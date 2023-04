Newsblog zur Walpurgisnacht und 1. Mai in Berlin: Diese Demos finden statt

Demonstrationen ziehen zur Walpurgisnacht und am 1. Mai durch Berlin – das Wichtigste im Überblick: Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit am „Tag der Arbeit“ steht in Berlin seit Jahren die „Revolutionäre 1. Mai“-Demonstration . Diese geht auch in diesem Jahr um 18 Uhr in Neukölln auf der Hermannstraße los, zieht dann zur Kotti-Wache am Kottbusser Tor und anschließend in Richtung Oranienplatz. Die Polizei erwartet 10.000 bis 15.000 Teilnehmer.

Bei der traditionellen Demonstration kommt es immer wieder zu kleineren oder größeren Gewaltausbrüchen von linksautonomen Randalierern.

. Schon am Nachmittag des 1. Mai wollen linke Gruppen mit satirisch-bunten Aktionen bei der „MyGruni-Demo“ durch den Villen-Stadtteil Grunewald ziehen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plant seine Berliner Kundgebung am 1. Mai in diesem Jahr in Friedrichshain. Demo-Treffpunkt ist am Platz der Vereinten Nationen um 10 Uhr.

Die Polizei wird wegen der vielen Veranstaltungen am 1. Mai nach eigenen Angaben mit 6300 Beamten im Einsatz sein, Verstärkung kommt auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.

Auch zur Walpurgisnacht am Sonntag ist die Polizei verstärkt im Einsatz, mit rund 3400 Einsatzkräften.

Bereits am Sonntag ziehen dann zwei linke Demonstrationen durch die Stadt. Um 16 Uhr beginnt die Demonstration zur Walpurgisnacht in Wedding am Leopoldplatz. Sie steht unter dem Motto: „Frieden statt Kapitalismus – Wettrüsten stoppen und Armut beenden!" Um 20 Uhr ist außerdem in Kreuzberg am Mariannenplatz die linke und linksradikale queer-feministische Demonstration „Take Back the Night" angemeldet.

Das über fast 15 Jahre in Folge veranstaltete „Myfest" in Kreuzberg findet in diesem Jahr erneut nicht statt.

Wir freuen uns auf Euch – am Revolutionären 1. Mai ab 17 Uhr beginnt in der Hermannstraße unsere Zusammenkunft. #R1MB #b0105

Wie immer wird auch das Wetter auf unserer Seite sein. Es sind 16 Grad gemeldet. Für das Feuer in unseren Herzen werden wir gemeinsam sorgen. ❤️‍🔥 — Revolutionärer 1. Mai Berlin (@Rev1MaiBerlin) April 28, 2023

Sonntag, 30. April

Regierender Bürgermeister Wegner hofft auf 1. Mai ohne Gewalt

Vor den Berliner Demonstrationen zum 1. Mai hat Berlins Regierende Bürgermeister Kai Wegner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Gewalt gewarnt. „Ich wünsche mir, dass wir alle einen friedlichen 1. Mai erleben“, sagte der CDU-Politiker am Samstagabend dem rbb. Es gehe an dem Feiertag um gute Arbeit und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, nicht um Gewaltausbrüche.

Faeser mahnt vor 1. Mai zu friedlichen Demonstrationen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mit Blick auf den 1. Mai zu friedlichen Formen des Protests gemahnt. „Der 1. Mai steht für soziale Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich appelliere an alle Gruppen, friedlich zu demonstrieren.“ Gewalt sei niemals ein Mittel in der demokratischen Auseinandersetzung, betonte die Ministerin. „Die Polizei wird Ausschreitungen, Randale und Gewalt von Linksextremisten, teils aber auch von Rechtsextremisten und Chaoten sehr deutlich entgegentreten.“ Wer Polizei- und Rettungskräfte attackiere, müsse mit harten Konsequenzen rechnen.

Walpurgisnacht mit Demonstrationen vor dem 1. Mai

Vor dem 1. Mai ziehen heute zwei linke Demonstrationen durch Teile Berlins. Nachmittags beginnt die traditionelle Demonstration zur Walpurgisnacht in Wedding. Sie endet am Abend in Gesundbrunnen. Abends ist in Kreuzberg eine linke und queerfeministische Demonstration angemeldet. Bei beiden Aktionen werden einige Hundert bis mehr als Tausend Teilnehmer erwartet. In früheren Jahren gab es Gewalt und Angriffe auf die Polizei. Zuletzt war es ruhiger geworden.

Für den Mauerpark haben einige Aktivisten zudem zu einer „friedvollen Walpurgisnacht“ aufgerufen und dort „Lagerfeuer, Feuerartistik und Musik“ angekündigt.

