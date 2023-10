Newsblog: Emotionale Israel-Demo in Berlin ++ Israelischer Panzer beschießt versehentlich ägyptischen Militärposten

DIE LAGE IN ISRAEL UND DIE REAKTIONEN IN BERLIN Tag 16 nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten.

18.13 Uhr: Ägyptischer Militärposten versehentlich beschossen: Israels Militär entschuldigt sich

Nach Angaben der israelischen Militärs hat einer ihrer Panzer versehentlich einen ägyptischen Militärposten in der Nähe des Kibbuz Kerem Schalom beschossen. „Der Vorfall wird untersucht und die Einzelheiten werden überprüft“, schrieb das Verteidigungsministerium auf X und entschuldigte sich für den Vorfall.

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.



The IDF expresses sorrow regarding the incident. — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023

17.56 Uhr: Pentagon-Chef erwartet schwierige Bodenoffensive Israels in Gaza

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rechnet mit einer schwierigen und langwierigen Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Kämpfe in einem urbanen Umfeld seien „extrem schwierig“ und gingen nur langsam voran, sagte Austin am Sonntag dem Sender ABC. Besonders erschwert werde dies in diesem Fall durch das „unterirdische Tunnelnetz, das die Hamas im Laufe der Zeit gebaut hat, und aufgrund der Tatsache, dass sie viel Zeit hatte, sich auf einen Kampf vorzubereiten“. Er sagte voraus: „Ich denke, wir werden einen Kampf sehen, der von vielen Sprengfallen und Sprengstoffanschlägen geprägt sein wird.“

Austin mahnte zugleich, es sei wesentlich, Zivilisten in der militärischen Planung zu berücksichtigen, sie zu schützen und Korridore für sie vorzusehen, damit sie sich aus dem Kampfgebiet herausbewegen können. „Ich glaube, die Israelis machen das schon seit einiger Zeit.“ Die israelischen Streitkräfte seien professionell, „und wir werden sie weiterhin ermutigen, dafür zu sorgen, dass sie im Einklang mit dem Kriegsrecht handeln“.

17.46 Uhr: Polizist bittet Teilnehmer um Abnehmen der Israel-Flaggen - „zur Sicherheit“

Beim Verlassen der Kundgebung am Brandenburger Tor bittet ein Polizist Teilnehmer, die sich Israel-Flaggen umgehängt haben, die abzunehmen, „zu ihrer eigenen Sicherheit“

17.05 Uhr: Regierender Bürgermeister Kai Wegner spricht bei Israel-Demo

Kai Wegner spricht bei der Kundgebung am Brandenburger Tor. Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Vor dem Brandenburger Tor ist nur noch ein kleiner Teil der Demonstranten, als Kai Wegner ans Mikrofon kommt. Vereinzelte Buhrufe begrüßen ihn. Auch er erinnert daran, dass es nicht so lange her ist, dass die Nazis durchs Brandenburger Tor zogen. „Aus dieser Stadt wurde die Shoah geplant.“ Er empfinde es als Glück, wieder jüdisches Leben in der Stadt zu haben - und als Verantwortung. „Angriffe auf Jüdinnen und Juden sind Angriffe auf das Herz ihrer Stadt.“ Wegner: „Die Opfer in Israel, aber auch die Opfer in Gaza sind Opfer der Hamas“.



Wegner dankt auch der Berliner Polizei. Er wisse um die enorme Belastung der Polizisten. Seit 15 Tagen leisten sie noch mehr als sonst, um jüdisches Leben zu schützen.

16.19 Uhr: Schweigeminute für Hamas-Opfer am Brandenburger Tor

Für eine Minute ist es ganz still am Brandenburger Tor. Eine Schweigeminute für 1400 Opfer der Hamas. Es folgt ein Gebet für die Geiseln. Danach spricht die Rabbiner Ehrennberg das Kaddisch, das Totengebet.

