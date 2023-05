Newsblog: Präsident Selenskyjs erster Staatsbesuch in Berlin seit Kriegsbeginn

Selenskyj-Staatsbesuch in Deutschland – das Wichtigste in Kürze: Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj , kommt am Sonntag nach Deutschland

, kommt am Sonntag nach Sicherheitsvorkehrungen: Umfassende Sperrungen rund um das Kanzleramt und das Schloss Bellevue in Berlin

rund um das Kanzleramt und das Schloss Bellevue in Berlin Am Samstag reiste Selenskyj bereits nach Italien

Die Bundesregierung kündigte weitere Waffenlieferungen für die Ukraine an

Samstag, 13. Mai

Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht Deutschland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Sonntag nach Deutschland. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Regierungskreisen in Berlin. Es handelt sich um Selenskyjs erste Deutschland-Reise seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022. Details des Besuchs wurden zunächst nicht bekannt.

Selenskyj und das ukrainische Volk werden am Sonntag mit dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet. „Das ukrainische Volk verteidigt unter der Führung seines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger, sondern auch Europa und die europäischen Werte“, hieß es bei der Bekanntgabe der Preisvergabe im Dezember.

Am Samstag hielt sich Selenskyj in Italien auf. Dort führte er Gespräche mit Präsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Papst Franziskus.