihnen um Mitarbeiterinnen von internationalen Hilfsorganisationen.



„Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck weiter an der Ausreise der verbliebenen Deutschen in Gaza“, heißt es in einem weiteren Post des Auswärtigen Amtes. Auch die Bemühungen um die deutschen Geiseln gingen „intensiv weiter“. Man bemühe sich zudem, die Hilfslieferungen nach Gaza aufzustocken.

#Gaza: Nach intensiven Bemühungen konnte ein Team unserer Botschaft Kairo soeben die ersten ausgereisten Deutschen am Grenzübergang in #Rafah in Empfang nehmen. Es handelt sich um Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen. Wir danken allen, die daran mitgewirkt haben. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) November 1, 2023

17.27 Uhr: Ägypten: Mehr als 400 Menschen haben Gazastreifen inzwischen über Rafah verlassen

Bei der erstmaligen Öffnung des Grenzübergangs Rafah seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas haben 76 Verletzte sowie 335 Menschen mit ausländischer oder doppelter Staatsbürgerschaft den Gazastreifen verlassen. Dies sagte am Mittwoch ein ägyptischer Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Die Verletzten seien mit Krankenwagen vom Gazastreifen nach Ägypten gebracht worden. Die Menschen mit ausländischer oder doppelter Staatsangehörigkeit hätten den Grenzübergang in sechs Bussen passiert.

16.40 Uhr: Hilfsorganisation meldet: 285 Menschen aus Gaza in Ägypten angekommen

Der Ägyptische Rote Halbmond hat der Deutschen Presse-Agentur die Einreise von 285 Personen am Mittwoch aus dem Gazastreifen bestätigt. Es handelt sich dabei um eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass. Insgesamt 525 Ausländern und Palästinensern mit weiterer Staatsangehörigkeit sollten am Mittwoch ausreisen können, sagte Raed Abdel Nasser, Generalsekretär des Ägyptischen Roten Halbmonds im Nord-Sinai.



Nach Angaben des italienischen Außenministeriums in Rom waren vier italienische Staatsangehörige dabei, die für Nicht-Regierungsorganisationen unterwegs waren. Nach dpa-Informationen sollen die ausländischen Staatsangehörigen nach Überquerung der Grenze zum Flughafen Kairo gebracht werden und von dort weiterreisen. Die jeweiligen Botschaften würden den Transport zum Flughafen organisieren, berichtete der TV-Sender Al-Hadath.

16.10 Uhr: Israelische Armee: 13 Soldaten im Norden des Gazastreifens getötet

Bei Kämpfen mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen sind nach Angaben der Armee 13 israelische Soldaten getötet worden. Sie seien am Mittwoch im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens ums Leben gekommen, teilte das Militär mit. Bereits am Dienstag waren zwei Soldaten bei Kämpfen ums Leben gekommen. Seitdem die Armee den Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen vorangetrieben hat, wurden demnach insgesamt 15 Soldaten getötet.

16.03 Uhr: Hamas: „Dutzende“ Opfer bei erneutem Angriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen

Bei einem erneuten Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums „Dutzende“ Menschen getötet und verletzt worden. Israelische Kampfflugzeuge hätten das Flüchtlingslager am Mittwoch bombardiert, erklärte das Gesundheitsministerium weiter.



Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zeigten große Zerstörungen durch den erneuten Angriff. Die Angaben des Gesundheitsministeriums zur Zahl der Toten und Verletzten konnten aber zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

15.49 Uhr: Jordanien ruft Botschafter aus Israel zurück

Jordanien hat beschlossen, seinen Botschafter in Israel zurückzurufen. Der teilte der jordanische Außenminister Aiman al-Safadi am Mittwoch mit. Gleichzeitig werde das israelische Außenministerium darüber informiert, seinen Botschafter, der das Königreich zuvor verlassen hatte, nicht zurückzuschicken.



