Newsblog: Tausende Menschen zu Demos in Berlin erwartet

In Berlin wenden sich Demonstrierende heute gegen die chinesische Führung, protestieren für gerechte Umverteilung und üben Solidarität mit den Protesten im Iran. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 12. November

13.00 Uhr: Die Berliner Verkehrsinformationszentrale warnt wegen der Demonstrationen vor Einschränkungen im Straßenverkehr.

Eine #Demonstration von #Mitte bis #Kreuzberg führt von 13:00 Uhr bis abends zu Verkehrsstörungen ab Spandauer Straße vis Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Friedrichstraße, Leipziger Straße und Wilhelmstraße bis zum Mehringdamm in Höhe Yorckstraße/Gneisenaustraße. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 12, 2022

Eine #Demonstration sorgt in der Zeit von 13:00-15:30 Uhr für #Verkehrseinschränkungen von #Mitte bis #Tiergarten entlang der Strecke Brandenburger Tor, Ebertstraße, Scheidemannstraße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Paul-Löbe-Allee und Konrad-Adenauer-Straße. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 12, 2022

12.45 Uhr: In Berlin werden heute Tausende Menschen auf den Straßen erwartet. Eine Demonstration linker Bündnisse fordert eine gerechte Umverteilung. Ihr Protest richtet sich gegen die hohen Energiekosten und steigende Mieten. Er soll gegen 13 Uhr starten. Die Teilnehmer wollen von Berlin-Mitte über die Friedrichstraße nach Kreuzberg ziehen. Enden soll die Versammlung am Mehringplatz vor dem U-Bahnhof Hallesches Tor. Aufgerufen haben dazu unter anderem „Fridays for Future“ und „Attac“.

Ebenfalls stattfinden wird eine Demonstration der iranischen Community Berlins. Diese soll am Brandenburger Tor um 13 Uhr losgehen. Ihre kurze Route führt über die Scheidemannstraße vor das Paul-Löbe-Haus, wo die Endkundgebung stattfinden soll. Bei einer ähnlichen Versammlung Ende Oktober hatten sich mehr als 80.000 Demonstranten im Berliner Regierungsviertel versammelt, allerdings wurde damals auch europaweit für Solidarität mit den Protestierenden im Iran mobilisiert. Zur heutigen Demo sind nur 500 Menschen angemeldet.

Außerdem startet um 14 Uhr eine Kundgebung chinesischer Studenten auf dem Alexanderplatz. Sie wollen laut Tagesspiegel chinesischen Regierungskritikern eine Stimme geben. Ihre Aktion wurde im Vorfeld von China als „Diktatur“ bezeichnet.