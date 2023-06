+++ Gepanzerte Fahrzeuge in Moskau +++ Prigoschin: Wagner-Söldner haben Kontrolle über Militäreinrichtungen in Rostow +++ Alle Infos im Newsblog +++

Machtkampf zwischen Söldnerchef Prigoschin und Russlands Militärführung eskaliert Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hat „Anti-Terror-Maßnahmen“ in Kraft gesetzt

in Kraft gesetzt Kurz davor hatte Jewgeni Prigoschin erklärt, er wolle seinen Kampf gegen den Machtapparat in Moskau fortsetzen

In einer Sprachnachricht hat er mitgeteilt, er wolle in die Stadt Rostow am Don in der Region an der Grenze zur Ukraine einmarschieren

Prigoschin veröffentlichte ein Video, in dem er behauptet, dass er die militärischen Einrichtungen in der Stadt kontrolliere

Samstag, 24. Juni

„Bitte seien Sie vernünftig“: Verteidigungsministerium ruft Wagner-Söldner zum Aufgeben auf

Russlands Verteidigungsministerium hat die Söldner der Privatarmee Wagner zur Beendigung ihres bewaffneten Aufstands aufgefordert. Sie seien von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in ein „kriminelles Abenteuer“ und die Teilnahme an einem bewaffneten Aufstand reingezogen worden, teilte das Ministerium am Samstag in Moskau mit. „Viele Ihrer Kameraden aus mehreren Einheiten haben ihren Fehler bereits erkannt, indem sie um Hilfe gebeten haben, damit sie sicher an ihre Einsatzorte zurückkehren können“, hieß es. Den Kämpfern und Kommandeuren sei Unterstützung gegeben worden.

„Bitte seien Sie vernünftig und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums oder den Ordnungsorganen auf. Wir garantieren die Sicherheit aller“, hieß es in der Mitteilung. Der Kreml kündigte eine Rede von Präsident Wladimir Putin an. Prigoschin, der bisher als Vertrauter Putins galt, hat mit seiner Privatarmee Wagner nach eigenen Angaben wichtige militärische Objekte in Rostow am Don im Süden Russlands besetzt.

Video zeigt Prigoschin mit hochrangigen russischen Militärs

Ein in den letzten Stunden aufgetauchtes Video zeigt ein Treffen zwischen Jewgeni Prigoschin und dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Yunus-Bek Jewkurow. Es ist unklar, wann die Aufnahmen gemacht wurden. Es soll zeigen wie Prigoschin mit Jewkurow und Wladimir Stepanowitsch Alekseew, dem stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes, zusammensitzt.

Prigoschin hat ein Treffen mit dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow und dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu gefordert.

Whoa! Corleone sit down video!



Prigozhin meets with Deputy Defense Minister Evkurov and GRU Deputy Alekseev at the Southern Military District HQ. Says he wants to meet with Shoigu and Gerasimov pic.twitter.com/Jcx0WBbBXu — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) June 24, 2023

Moskau ruft Anti-Terror-Notstand aus

Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin haben die Behörden in Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. „Um mögliche Terroranschläge in der Stadt und dem Gebiet Moskau zu verhindern, ist ein Regime für Operationen zur Terrorbekämpfung eingeführt worden“, teilte das nationale Anti-Terror-Komitee am Samstag mit. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft.

Kreml kündigt Rede von Präsident Putin an

Nach dem bewaffneten Aufstand des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin hat der Kreml in Moskau eine Rede von Präsident Wladimir Putin angekündigt. Der Staatschef werde sich in Kürze an die Öffentlichkeit wenden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Samstag. Details nannte er zunächst nicht. Prigoschin, der bisher als Vertrauter Putins gilt, hat mit seiner Privatarmee Wagner nach eigenen Angaben wichtige militärische Objekte in Rostow am Don im Süden Russlands besetzt. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums gab es nicht dazu.

Prigoschin: Wagner-Söldner haben Kontrolle über Militäreinrichtungen

Der Chef der Söldnertruppe Wagner hat erklärt, dass er sich im Armeehauptquartier in südrussischen Rostow befindet und dass seine Söldner die Kontrolle über die dortigen Militäreinrichtungen übernommen haben. „Wir befinden uns im Hauptquartier (der Armee), es ist 7.30 Uhr (06.30 MESZ)“, sagte Prigoschin in einem am Samstag auf Telegram veröffentlichten Video. „Militärische Einrichtungen in Rostow, darunter ein Flugplatz, sind unter Kontrolle“, fügte er hinzu.



Rostows Gouverneur Wassili Golubew rief die Einwohner auf, Ruhe zu bewahren und ihre Häuser nicht zu verlassen. „Im Zusammenhang mit der aktuellen Situation bitte ich Sie, von Reisen in die Innenstadt abzusehen“, schrieb Golubew auf seinem Telegram-Kanal.

Prigozhin releases this video from Rostov, claiming he is control of military facilities in the city and that #Russia losses are far higher than reported pic.twitter.com/GgrO332Idt — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 24, 2023

Bürgermeister: „Anti-Terror-Maßnahmen“ in Moskau in Kraft

Angesichts eines sich zuspitzenden Konflikts zwischen der russischen Armee und der Söldnertruppe Wagner hat in der Hauptstadt Moskau Bürgermeister Sergej Sobjanin „Anti-Terror-Maßnahmen“ in Kraft gesetzt. Es seien etwa bereits verstärkte Verkehrskontrollen auf den Straßen eingeführt worden, schrieb er am Samstagmorgen auf seinem Telegram-Kanal. Außerdem seien Einschränkungen von Massenveranstaltungen möglich. „Infolge der eingehenden Informationen werden in Moskau Anti-Terror-Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt“, schrieb Sobjanin. Er bat die mehr als 13 Millionen Einwohner der Metropole um Verständnis.

Auch der Gouverneur der Region um Moskau, Andrej Worobjow, schrieb auf Telegram von hochgefahrenen Sicherheitsvorkehrungen. Worobjow rief die Menschen zudem auf, wenn möglich auf private Autofahrten in Richtung Südrussland zu verzichten, wo die Situation derzeit besonders angespannt ist.

Wagner-Chef ruft Russen zu Widerstand gegen Militärführung auf

Am Freitagabend hatte der Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, die russische Militärführung beschuldigt, ein Lager seiner Söldnertruppen mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen angegriffen und dabei viele seiner Männer getötet zu haben. Er drohte daraufhin, in der russischen Militärführung aufzuräumen und meinte, er habe 25 000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche.

Nach Angaben des Kremls war der russische Präsident Wladimir Putin über Prigoschins Äußerungen informiert. „Die notwendigen Maßnahmen werden ergriffen“, erklärte Kreml-Sprecher Dmitry Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge.

Russlands Inlandsgeheimdienst FSB leitete wegen der Äußerungen des Wagner-Chefs strafrechtliche Ermittlungen wegen des Aufrufs zu einem „bewaffneten Aufstand“ ein. „Im Zusammenhang mit diesen Äußerungen hat Russlands FSB ein Strafverfahren eingeleitet“, erklärte das Nationale Komitee zur Bekämpfung des Terrorismus laut russischen Nachrichtenagenturen.