Jordanien wolle damit seine Position im aktuellen Gaza-Krieg bekräftigen. Das Königreich verurteile den „wütenden israelischen Krieg“, der unschuldige Menschen töte und eine „beispiellose humanitäre Katastrophe“ ausgelöst habe. Der Krieg gefährde die Sicherheit der gesamten Region und den internationalen Frieden.



Die Rückkehr der Botschafter hänge von den Entwicklungen im Gaza-Krieg ab. Israel müsse die ausgelöste humanitäre Katastrophe sofort beenden und alle Maßnahmen stoppen, „die den Palästinensern ihr Recht auf Nahrung, Wasser, Medizin entziehen.“

15.39 Uhr: Bundesregierung mahnt nach israelischem Angriff auf Flüchtlingslager „Verhältnismäßigkeit“ an

Die Bundesregierung hat nach der israelischen Bombardierung eines Flüchtlingslagers im Gazastreifen ein verhältnismäßiges Vorgehen der israelischen Armee im Krieg gegen die radikalislamische Hamas angemahnt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch in Berlin, es sei „essentiell“, dass beim Kampf gegen die Hamas „mit der notwendigen Verhältnismäßigkeit“ vorgegangen werde.



Zugleich sei „wieder einmal eingetreten“, dass die Hamas sich mit ihren Militärstrukturen und Führungsstrukturen „hinter der Zivilbevölkerung versteckt, diese als menschliche Schutzschilde nutzt und im Zweifelsfall opfert“, sagte der Sprecher weiter. Auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, die Hamas missbrauche die Zivilbevölkerung im Gazastreifen als „menschliche Schutzschilde“.

14.49 Uhr: Mindestens vier Tote bei Einsätzen des israelischen Militärs im Westjordanland

Mindestens vier Palästinenser sind nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbeamter während Einsätzen der israelischen Armee im besetzten Westjordanland getötet worden. Drei Menschen seien während einer Razzia in Dschenin im Norden des Westjordanlands getötet, ein weiterer sei in Tulkarem erschossen worden, erklärte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch. Das israelische Militär sprach von Razzien gegen militante Palästinenser im Flüchtlingslager von Dschenin.

13.55 Uhr: Israels Armee greift erneut Ziele im Libanon an

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut eine „Terrorzelle“ im Süden des Libanons angegriffen. Diese habe versucht, mehrere Panzerabwehrraketen auf den Norden Israels abzufeuern, teilte das Militär am Mittwoch mit. Außerdem hat sie demnach zusätzlich das Feuer auf israelisches Staatsgebiet in der Nähe der Stadt Kiriat Schmona eröffnet und mit Panzerabwehrraketen geschossen. Die Armee reagiere auf den Beschuss, hieß es weiter.

13.46 Uhr: Türkischer Außenminister trifft iranischen Kollegen zu Gaza-Krieg

Der türkischer Außenminister Hakan Fidan hat sich mit seinem iranischen Kollegen über den Gaza-Krieg ausgetauscht und zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Alle Akteure müssten sich zudem um einen dauerhaften Frieden bemühen, sagte Hakan Fidan am Mittwoch in Ankara. Die Türkei sei bereit, bei einem möglichen Friedensabkommen als Garantiestaat zu agieren, sagte Fidan, ohne Details zu nennen.

13.27 Uhr: Erste Rettungswagen mit Verletzten aus Gazastreifen treffen in Ägypten ein

Die ersten Rettungswagen mit Verletzten aus dem Gazastreifen sind einem ägyptischen Beamten zufolge am Mittwoch in Ägypten eingetroffen. Ägyptische Fernsehsender zeigten Aufnahmen von Rettungswagen, die auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah ankamen. Insgesamt sollen etwa 90 schwer verletzte Palästinenser zur medizinischen Behandlung in ägyptische Einrichtungen gebracht werden.



