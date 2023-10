Israel-Newsblog: Erste Palästina-Demonstranten auf der Sonnenallee in Neukölln

DIE LAGE IN ISRAEL UND NACH PROTESTEN IN BERLIN AM DONNERSTAG Tag 12 nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten.

nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten. Nach Krankenhaus-Beschuss in Gaza : Israel beschuldigt Islamischen Dschihad, USA halten Israel nicht für Explosion verantwortlich.

: Israel beschuldigt Islamischen Dschihad, USA halten Israel nicht für Explosion verantwortlich. Ägypten wird am Freitag die Grenze zum Gazastreifen öffnen.

In Berlin kam es in der Nacht erneut zu Ausschreitungen zwischen pro-palästinensischen Demonstranten und der Polizei .

. Auch am Donnerstagabend sind Demos in Berlin angekündigt. Die Polizei hat zwei verboten

in Berlin angekündigt. Die Polizei hat zwei verboten Nach dem Anschlag auf eine Berliner Synagoge ermittelt nun die Generalstaatsanwaltschaft.

Quelle: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project 2023. Stand: 19. Oktober 2023

1 / 10

19 Uhr: Polizei kontrolliert Demonstranten auf der Sonnenallee

Trotz Verbots sammeln sich auch am Donnerstagabend wieder Menschen auf der Sonnenallee in Neukölln, die an pro-palästinensischen Demonstrationen teilnehmen wollen. Die Polizei kontrolliert die Demonstranten. Von Ausschreitungen ist bisher noch nichts bekannt.

In der #Sonnenallee ist es auch jetzt noch hell - unsere Lichtmasten beleuchten #Neukölln.

Durch unsere Kolleginnen und Kollegen werden dort Personengruppen angesprochen und kontrolliert, die augenscheinlich an verbotenen Versammlungen teilnehmen oder eine verbotene… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 19, 2023

18.45 Uhr: Zwei Demos in Berlin verboten, eine erlaubt

Pro-palästinensische Demonstranten wollten auch am Donnerstagabend wieder auf die Straße gehen. Die Polizei hat eine Demo auf der Sonnenallee rund um den Richardplatz untersagt, wie eine Sprecherin sagt. Eine Mahnwache für die Opfer im Gazastreifen von 19.30 Uhr bis 21 Uhr am Brandenburger Tor wurde ebenfalls verboten. Eine pro-jüdische Demonstration von 17.30 Uhr bis 19.30 am Kreuzberger Oranienplatz wurde erlaubt.

18.15 Uhr: USA veröffentlichen weltweite Reisewarnung für ihre Bürger

Die USA haben eine weltweite Reisewarnung für ihre Bürgerinnen und Bürger herausgegeben. Als Grund nennt das Außenministerium der Vereinigten Staaten die potentielle Gefahr von Angriffen vor dem Hintergrund der derzeitigen Ereignisse. US-Bürgerinnen und -Bürger in Touristen-Hotspots sollen demnach vorsichtig sein und sich beim Smart Traveler Enrolment Program (STEP) registrieren.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m — Travel - State Dept (@TravelGov) October 19, 2023

17.45 Uhr: Auswärtiges Amt fordert Deutsche auf, den Libanon zu verlassen

Das Auswärtige Amt hat alle Deutschen im Libanon dazu aufgerufen, das Land zu verlassen. Das teilte das Auswärtige Amt unter anderem auf X mit. Demnach sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger dort im ELEFAND-System registrieren, sofern sie das noch nicht getan haben. ELEFAND ist die Krisenliste des Auswärtigen Amts. Dort sollten sich schon alle Deutschen eintragen, die nach dem Großangriff der Hamas aus Israel ausgeflogen werden wollten.

#Update: Germany calls on all German nationals to leave #Lebanon now. Please consult our official travel and security advice 👉 https://t.co/GoXNM3ZJ8G. (1/2) — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 19, 2023

17.40 Uhr: Al Jazeera gibt weiterhin Israel Schuld für Angriff auf Klinik

Die palästinensische Seite hält weiterhin an der Darstellung fest, dass Israel für den Beschuss des Krankenhauses in Gaza verantwortlich sei. Entsprechend verbereitet der arabische Nachrichtensender Al-Jazeera die Propaganda der Hamas. Der Sender hat auf X ein Video veröffentlicht, das beweisen soll, dass das Geschoss, das im oder vor dem Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza einschlug, aus Israel stammte. Das digitale Untersuchungsteam des Senders mit Hauptsitz in Katar habe sich für den Beitrag verschiedene Videos aus dieser Nacht angesehen. Die Videos zeigen demnach Gaza am Abend der Explosion, gefilmt von verschiedenen Positionen aus.