16.18 Uhr: Pentagonchef Austin warnt vor Einmischung in den Krieg zwischen Israel und Hamas

Die US-Regierung hat ausländische Akteure vor einer Einmischung in den Konflikt zwischen der Hamas und Israel gewarnt. „Sollte irgendeine Gruppierung oder ein Land versuchen, diesen Konflikt auszuweiten und diese sehr unglückliche Situation auszunutzen, lautet unser Rat: Tun Sie es nicht“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag dem Sender ABC News. „Wir behalten uns das Recht auf Selbstverteidigung vor und werden nicht zögern, die angemessenen Maßnahmen zu ergreifen“, fügte der Pentagon-Chef hinzu.

16 Uhr: U5 hält wieder am Bundestag

Die U5 hält wieder am Bundestag.

15.57 Uhr: Zweiter Konvoi bringt Hilfsgüter aus Ägypten in den Gazastreifen

Die Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen gehen in sehr kleinen Schritten voran. Ein zweiter Konvoi aus 17 Lastwagen fuhr am Sonntag von Ägypten aus in den Transitbereich der gemeinsamen Grenze, um dringend benötigte Hilfsgüter in die Küstenenklave zu bringen, wie der Ägyptische Rote Halbmond mitteilte und wie auf Bildern im staatlichen Fernsehen zu sehen war. Die Laster haben demnach unter anderem Arzneimittel, Essen und andere Hilfsgüter geladen. Weitere 155 Lastwagen mit etwa 3000 Tonnen Gütern warteten nach wie vor auf Durchfahrt.

Vor der Lieferung in den Gazastreifen werden die Hilfsgüter von Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA kontrolliert. Erst dann dürfen sie auf palästinensischen Lastwagen in den Küstenstreifen fahren. Die ägyptischen Lkw liefern die Güter deshalb nur bis in den Transitbereich der Grenze und fahren nicht in den Gazastreifen.

15.49 Uhr: Zentralrat der Juden bei Demo am Brandenburger Tor: „Wir verlangen Taten“

Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Daniel Botmann, fordert bei der Kundgebung am Brandenburger Tor mehr Schutz für Juden in Deutschland. „Wir verlangen mehr als Absichtserklärungen, wir verlangen mehr als Solidaritätsbekundungen“, sagt er. „Wir verlangen Taten.“

Es sei unerträglich, wenn jüdische Eltern Angst um ihre Kinder haben müssten. Botmann betont, er sei stolz auf jede einzelne jüdische Gemeinde, die ihre Schule, ihre Kita oder ihre Synagoge weiter geöffnet hat - „weil es ihr Recht ist“.

Er spricht sich für härtere Konsequenzen bei Antisemitismus aus: „Wer antisemitische Parolen schreit und keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, muss ausgewiesen und notfalls auch abgeschoben werden.“ Wer die deutsche Staatsbürgerschaft habe, müsse empfindlich bestraft werden.

15.43 Uhr: Politiker stehen als Zeichen gegen Antisemitismus gemeinsam auf Bühne am Brandenburger Tor

Als Zeichen gegen Antisemitismus stehen Vertreter von SPD, Union, FDP, Grünen und Linken gemeinsam auf der Bühne. Paulus Ponizak/Berliner Zeitung

Am Brandenburger Tor sprechen jetzt die Vertreter von SPD, Union, FDP, Grünen und Linken. Sie stehen gemeinsam auf der Bühne - als Zeichen gegen Antisemitismus. Saskia Esken spricht sich für die SPD auch gegen antimuslimischen Rassismus aus. Carsten Linnemann fordert für die CDU: „Wir müssen jetzt wirklich konsequent sein! Es darf keine Anschläge auf Synagogen geben!“

15.34 Uhr: Polizei löst verbotene Ansammlung am Potsdamer Platz auf

Die Polizei hat die verbotene Ansammlung von Menschen am Potsdamer Platz aufgelöst.

Die Polizei hat die verbotene Ansammlung am Potsdamer Platz aufgelöst. Daniel Ignacio Martínez Rosaslanda

15.33 Uhr: Musiker Hermlin am Brandenburger Tor: „Israel darf nicht untergehen“

Musiker Andrej Hermlin: „20.000 Menschen stehen hier am Brandenburger Tor, jeder Zentimeter des Bodens getränkt mit jüdischem Blut. Nur 20.000 Menschen.“ Er sei gestern aus der Linkspartei ausgetreten, wegen deren Reaktionen auf den Krieg gegen Israel. „Israel darf nicht untergehen! Israel wird nicht untergehen.“

15.29 Uhr: Potsdamer Platz: Polizei setzt bei Festnahmen körperlichen Zwang ein

Bei der verbotenen pro-palästinensischen Demo am Potsdamer Platz gibt es weitere Festnahmen. Zum Teil muss die Polizei körperlichen Zwang einsetzen. Die Demonstranten werden unter anderem über Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, den Potsdamer Platz zu verlassen.