Auf palästinensischer Seite des Grenzübergangs beobachtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP mindestens 40 Rettungswagen mit jeweils zwei Verletzten, die am Grenzübergang Rafah ankamen, um von dort nach Ägypten zu fahren. Die Verletzten sollen Berichten zufolge in ein Feldlazarett in der Stadt Scheich Suweid rund 15 Kilometer von Rafah entfernt sowie in ein Krankenhaus nach El Arisch und in den kompliziertesten Fällen auch nach Kairo gebracht werden.



Der Sprecher des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sagte AFP, Ägypten sei eine Liste mit insgesamt 4000 Verletzten übermittelt worden. Die Verletzten benötigten eine Versorgung, die im Gazastreifen nicht bereitgestellt werden könne.

13.26 Uhr: Hamas-Behörde: Zahl der Toten in Gaza steigt auf mehr als 8700

Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist seit Beginn des Krieges am 7. Oktober laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf 8796 gestiegen. Unter den Toten seien 3648 Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren, berichtete die Behörde in Gaza am Mittwoch. Insgesamt sind seit Kriegsbeginn demnach 22 219 Menschen verletzt worden. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.

12.58 Uhr: Büro von Berliner CDU-Abgeordnetem mit propalästinensischem Schriftzug beschmiert

Das Büro des Berliner CDU-Abgeordneten Alexander J. Herrmann in Marzahn-Hellersdorf ist beschmiert worden. In der Nacht zum Mittwoch hätten Unbekannte den Schriftzug „Free Palästina“ auf der Glasscheibe hinterlassen, teilte der rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus mit. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz übernahm die Ermittlungen zu dem Fall, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte.



Herrmann wertete die Tat als einen „Angriff auf Demokratie und Meinungsfreiheit“. Er habe sich in den vergangenen Tagen kritisch über propalästinensische Demonstrationen geäußert, so der CDU-Politiker. Er lasse sich von derartigen Aktionen aber nicht einschüchtern. „Ich stehe weiterhin fest an der Seite Israels und im Kampf gegen Antisemitismus in unserer Gesellschaft“, so der Politiker. Nach seinen Angaben wurde der Schriftzug inzwischen von der Scheibe entfernt.

12.53 Uhr: Iran drängt muslimische Länder zum Handelsstopp mit Israel

Angesichts des Gazakrieges hat Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei die muslimischen Staaten aufgerufen, ihren Handel mit Israel einzustellen. „Muslimische Länder dürfen nicht wirtschaftlich mit dem zionistischen Regime zusammenarbeiten“, sagte Chamenei vor Studenten in Teheran. Er forderte auch ein Embargo für „Öl- und Lebensmittelexporte“.



„Islamische Regierungen müssen darauf drängen, die Verbrechen schnell zu beenden“, sagte Chamenei mit Blick auf die israelischen Bombardierungen des Gazastreifens infolge des Großangriffs der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel vor gut drei Wochen. Das geistliche Oberhaupt des Iran kritisierte westliche Regierungen scharf, die „gegen Palästina sind“, und nannte explizit Großbritannien, Frankreich und die USA. Die muslimische Welt dürfe nicht vergessen, wer Druck auf die Bevölkerung in Gaza ausübe, das sei nicht nur Israel.



Irans Verteidigungsminister Mohammed Resa Aschtiani warnte „bestimmte europäische Länder“, die Israel unterstützten, „vorsichtig zu sein, um die Muslime nicht zu verärgern“.

12.35 Uhr: Israelische Truppen führen Razzien im Westjordanland durch: Festnahmen

Laut den israelischen Verteidigungskräften haben Truppen bei nächtlichen Razzien im gesamten Westjordanland 46 gesuchte Palästinenser festgenommen. 30 von ihnen gehören der Terrororganisation Hamas an, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari im Kurznachrichtendienst X mit. Es seien Verdächtige verhört und Waffen sowie Munition sichergestellt worden. Während der Aktion seien Schüsse auf die Truppe abgefeuert und Steine auf sie geworfen worden, hieß es.