💥Sonntag 30.04.2023💥



🔥Take back the night demo!🔥



⚠️ For Trans, Inter, Agender, Non-binary, Lesbians, Women only! ⚠️



Sonntag, 30.04.2023 | | Kundgebung 19:00 Uhr – 20:00 Demo | Mariannenplatz 10997 #Berlin



Anreise: U1, U3, U8 Kottbusser Tor Bus 140, 147 pic.twitter.com/Bvh55E56bi — RASH - Subkultur und Widerstand (@Redskinsberlin) April 27, 2023

Samstag, 29. April

Polizei verbietet Sturmhauben und Hassparolen

Verboten ist nach einer Pressemitteilung der Polizei vom Samstag das Mitführen von Gegenständen wie Sturmhauben, um bei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten die Identität zu verschleiern. Ausdrücklich untersagt ist auch das Verbrennen von Gegenständen wie Fahnen oder Puppen. Nicht zulässig sind den Angaben zufolge bei der Veranstaltung zudem Aufrufe zu Gewalttaten, Hassparolen gegen Einzelne und ethnische oder religiöse Gruppen sowie Aufrufe zur Vernichtung des Staates Israel und das Werben für bestimmte radikale Palästinensergruppen

Für die angezeigte Versammlung "Revolutionärer 1. Mai" hat unsere #Versammlungsbehörde Beschränkungen erlassen.

Während der Versammlung dürfen

- Sturm- & Flammschutzhauben und

- Körperprotektoren

nicht verwendet werden.

PM: https://t.co/UVCeF5TIVI

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 29, 2023

Linksextremisten verwüsten Straßenzüge

Randalierer haben in der Nacht zum Samstag in Berlin-Mitte zahlreiche Autos und Fensterscheiben demoliert. Wie die Polizei mitteilte, zogen mindestens 20 dunkel gekleidete Personen von der Seydelstraße bis zur Alten-Jakob-Straße. Insgesamt 18 Fahrzeuge seien beschädigt, zwei davon in Brand gesetzt worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 21 Jahren vorübergehend fest.

An Hausfassaden habe die Gruppe Schmierereien mit Bezug zum 1. Mai hinterlassen. An Hausfassaden stand der Spruch „Raus zum 1. Mai.“

Diese „Botschaft“ haben bislang unbekannte Randalierer an einer Hausfassade in der Seydelstraße in Berlin-Mitte hinterlassen. Paul Zinken/dpa

Freitag, 28. April

Vor 1. Mai-Demos: Gewerkschaft der Polizei mahnt mehr Unterstützung an

Vor den Demonstrationen zum Tag der Arbeit hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ihre Enttäuschung über den aus ihrer Sicht mangelnden Rückhalt der politisch Verantwortlichen ausgedrückt. Nach den Krawallen in der Silvesternacht sei viel über Übergriffe auf Polizisten, Rettungskräfte und die Feuerwehr gesprochen worden, praktische Konsequenzen und eine „ernst gemeinte politische Aufarbeitung“ seien jedoch ausgeblieben, kritisierte der GdP-Vorsitzende, Jochen Kopelke, am Freitag. Angesicht dieser Tatenlosigkeit machten sich unter den Beschäftigten allmählich Ärger und Frustration breit.

Polizei rechnet für 1. Mai mit über 10.000 Demo-Teilnehmern

Die Berliner Polizei erwartet bei der linken und linksradikalen Demonstration am Abend des 1. Mai 10.000 bis 15.000 Teilnehmer. Der 1. Mai sei nach wie vor der Symboltag für die linksradikale Szene, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitag im RBB-Inforadio. Politische Themen wie hohe Mieten, Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt und Inflation sorgen demnach für eine hohe Teilnehmerzahl.

1. Mai-Randalierer versuchen Neuköllner Jugendliche zu rekrutieren

Die linksautonome Szene soll versucht haben Jugendliche in Neukölln zur Teilnahme an der Demonstration und möglicher Randale zu bewegen. Das sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik. „Man versucht, die oft gar nicht so politische Jugend in Neukölln anzusprechen und sie zum Mitrandalieren aufzufordern.“ Es gebe auch Plakate mit der Aufschrift „Silvester 2.0“. Die Polizei habe bei sogenannten Gefährderansprachen auch Verdächtige aus der Silvesternacht vor der Teilnahme gewarnt.

Auch die Justiz bereitet sich auf Großlage vor

Auch bei der Justiz gilt der 1. Mai als Großlage, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Beim Bereitschaftsgericht am Tempelhofer Damm sind dann vom 30. April bis 2. Mai in der Regel alle fünf Richterinnen und Richter im Dienst, es gibt eine gesonderte Rufbereitschaft mit jeweils zwei Richtern in der Nacht. Erfahrungsgemäß fällt die meiste Arbeit am 2. Mai an. Da das ein Wochentag ist, ist aus Sicht der Justiz keine weitere Aufstockung nötig.

ADAC warnt für das Feiertagswochenende vor Staus

Wer das verlängerte Wochenende um den 1. Mai für einen Ausflug nutzen möchte, sollte sich auf volle Straßen einstellen. Aufgrund des bundesweiten Feiertags zum Maibeginn rechnet der Automobilclub ADAC mit viel Verkehr auf den Autobahnen. Zugleich gebe es zahlreiche Baustellen. Um den Verkehr zumindest ein wenig zu entlasten, gelte am Feiertag ein Fahrverbot für Brummis über 7,5 Tonnen, wie ein Sprecher in München sagte. Die meisten Staus erwartet der ADAC am Freitag- und Montagnachmittag.