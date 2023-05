Stichwahl in der Türkei: Erdogan gilt als klarer Favorit

+++ Erdogan-Herausforderer Kilicdaroglu wirft Regierung Blockade seiner SMS vor +++ Erdogan in Umfragen deutlich vorn +++ Alle Infos im Newsblog

Der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geht als Favorit in die Stichwahl um das Präsidentenamt.

Der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan geht als Favorit in die Stichwahl um das Präsidentenamt. Sergei Bobylev/Imago

Stichwahl in der Türkei: Das Wichtigste in Kürze Im Rennen um das Präsidentenamt in der Türkei treten am Sonntag Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein sozialdemokratischer Herausforderer Kemal Kilicdaroglu gegeneinander an.

Es ist die erste Stichwahl in der Geschichte der Türkei.

Erdogan gilt als klarer Favorit

Im ersten Wahldurchgang am 14. Mai hatte keiner der beiden Kandidaten die nötige Mehrheit erreicht: Erdogan bekam 49,5 Prozent der Stimmen, Kilicdaroglu 44,9 Prozent.

Samstag, 27. Mai

Erdogan-Herausforderer wirft Regierung Blockade seiner SMS vor

Der Herausforderer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat der Regierung vorgeworfen, vor der Stichwahl am Sonntag seine Textnachrichten an die Wählerschaft der Opposition zu blockieren. Kemal Kilicdaroglu warf der türkischen Behörde für Informations- und Telekommunikationstechnologie BTK vor, auf Anweisung Erdogans gehandelt zu haben, zum seiner Wahlkampagne zu schaden.

„Sie haben (sie) gesperrt, weil wie Angst vor uns haben“, sagte der Kandidat der säkularen Opposition am späten Freitagabend in einem Fernsehinterview. Kilicdaroglus Wahlkampfteam hatte zuvor mitgeteilt, massenhaft SMS verschickt zu haben, um die Anhänger auf das Fernsehinterview des Oppositionsführers hinzuweisen.

„Ich bin völlig im Dunkeln gelassen worden“, erklärte Kilicdaroglu zudem im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Ich frage Dich, Erdogan, willst Du nicht, dass ich in der Wahl antrete?“ Die Behörde BTK veröffentlichte zunächst keine Stellungnahme.

Amtsinhaber Erdogan geht nach erster Wahlrunde gestärkt in Stichwahl

Während im ersten Wahldurchgang dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu gute Siegchancen zugesprochen worden waren - in Umfragen lag er deutlich vor seinem Widersacher - gilt Recep Tayyip Erdogan als klarer Favorit für die Stichwahl.

Im ersten Wahldurchgang am 14. Mai hatte keiner der beiden Kandidaten die nötige Mehrheit erreicht; Erdogan verfehlte sie allerdings mit 49,5 Prozent der Stimmen nur knapp, für Kilicdaroglu stimmten 44,9 Prozent der Wähler. Erdogans islamisch-konservative AKP und ihre Bündnispartner behielten zudem ihre klare Mehrheit bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl.

Am Montag hatte zudem der dritte Präsidentschaftskandidat, der Ultranationalist Ogan Sinan, Erdogan seine Unterstützung ausgesprochen. Er appellierte an die rund 2,8 Millionen Wähler, die im ersten Durchgang für ihn gestimmt hatten, in der zweiten Runde nun Erdogan ihre Stimme zu geben.

Ob die Ogan-Wähler der Wahlempfehlung folgen, ist offen. Viele von ihnen sind Protestwähler, die weder Erdogan noch Kilicdaroglu ihre Stimmen geben wollen. Die meisten politischen Experten sind allerdings überzeugt, dass sich Erdogan auch ohne die Unterstützung der Ogan-Anhänger am Sonntag durchsetzen werde.

Im Fall eines erneuten Sieges des Amtsinhabers wird erwartet, dass dieser seine Macht zementiert und seinen autoritären Kurs weiter verschärft. Erdogan hatte 2017 nach einem Referendum das Präsidialsystem eingeführt, das ihm weitreichende neue Befugnisse gab. Seitdem ist er Präsident, Premier und Vorsitzender seiner Partei AKP in einem und regiert das Land mit zunehmend harter Hand. Nicht nur die Opposition, auch westliche Länder werfen Erdogan vor, in einen Autoritarismus abgeglitten zu sein.