כוחות צה״ל, שב״כ ומג״ב עצרו הלילה 46 מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון. 30 מהם שייכים לארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/Fulg8rgY5T — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 1, 2023

12.26 Uhr: Reporter ohne Grenzen will Ermittlungen zu toten Journalisten in Gaza

Wegen des Todes von Journalisten im Gaza-Krieg fordert die Organisation Reporter ohne Grenzen den Internationalen Strafgerichtshof auf, zu Kriegsverbrechen zu ermitteln. Konkret geht es der Organisation um acht palästinensische Journalisten, die bei Bombardierungen in Gaza umkamen, und einen israelischen Reporter, der getötet wurde, als er über den Angriff von Hamas-Terroristen auf seinen Kibbuz am 7. Oktober berichtete. Das teilte Reporter ohne Grenzen am Mittwoch mit. „Das Ausmaß, die Schwere und die Wiederkehr von internationalen Straftaten gegen Journalisten, vor allem in Gaza, rufen nach einer prioritären Untersuchung des Chefanklägers des ICC“, zitierte die Organisation ihren Generalsekretär Christophe Deloire.

Die Anzeige erwähne zudem die „vorsätzliche, vollständige oder teilweise Zerstörung der Räumlichkeiten von mehr als 50 Medieneinrichtungen im Gazastreifen“, teilte die Organisation mit, die sich weltweit für Pressfreiheit einsetzt.

11.52 Uhr: Brandanschlag auf jüdischen Teil des Zentralfriedhofs in Wien

Auf den jüdischen Teil des Zentralfriedhofs in Wien ist ein Brandanschlag verübt worden. „Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt, an den Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt“, teilte der Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich, Oskar Deutsch, mit.

Ich verurteile den Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Wien auf das Schärfste. Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und wird mit allen politischen und rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft. Ich hoffe, die Täter werden rasch ausgeforscht. https://t.co/spcFXh370K — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 1, 2023

11.39 Uhr: Erste Verletzte verlassen Gazastreifen über Grenzübergang Rafah

Eine erste Gruppe von Verletzten hat den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten verlassen. Sie seien in Krankenwagen über die Grenze gebracht worden, teilten ägyptische lokale Medien und eine Quelle an der Grenze der Nachrichtenagentur Reuters mit.



Die palästinensische Grenzbehörde teilte mit, dass 81 Schwerverletzten aus dem Gazastreifen die Einreise nach Ägypten gestattet werde, um dort eine Krankenhausbehandlung zu erhalten. Es ist jedoch unklar, wie viele Menschen bisher die Grenze überqueren durften.

11.05 Uhr: FBI warnt nach Hamas-Überfall vor erhöhter Terrorgefahr in den USA

Die US-Bundespolizei FBI hat vor einer erhöhten Terrorgefahr in den USA nach den Angriffen der islamistischen Hamas in Israel gewarnt. Der Krieg im Nahen Osten habe die Gefahr eines Anschlags „auf ein ganz neues Level gehoben“, sagte FBI-Chef Christopher Wray am Dienstag vor dem US-Senat in Washington. „Wir gehen davon aus, dass die Aktionen der Hamas und ihrer Verbündeten als Inspiration dienen werden, wie wir sie seit der Errichtung des sogenannten Kalifats durch den Islamischen Staat vor Jahren nicht mehr gesehen haben.“



In den vergangenen Wochen hätten mehrere ausländische Terrororganisationen zu Angriffen gegen US-Amerikaner und den Westen aufgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Hamas oder eine andere Organisation in den USA den Krieg im Nahen Osten zum Anlass nehme, selbst Anschläge in den USA zu verüben, sagte Wray. Eine größere Gefahr gehe aber von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen gewalttätiger Extremisten aus, die zu Angriffen auf US-Amerikaner und auf jüdische und muslimische Gemeinschaften im Land inspiriert würden.

10.46 Uhr Hamas: Sieben Geiseln unter Toten bei Angriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen

Bei dem israelischen Angriff auf das größte Flüchtlingslager im Gazastreifen mit mindestens 47 Toten sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas auch sieben von ihr aus Israel verschleppte Geiseln getötet worden. Unter ihnen seien drei Geiseln mit ausländischen Pässen, erklärte die Palästinenserorganisation am Mittwoch.