15.17 Uhr: Polizei spricht von etwa 10.000 Demonstranten am Brandenburger Tor

Die Polizei meldet um kurz nach 15 Uhr rund 10.000 Teilnehmer bei der Solidaritätsdemo am Brandenburger Tor. Die Veranstalter sprechen von 25.000 Teilnehmern.

15.12 Uhr: Erneut 17 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gefahren

Im Bemühen um eine Linderung der katastrophalen Notlage der Menschen im Gazastreifen sind am Sonntag erneut 17 Lastwagen mit internationalen Hilfsgütern in das Palästinensergebiet gelangt. Die Lkw überquerten nach Angaben eines AFP-Korrespondenten von Ägypten aus den Grenzübergang Rafah. Dies ist der einzige Zugang zu dem Palästinensergebiet, über den im Moment Hilfsgüter transportiert werden können.

Erstmals brachten am Sonntag sechs Lkw auch wieder dringend benötigten Treibstoff in den Gazastreifen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNRWA) und einer ägyptischen Quelle wird der Treibstoff unter anderem für Generatoren verwendet, die zwei Krankenhäuser mit Strom versorgen.

15 Uhr: Israels Botschafter am Brandenburger Tor: „Nicht normal, dass in Berlin ‚Tod den Juden‘ gerufen wird“

Der israelische Botschafter Ron Prosor hält eien Ansprache während einer Demonstration gegen Antisemitismus und in Solidarität mit Israel vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 22. Oktober 2023. Emmanuele Contini

Israels Botschafter Ron Prosor: „Es ist nicht normal, dass Davidsterne an Häuser geschmiert werden. Es ist nicht normal, dass in Berlin ‚Tod den Juden‘ gerufen wird“, er fordert: „Null Toleranz!“ Vielleicht müsse auch in Deutschland ein Flächenbrand verhindert werden. Damit der Terror nicht herkomme. Prosor appelliert an die Medien: „Hamas ist keine Quelle! Hamas darf nicht auf eine Stufe mit Israel gestellt werden.“

14.57 Uhr: Brandenburger Tor: Vater von Hamas-Geiseln spricht zur Menge

Als nächster spricht Yoni Asher Katz. Seine Frau und seine kleinen Töchter, „meine Babys“, drei und fünf Jahre alt, werden von der Hamas als Geiseln gehalten. „Ich bin ein Trottel, für jede Umarmung, die ich ihnen nicht gegeben habe“, sagte er. Und: „Das ist ein entscheidender Moment für die westliche Welt“, im Kampf gegen den Terrorismus. Er sagt seiner Frau und den Mädchen: „Umarmt einander. Daddy liebt euch.“ Großer Beifall. Düzen Tekkal sagt danach: „Die Antwort auf die Shoah ist Israel.“

Demonstranten bei der Solidaritätskundgebung für Israel am Brandenburger Tor Markus Wächter/Berliner Zeitung

14.52 Uhr: Brandenburger Tor: Schwester von entführter Deutsch-Israelin bittet: „Steht an meiner Seite“

Die Schwestern von Yarden Romann, der von der Hamas entführte Deutsch-Israelin, hat zur Menge am Brandenburger Tor gesprochen. Sie bat, „steht an meiner Seite“, noch gebe es eine kleine Chance auf einen guten Ausgang. Yardens kleine Tochter Geffen warte auf ihre Mutter. Dann bat die Schwester alle Berliner, Happy Birthday für Yarden zu singen.

14.51 Uhr: Erste Festnahmen am Potsdamer Platz

Bei der verbotenen pro-palästinensischen Demo am Potsdamer Platz gibt es erste Festnahmen.