Auch auf seinen eigenen Livestream verweist der Sender. Die Videos sollen zeigen, dass alle Raketen, die aus Gaza im Zeitraum vor dem Einschlag abgefeuert wurden, vom Iron Dome abgefangen wurden. Der Iron Dome ist das Raketenabwehrsystem Israels. Der TV-Beitrag geht nicht auf die Darstellung Israels ein, dass die Bombenkrater auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus nicht typischen Kratern israelischer Geschosse entsprechen.

Auch die New York Times gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine Analyse zum Beschuss durchführe. Näheres zu den Analysen dieser beiden sehr unterschiedlichen Medien bietet die Berliner Zeitung in diesem Text.

An Al Jazeera digital investigation found no grounds for the Israeli army's claim that the strike on the al-Ahli Arab hospital in Gaza was caused by a failed rocket launch. pic.twitter.com/DQsrBXfwmL — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 19, 2023

17.22 Uhr: Grenzübergang zum Gazastreifen wird Freitag geöffnet

Der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird nach Berichten des ägyptischen Fernsehens am Freitag für Hilfslieferungen für das abgeriegelte Palästinensergebiet geöffnet. Das berichtete der staatsnahe TV-Sender Al Kahera News am Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte „Quellen“. Der Rafah-Grenzübergang ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Zugang zum Gazastreifen.

17.10 Uhr: Berliner Bildungssenatorin: Lage an den Schulen täglich Thema

Für Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist der Israel-Krieg ein tägliches Thema an den Schulen. Während der Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus sagte sie, dass sie sich täglich ein Lagebild geben lasse und sich täglich informiere. Pro-palästinensische Symbole wie beispielsweise Palästinenser-Tücher können von den Schulleitungen verboten werden.



Es sei „sehr bedrückend“, was sie in E-Mails von Schulleitern und von regulären Pädagoginnen und Pädagogen geschildert bekäme, so Günther-Wünsch am Donnerstag.

17.05 Uhr: Israelischer Botschafter Ron Prosor: „Hamas wird Gaza danach nicht kontrollieren“

Bei einem Pressetermin in der israelischen Botschaft bekräftigte Botschafter Ron Prosor, dass Israel gegen die Hamas zurückschlagen werden. Bezogen auf eine mögliche israelische Intervention sagte Prosor: „Hamas wird Gaza danach nicht kontrollieren, das ist klipp und klar.“ Prosor weiter: „Wir haben einen hohen Preis bezahlt, höher als im Jom-Kippur-Krieg.“ Israel werde auf eine Weise reagieren, dass die Hamas nicht mehr in der Lage dazu sein werde, „uns abzuschlachten“.

Wie es zu dem Angriff der Islamisten auf Israel kommen konnte? Laut Prosor hat Israel die Ideologie der Hamas verharmlost. „Wir dachten: Das ist Kettengerassel, die meinen es nicht so. Wir haben versagt.“ Er führt aus: „Wir haben den jüdischen Staat gegründet, damit wir nie wieder solche Bilder sehen müssen“ – Prosor meint die Bilder der von der Hamas entführten, misshandelten, getöteten Israelis. Er richtete sich an die anwesenden Journalisten mit dem Appell, keine Meldungen von der Hamas zu übernehmen. Er verwies dabei auf die von vielen Medien aufgegriffene Meldung der Hamas vom Dienstagabend, Israel habe eine Rakete auf das Al-Ahli-Krankenhaus abgeschossen, die sich schnell als Falschmeldung herausstellte.

Beim Pressetermin waren ebenfalls drei Angehörige entführter Deutsch-Israelis anwesend. Roni Romann, eine Frau aus Givatayim, erzählte den Anwesenden von ihrer Schwiegermutter, die Hamas-Terroristen erschossen hatten sowie von ihrer Schwester, die in den Gazastreifen entführt wurde. Ihre ebenfalls in der Botschaft anwesende Schwester Maya Romann, die das israelische feministische Medienportal „Politically Correct“ gegründet hatte, appellierte an die Bundesregierung: „Deutschland hat Verbindungen zu den arabischen Staaten, Deutschland hat Macht auf der internationalen Bühne. Und Deutschland sollte diese Macht nutzen, um die israelischen Geiseln zu befreien.“

16.40 Uhr: Israels Verteidigungsminister übernimmt nach Angriff Verantwortung

Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat Verantwortung dafür übernommen, dass der blutige Terrorangriff der islamistischen Hamas passieren konnte. „Ich bin verantwortlich für den Verteidigungsapparat. Ich war in den letzten zwei Wochen dafür verantwortlich, auch bei den schwierigen Zwischenfällen“, sagte Galant am Donnerstag Medienberichten zufolge auf einem Militärgelände nahe der Grenze zum Gazastreifen.