Nach Hamas-Angaben wurden bei dem Angriff mindestens 50 Menschen getötet und 150 weitere verletzt. In einem AFP-Video ist zu sehen, dass mindestens 47 Tote aus den Trümmern geholt wurden.

10.28 Uhr: Roter Halbmond: Seit fünf Stunden kein Kontakt zu Mitarbeitern

Im Gazastreifen ringen Hilfsorganisationen mit dem erneuten Totalausfall der Kommunikations- und Internetdienste. „Wir haben seit etwa fünf Stunden überhaupt keinen Kontakt zu unseren Mitarbeitern in Gaza“, teilte der Palästinensische Rote Halbmond mit. Kommunikation und Internet seien „komplett abgeschnitten“. Zu dem Post bei Facebook setzte der Rote Halbmond den Hashtag #NotATarget im Verweis auf die Forderung, dass Retter, humanitäre Helfer und Freiwillige im Gaza-Krieg nicht zur Zielscheibe werden dürften.

10.16 Uhr: Blinken: Müssen Zivilisten in Gaza helfen und Israel unterstützen

US-Außenminister Antony Blinken hat in einem Gastbeitrag der Washington Post für die Unterstützung Israels im Kampf gegen die Palästinenserorganisation Hamas und für gleichzeitige Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geworben. Die Hilfe für die mehr als zwei Millionen Palästinenser dort zu streichen, wie einige Mitglieder des US-Kongresses forderten, wäre ein schwerer Fehler, schrieb Blinken in dem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag. Dies könnte Israels Sicherheit unterminieren und die Stabilität in der Region gefährden.

Zudem stehe die Bewältigung der humanitären Krise in Gaza auch im Einklang mit den tiefsten Grundsätzen der USA, wonach jedes zivile Leben gleichermaßen wertvoll und gleichermaßen schützenswert sei – unabhängig von Nationalität, Glauben, Geschlecht oder Alter. „Ein Zivilist ist und bleibt ein Zivilist.“, so Blinken wörtlich.

10.16 Uhr: Saudi-Arabien verurteilt israelischen Angriff auf Flüchtlingslager in Gaza

Saudi-Arabien hat den israelischen Angriff auf das größte Flüchtlingslager im Gazastreifen mit mindestens 47 Toten scharf kritisiert. Der Angriff habe „den Tod und die Verletzung einer großen Anzahl unschuldiger Zivilisten“ verursacht, erklärte das Außenministerium in Riad am Mittwoch. Saudi-Arabien verurteile die Bombardierung „auf das Schärfste“ und prangerte die „unmenschlichen Angriffe“ auf das Flüchtlingslager „durch die israelischen Besatzungstruppen“ an, hieß es weiter.

9.30 Uhr: Israel: Boliviens Abbruch der Beziehungen ist „Kapitulation vor dem Terrorismus“

Das israelische Außenministerium hat Boliviens Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Israel als „Kapitulation vor dem Terrorismus“ bezeichnet. „Die Entscheidung der Regierung Boliviens, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abzubrechen, ist eine Kapitulation vor dem Terrorismus und dem Ayatollah-Regime im Iran“, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch. Mit diesem Schritt stelle sich die bolivianische Regierung „auf die Seite der Terrororganisation Hamas“.

8.58 Uhr: Erste Ausländer verlassen Gazastreifen über Grenzübergang Rafah

Eine erste Gruppe von Ausländern hat am Mittwoch den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten verlassen. Dutzende von Ausländern und Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit überquerten den Grenzübergang, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Es war das erste Mal seit dem Beginn des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas, dass der Grenzübergang für Menschen geöffnet wurde.



Angaben ausländischer Regierungen zufolge befinden sich Staatsbürger aus 44 Ländern im Gazastreifen, die für 28 Agenturen oder Organisationen arbeiten.