Tausende Berliner sind heute am Brandenburger Tor zur Solidaritätsdemo für Israel zusammengekommen. Nur wenige Hundert Meter entfernt wird aktuell eine nicht genehmigte Pro-Palästina Demo am Potsdamer Platz aufgelöst. #b2210 pic.twitter.com/gmr5INYmyN — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) October 22, 2023

14.47 Uhr: Polizei schließt Zugang zum Platz des 18. März

Die Polizei schließt den Zugang zum Platz des 18. März. Wer zur Demo will, soll die Zugänge über die Straße des 17. Juni, den Großen Stern, die Yitzhak-Rabin-Straße und südlich über den Tiergarten nutzen. Die U5 hält in beiden Richtungen nicht am Bahnhof Bundestag und am Brandenburger Tor, teilt die BVG mit. Die S-Bahnen S1,S2 und S25 fahren ohne Halt am Brandenburger Tor durch.

Der Zugang zum Platz des 18. März wird jetzt geschlossen. Bitte nutzen Sie die Zugänge über die Straße des 17. Juni, den Großen Stern, die Yitzhak-Rabin-Straße, aus Richtung Hauptbahnhof & südlich über den Tiergarten.#b2210 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 22, 2023

14.40 Uhr: Potsdamer Platz: Trotz Demo-Verbots mehrere hundert pro-palästinensische Demonstranten

Demonstranten versammeln sich am Potsdamer Platz trotz eines Demo-Verbots. Daniel Ignacio Martínez Rosaslanda

Auf dem Potsdamer Platz haben sich trotz des Demo-Verbots mehrere hundert pro-palästinensische Demonstranten versammelt. „Unsere Einsatzkräfte sprechen derzeit gezielt einzelne Personen und Gruppen an und weisen die Menschen auf das Verbot der für die dort angemeldeten Kundgebung hin“, hieß es von der Polizei.

Im Bereich #PotsdamerPlatz sprechen unsere Einsatzkräfte derzeit gezielt einzelne Personen und Gruppen an & weisen die Menschen auf das Verbot der für die dort angemeldete Kundgebung hin. Bitte beachten Sie die Lautsprecherdurchsagen.#b2210 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 22, 2023

14.35 Uhr: Steinmeier auf Israel-Demo in Berlin: Eintreten gegen Antisemitismus ist „Bürgerpflicht“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Kundgebung „Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus - in Solidarität und Mitgefühl mit Israel“. Monika Skolimowska/dpa

Zum Auftakt der Großkundgebung gegen Antisemitismus in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gerichtet. „Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe - und er ist Bürgerpflicht“, sagte der Bundespräsident am Sonntag vor mehreren tausend Kundgebungsteilnehmern am Brandenburger Tor. „Ich bitte alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht anzunehmen.“

Diese Pflicht gelte für alle Menschen hierzulande ungeachtet von Herkunft oder politischem Standpunkt. „Zeigen wir, dass in Deutschland Menschen mit jüdischen, christlichen, muslimischen, arabischen Wurzeln friedlich zusammenleben können und wollen“, sagte Steinmeier laut Redetext. „Das und nicht weniger ist von uns verlangt.“

„Jeder, der hier lebt, muss Auschwitz kennen und die Verantwortung begreifen, die daraus für unser Land erwächst“, sagte der Bundespräsident. „Seien wir uns einig in der Ablehnung von Terrorismus und Barbarei! Verurteilen wir gemeinsam jede Form von Antisemitismus und Rassismus.“

An die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas - die Israel mit Terrorangriffen überzogen und zahlreiche Geiseln genommen hatte - gerichtet sagte Steinmeier: „Die ganze Welt schaut auf dieses Verbrechen! Beenden Sie die Barbarei! Lassen Sie die Unschuldigen frei!“

13.20 Uhr: Niederländerin im Gazastreifen getötet

Eine 33 Jahre alte niederländische Frau ist im Gazastreifen ums Leben gekommen. Das teilte das Außenministerium am Sonntag in Den Haag mit. Über die Umstände des Todes der Frau wurde zunächst nichts mitgeteilt. „Meine Gedanken sind bei ihren Familienangehörigen und anderen Nahestehenden in dieser schrecklichen Zeit“, schrieb Außenministerin Hanke Bruins Slot auf der Plattform X, vormals Twitter. Demnach gehörte sie zu 22 Menschen im Gazastreifen, die die Niederlande um konsularische Hilfe gebeten haben. Das Ministerium bemühe sich weiter darum, eine sichere Ausreise aus dem infolge des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas abgeriegelten Gazastreifen zu ermöglichen, hieß es.