8.51 Uhr: UN: 217 LKW mit Hilfsgütern haben bislang Gaza erreicht

Seit Wiedereröffnung eines Grenzpostens haben laut den UN insgesamt 217 Lastwagen mit Hilfsgütern den weitgehend abgeriegelten und umkämpften Gaza-Streifen erreicht. Die LKW hätten Lebensmittel, Wasser, Medizin und andere Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung in dem Palästinensergebiet geliefert, teilte das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe am Mittwoch in Genf mit. Allerdings seien unter den Gütern nicht die dringend benötigten Treibstoffe für Generatoren und Fahrzeuge.

8.35 Uhr: Iran wirft Israel Kriegsverbrechen vor

Der Iran hat den Angriff des israelischen Militärs auf das palästinensische Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen scharf verurteilt. Außenamtssprecher Nasser Kanaani sprach in dem Zusammenhang von einer „brutalen Attacke“ und warf dem Erzfeind der Islamischen Republik Kriegsverbrechen vor, wie aus einer Erklärung des Außenministeriums hervorgeht.



Irans Staatsführung hatte in den vergangenen Wochen seit Beginn des Gaza-Kriegs dem jüdischen Staat immer wieder gedroht.



Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bei dem gezielten Luftangriff auf Dschabalia rund 50 Terroristen getötet, unter anderem auch der Hamas-Kommandeur Ibrahim Biari, der den Angaben nach unter anderem an den Hamas-Massakern im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober beteiligt war.

8.29 Uhr: Ägyptischer Grenzbeamter: Erste Ausländer vor Ausreise aus Gazastreifen

Eine erste Gruppe von Ausländern steht nach Angaben eines ägyptischen Grenzbeamten vor der Ausreise aus dem Gazastreifen. Die Menschen würden am Mittwoch den Grenzübergang Rafah in Richtung Ägypten passieren, sagte der Beamte, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP. In Rafah ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Grenzübergang des Gazastreifens.

8.21 Uhr: Krankenwagen warten am Grenzübergang zum Gazastreifen

Die Behandlung palästinensischer Verletzter aus dem Gazastreifen in Ägypten rückt offensichtlich näher. Am Mittwochmorgen fuhren mehr als ein Dutzend ägyptische Krankenwagen zu einem Tor am Grenzübergang Rafah, wie auf Bildern des staatsnahen Fernsehsenders Al-Kahira News zu sehen war. Laut dem Generalsekretär des Ägyptischen Roten Halbmonds im Nord-Sinai, Raed Abdel Nasser, standen 40 Krankenwagen bereit. Al-Kahira News zufolge warteten diese im Transitbereich des Grenzübergangs auf der ägyptischen Seite.



Seit Beginn des Gaza-Kriegs war bisher keine Behandlung von Verletzten in Ägypten möglich. Die Öffnung des Übergangs Rafah und wer ihn passieren darf, wird streng reguliert. Der Übergang wurde bisher vor allem zur Lieferung von Hilfsgütern genutzt.



Mitarbeiter des Ägyptischen Roten Halbmondes wurden am Dienstag informiert, sich für die Öffnung des Grenzübergangs am Mittwoch bereitzuhalten. Der palästinensische Botschafter in Ägypten, Diab al-Luh, sagte am Abend dagegen, er sei bisher nicht über eine mögliche Öffnung informiert worden.

8 Uhr: Israel veröffentlicht Fotos von Panzern

Israel hat neue Fotos vom Militäreinsatz im Gazastreifen veröffentlicht. Auf X zeigen die Israel Defence Forces (IDF) Bilder von Panzern, die durch den beschossenen Gazastreifen fahren.