12.56 Uhr: Solidaritätskundgebung für Israel um 18 Uhr auf dem Bebelplatz

Neben der Großdemonstration unter dem Motto „Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus – in Solidarität und Mitgefühl mit Israel“ am Brandenburger Tor findet am Sonntag noch eine weitere Solidaritätskundgebung für Israel statt. Von 18 Uhr bis 20 Uhr wollen sich nach Angaben der Berliner Polizei Menschen auf dem Bebelplatz versammeln, um der israelischen Opfer durch die Hamas-Angriffe zu gedenken.

11.25 Uhr: Mehr als 10.000 Menschen zu Israel-Demo in Berlin erwartet

In Berlin wollen am Sonntag mehrere Tausend Menschen bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor ihre Solidarität mit Israel zeigen. Ein breites Bündnis der demokratischen Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen hat zu der Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel aufgerufen. „Der Angriff der Hamas auf Israel ist barbarisch und nicht zu rechtfertigen“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus – in Solidarität und Mitgefühl mit Israel“.

Das Aktionsbündnis umfasst CDU, SPD, Grüne, FDP und Linkspartei, die katholische und die evangelische Kirche, den Zentralrat der Juden in Deutschland, den Deutschen Gewerkschaftsbund, den Arbeitgeber-Dachverband BDA sowie unter anderem das Netzwerk Campact, den Paritätischen Gesamtverband, den Deutschen Naturschutzring, den muslimischen Verein Alhambra und die Deutsch-israelische Gesellschaft.

10 Uhr: Israel: Angriff auf Hamas-Posten in Moschee im Westjordanland

Die israelische Luftwaffe hat im Westjordanland nach eigenen Angaben eine Terrorzelle der islamistischen Hamas in einer Moschee bombardiert. In der Al-Ansar-Moschee habe sich ein unterirdischer „Terrorkomplex“ der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad befunden, die einen weiteren Terroranschlag geplant hätten, teilte das Militär in der Nacht zum Sonntag auf Telegram mit. Die Moschee liegt im palästinensischen Flüchtlingslager Dschenin. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kamen bei dem Angriff zwei Palästinenser ums Leben. Die Moschee sei von Terroristen als Kommandozentrale für die Planung und Ausführung von Anschlägen genutzt worden, so die Armee.

Bei Konfrontationen im Bereich von Nablus und Dschenin wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Sonntag drei weitere Palästinenser getötet.

9.18 Uhr: Politiker rufen zu Teilnahme an Solidaritätsdemo in Berlin auf

Spitzenpolitiker mehrerer Parteien haben zur Teilnahme an der Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin an diesem Sonntag aufgerufen. Darunter auch der SPD-Generalsekretär, Kevin Kühnert und Nobert Röttgen, Mitglied des Deutschen Bundestages.

Zu der Demonstration (14 Uhr) hat ein breites Bündnis verschiedener Organisationen geladen. Daran beteiligen sich auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Parteien und Religionsgemeinschaften genauso wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände.

Wenn ihr morgen Zeit habt, kommt bitte zum Brandenburger Tor. Es ist wichtig, dass unsere Solidarität mit dem angegriffenen Land Israel & mit allen Jüdinnen und Juden sichtbar ist! #NieWiederIstJetzt pic.twitter.com/2YGKKbN1l1 — Norbert Röttgen (@n_roettgen) October 21, 2023

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Kundgebung mit einer Ansprache eröffnen. Auch Angehörige israelischer Geiseln sollen zu Wort kommen.

8.15 Uhr: Israels Armee: Mindestens 210 Geiseln werden im Gazastreifen festgehalten

Die Zahl der Geiseln im Gazastreifen liegt nach Angaben der israelischen Armee bei mindestens 210. Dies sei die Zahl der Familien, die bisher informiert worden seien, bestätigte ein Militärsprecher am Sonntag. Unter den am 7. Oktober von Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas Entführten sind auch Deutsche. Zwei Geiseln waren am Freitag freigelassen worden. Hunderte Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Israel überfallen und im Grenzgebiet ein Massaker angerichtet. Israel hat dabei und in den Tagen danach mehr als 1400 Tote zu beklagen, der Großteil davon Zivilisten. Die Identifikation der Leichen dauert noch an.

8 Uhr: Israel räumt 14 weitere Ortschaften im Norden des Landes

Israel will angesichts der Eskalation der Angriffe durch die libanesische Hisbollah-Miliz weitere Ortschaften im Norden des Landes räumen. Verteidigungsminister Joav Galant habe die Evakuierung 14 weiterer Gemeinden gebilligt, teilte sein Büro am Sonntag mit. Vor einer Woche hatte Israel bereits eine Vier-Kilometer-Sperrzone im Grenzgebiet zum Libanon erklärt.

7.16 Uhr: „Free Palestine“-Rufe in der Nacht in Neukölln – Festnahmen und Verletzte

In Berlin-Neukölln ist es am Samstag erneut zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und pro-palästinensischen Protestierenden gekommen. An der Reuterstraße/Sonnenallee versammelten sich am Abend mehrere Menschen. „Free Palestine“-Rufe waren zu hören. Die Berliner Polizei war mit mehreren Einsatzhundertschaften vor Ort. Darunter waren den Angaben zufolge auch Einheiten der Bundespolizei. Nach mehrmaligen Aufforderungen, den Ort zu verlassen, hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen vor Ort gab es an der Ecke Pannierstraße zwei Verletzte. Es sollen auch mehrere Feuerwerkskörper in Richtung der Polizisten abgegeben worden sein. Kurz nachdem die illegale Ansammlung in der Sonnenallee aufgelöst wurde, brannte gegen 0.15 Uhr ein Carsharing-Auto in der Thiemannstraße, Höhe Weigandufer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr löschte das Auto. Ein Ausbrennen konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Ein weiteres Carsharing-Auto wurde durch die starke Hitze beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um Brandstiftung.

5.45 Uhr: USA schicken Raketenabwehrsysteme in den Nahen Osten

Das Pentagon hat angekündigt, ein THAAD-System (Terminal High Altitude Area Defense) in den Nahen Osten zu entsenden, zusammen mit zusätzlichen Bataillonen des Patriot-Luftabwehrraketensystems. Das THAAD-System ist darauf ausgelegt, ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen in der Endphase ihres Fluges abzuschießen.



US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte außerdem, dass zusätzliche Truppen in der Region in Bereitschaft versetzt worden seien.

4.30 Uhr: UN-Organisationen bezeichnen 20 Hilfstransporter als „Tropfen auf den heißen Stein“

Eine Gruppe von UN-Organisationen hat zu einem humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen. Das Welternährungsprogramm und die Weltgesundheitsorganisation gehören zu den UN-Organisationen, die in einer gemeinsamen Erklärung die Lage in Gaza als „katastrophal“ bezeichnet haben. Am Samstag kamen zum ersten Mal seit zwei Wochen 20 Hilfsgütertransporte aus Ägypten. Die Organisationen erklärten jedoch, dass die über den Grenzübergang Rafah geflossenen Hilfsgüter nur einen „Tropfen auf den heißen Stein“ darstellten, verglichen mit dem, was benötigt wurde.

24 Uhr: Wieder Beschuss aus dem Libanon - Israels Armee trifft „Terrorzellen“

Israels Armee hat nach erneutem Beschuss und versuchten Raketenstarts aus dem Libanon eigenen Angaben zufolge „Terrorzellen“ im Süden des Nachbarlands angegriffen. Dabei habe es „Treffer“ gegeben, teilte das Militär am Samstag mit. Berichten zufolge wurden mehrere Kämpfer der Hisbollah sowie ein Mitglied des Islamischen Dschihads im Libanon getötet. Aus dem Libanon waren Armeeangaben zufolge mehrere Raketen auf verschiedene Gegenden in Israel abgefeuert worden. Dabei sei ein Soldat getroffen und schwer verletzt worden. Zwei weitere wurden demnach leicht verletzt.