תמונות מהפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל ברצועת עזה pic.twitter.com/C6559YgdHS — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

7.55 Uhr: US-Kommandos helfen bei Suche nach Geiseln

Der New York Times zufolge befinden sich US-Kommandos in Israel, um bei der Suche nach Geiseln zu helfen, die seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober in Gaza festgehalten werden. Der stellvertretende Verteidigungsminister Christopher P. Maier habe auf einer Konferenz in Washington D.C. gesagt, man helfen „den Israelis aktiv dabei, eine Reihe von Dingen zu tun“. Die Hauptaufgabe bestehe dabei darin, bei der Arbeit zur „Identifizierung von Geiseln, einschließlich amerikanischer Geiseln, zu helfen.“ Beamte teilten der New York Times anonym mit, dass, zusätzlich zu einem Team, das sich bereits zur Ausbildung in Israel aufhalte, mehrere Dutzend US-Spezialeinheiten entsandt worden seien.

7.15 Uhr: Polizei Berlin hängt Hamas-Geisel-Plakate ab, Bedauern von Slowik

Ein Polizeieinsatz, bei dem in Berlin Plakate mit Bildern israelischer Geiseln entfernt wurden, hat für Empörung gesorgt. Ein am Dienstag auf der Plattform X, früher Twitter, geteiltes Video zeigt, wie Polizisten Plakate von einer Litfaßsäule entfernten. Auf diesen waren Bilder von Menschen zu sehen, die von der islamistischen Terrororganisation Hamas aus Israel verschleppt worden waren. Einige Nutzer kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte.

Laut Angaben der Polizei vom Dienstag zeigt das Video einen Einsatz vom vergangenen Donnerstag in Berlin-Friedrichshain. „Aufgrund des Verdachts unberechtigter Plakatierung entfernten unsere Kollegen diese von der Litfaßsäule“, schrieb die Behörde auf X. Eine Bewertung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft stehe noch aus.

Was hier geschieht, geschieht wahrscheinlich im Namen des Gesetzes. Aber es ist trotzdem sehr verstörend und traurig 😢 #BringThemHomeNow @polizeiberlin pic.twitter.com/d9mIkGo6Os — Antonia Yamin אנטוניה ימין (@antonia_yamin) October 31, 2023

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik äußerte ihr Bedauern. Sie könne „absolut nachempfinden, dass durch das Abnehmen der Plakate Gefühle, insbesondere von Angehörigen und Freunden der Geiseln sowie den Menschen der israelisch/jüdischen Community verletzt wurden“, teilte Slowik am Dienstagabend auf X mit. „Das macht mich betroffen und ich bedauere das außerordentlich.“ Völlig unabhängig davon stehe die rechtliche Bewertung des Plakatierens noch aus.

7 Uhr: Kommunikation im Gazastreifen bricht zusammen

Im Gazastreifen sind nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft erneut alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Das teilte das im Westjordanland ansässige palästinensische Unternehmen Paltel am frühen Mittwochmorgen mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X, früher Twitter, einen Zusammenbruch der Internetverbindungen im Gazastreifen. Dieser habe große Auswirkungen auf Paltel. Die Firma sei der letzte große Betreiber, der in dem Küstengebiet noch Dienste anbiete. „Der Vorfall wird für die meisten Bewohner als Totalausfall der Telekommunikation empfunden“, hieß es.

Bereits am Wochenende hatte es einen nahezu vollständigen Blackout bei Internet- und Kommunikationsverbindungen innerhalb des abgeriegelten Gazastreifens gegeben. Verbindungen nach außen waren am Samstag nur mit Satellitenhandys oder von hohen Gebäuden im Süden mit israelischen Sim-Karten möglich. Schuld für den Blackout sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, hieß es nach Angaben von Paltel. Am Sonntag meldeten palästinensische Telefongesellschaften, der Ausfall der Netze sei teilweise behoben worden. Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen.

6.38 Uhr: Israel: Neun Soldaten am Dienstag getötet

Bei Kämpfen gegen die radikalislamische Hamas sind nach Angaben der israelischen Armee am Dienstag neun ihrer Soldaten im Gazastreifen getötet worden. Zwei weitere Soldaten wurden bei Kämpfen in dem Palästinensergebiet schwer verletzt, wie die Armee am Mittwoch mitteilte. Damit hat sich die Zahl der seit dem 7. Oktober getöteten israelischen Soldaten den Angaben zufolge auf 326 erhöht.

4.30 Uhr: Angriff auf das Flüchtlingslager Dschabalia „unmenschlich“ – Saudi-Arabien

Saudi-Arabien verurteilte „auf das Schärfste die unmenschlichen Angriffe der israelischen Besatzungstruppen“ auf das Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. „Dies ist darauf zurückzuführen, dass die internationale Gemeinschaft es versäumt hat, Druck auf die israelischen Besatzungstruppen auszuüben, damit diese einem sofortigen Waffenstillstand zustimmen“, heißt es weiter.



Auch Katar verurteilte die Luftangriffe und bezeichnete sie als „Massaker“. In einer Erklärung warnte das Außenministerium, die Ausweitung der israelischen Angriffe auf zivile Ziele im Gazastreifen, darunter auch Krankenhäuser, sei eine „gefährliche Eskalation, die die Vermittlungs- und Deeskalationsbemühungen untergraben könnte“.

6.29 Uhr: Bolivien bricht diplomatische Beziehungen zu Israel ab, Chile und Kolumbien berufen Botschafter ab

Bolivien hat aus Protest gegen die Angriffe im Gazastreifen den Abbruch seiner diplomatischen Beziehungen zu Israel verkündet. Die bolivianische Regierung habe „die Entscheidung getroffen, die diplomatischen Beziehungen zum Staat Israel abzubrechen“, erklärte der stellvertretende Außenminister Boliviens, Freddy Mamani, am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten.



Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen Boliviens zu Israel sei ein „Zeichen der Ablehnung und Verurteilung der aggressiven und unverhältnismäßigen israelischen Militäroffensive im Gazastreifen“, erklärte Mamani weiter.



Israel werde offiziell über die Entscheidung unterrichtet, sagte die Generalsekretärin der Präsidentschaft, Maria Nela Prada, und kündigte an, Bolivien werde humanitäre Hilfe in den Gazastreifen entsenden. „Wir fordern ein Ende der Angriffe (...), die zu tausenden toten Zivilisten und der Zwangsumsiedlung der Palästinenser geführt haben“, betonte sie.



Zwei weitere lateinamerikanische Länder, Kolumbien und Chile, erklärten kurz darauf, als Reaktion auf die israelischen Angriffe ihre Botschafter aus Israel zurückzuholen. Ersten Berichten des israelischen Staatsfernsehens Kan zufolge beriefen die beiden Länder ihre Botschafter ab und verurteilten Israel wegen „inakzeptabler Verstöße gegen das Völkerrecht“ im Gazastreifen.

2.30 Uhr: Berichte, dass der Grenzübergang Rafah geöffnet werden könnte – BBC

Die BBC berichtet unter Berufung auf Quellen in der Region, dass die südliche Grenze des Gazastreifens zu Ägypten, Rafah, möglicherweise schon heute geöffnet wird, damit einige der am schwersten verletzten Palästinenser auf der ägyptischen Seite behandelt werden können.



Ägypten zögert, die Grenze zu öffnen, weil es einen unkontrollierten Flüchtlingsansturm befürchtet.

0.10 Uhr: 50 Tote bei israelischem Angriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen – Hamas

Bei einem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums mindestens 50 Menschen getötet worden. 150 weitere Menschen seien bei der Bombardierung des Flüchtlingslagers Dschabalia im Norden des Palästinensergebiets verletzt worden, erklärte das Gesundheitsministerium am Dienstag weiter. Dutzende Menschen seien unter Trümmern verschüttet worden.



Nach Angaben der IDF handelte es sich bei dem Ziel um Ibrahim Biari, einen hochrangigen Hamas-Bataillonskommandeur, der bei der Planung und Ausführung der Anschläge vom 7. Oktober eine zentrale Rolle gespielt haben soll.