Er sei nun auch dafür verantwortlich, das Militär „zum Sieg in der Schlacht“ zu führen. „Wir werden präzise und tödlich sein, und wir werden weitermachen, bis wir den Auftrag erfüllt haben“, sagte Galant. Auch die Chefs des Militärgeheimdienstes und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Aharon Chaliva und Ronen Bar, hatten persönliche Verantwortung eingeräumt.

16.20 Uhr: Sieben Palästinenser im Westjordanland getötet

Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee im Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag sieben Palästinenser getötet worden. Damit stieg die Zahl der seit dem Beginn des Krieges zwischen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen und Israel am 7. Oktober im Westjordanland getöteten Palästinenser laut Ministerium auf mindestens 73.

Dem palästinensischen Gesundheitsministerium zufolge wurden fünf Menschen bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Nur Schams im Norden des Westjordanlands getötet. Die israelische Armee erklärte, in dem Lager laufe ein Einsatz zur „Abwehr terroristischer Aktivitäten“.

Laut Ministeriumsangaben wurden zudem ein 17-Jähriger im Flüchtlingslager Dheischeh und ein 32-Jähriger in Budrus getötet. Laut der israelischen Armee hatten Angreifer in Budrus Molotowcocktails auf Soldaten geworfen, daraufhin hätten diese Schüsse abgegeben.

Seit Beginn des Krieges mit der Hamas im Gazastreifen hatte das israelische Militär im Westjordanland hunderte Menschen festgenommen, darunter mutmaßliche Hamas-Mitglieder. Palästinensische Bewohner des Westjordanlands hatten immer wieder ihre Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen demonstriert.

16 Uhr: Wieder Kämpfe an israelisch-libanesischer Grenze

An der israelisch-libanesischen Grenze ist es zu neuen Gefechten gekommen. Das berichtet die Times of Israel und beruft sich auf die israelische Armee (IDF). Laut IDF wurden sechs Raketen von libanesischem Territorium auf Israel geschossen. Davon soll eine vom Iron Dome, dem Raketenabwehrsystem von Israel, abgefangen worden sein. Die anderen fünf sollen in unbewohntem Gebiet gelandet sein. Außerdem soll auf Israel geschossen worden sein. Nahe des Ortes Zar'it sollen Schüsse gefallen sein. Die israelische Armee gibt an, mit Artillerie-Beschuss geantwortet zu haben.

Seit gut einer Woche kommt es an Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Kampfhandlungen zwischen zwischen der Schiiten-Miliz Hisbollah und dem israelischen Militär. Der Spiegel bezeichnete die Grenze zwischen Israel und dem Libanon jüngst als „gefährlichste Grenze der Welt.“ An der 121 Kilometer langen Grenze versuchen UN-Blauhelme zu verhindern, dass an der Grenze eine zweite offizielle Front entsteht - und sich der neue Krieg zwischen Israel und Palästina zu einem Flächenbrand in der Region auswächst.

15.50 Uhr: Hamas: Weibliches Mitglied der Hamas-Führung getötet

Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ist nach Hamas-Angaben ein weibliches Mitglied der Führung der radikalen Palästinenserorganisation getötet worden. Die 64-jährige Dschamila Schanti sei am Mittwochabend bei einem Angriff in Dschabalija im Norden des Palästinensergebiets ums Leben gekommen, erklärte die Hamas am Donnerstag.

Schanti war 2021 als erste Frau in das 20 Mitglieder zählende Politbüro der Hamas gewählt worden. Eine weitere Frau, Fatima Schurab, war als Vorsitzende des Frauen-Ausschusses zeitgleich mit Schanti automatisch ins Hamas-Politbüro eingezogen. Experten hatten den Schritt damals als Zeichen für eine mögliche Öffnung der extrem patriarchalen Bewegung für Frauen gewertet.

15.45 Uhr: Verteidigungsminister Pistorius in Israel gelandet

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu Gesprächen über die militärische Zusammenarbeit nach Israel gereist. Der SPD-Politiker landete mit seiner Delegation am Donnerstag in Tel Aviv und wollte seinen Amtskollegen Joav Galant treffen. Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel soll die Reise ein Zeichen der Solidarität setzen.

Erwartet wird, dass die beiden Minister auch über die von Israel erbetenen Lieferung von Material für die Streitkräfte sprechen, darunter Sanitätsausrüstung. Pistorius war zuvor im Libanon, wo er deutsche Soldaten traf, die dort für die UN-Mission Unifil im Einsatz sind.

15.20 Uhr: Bericht: Chef der palästinensischen nationalen Sicherheitskräfte tot

Berichten zufolge ist der Chef Jehad Mheisen der palästinensischen nationalen Sicherheitskräfte (NSF) bei einem israelischen Luftangriff in Gaza ums Leben gekommen. Das berichtet unter anderem die Jerusalem Post. Sie beruft sich dabei auf eine mit der Hamas verbundenen Nachrichtenagentur. Demnach starb Mheisen bei einer Attacke auf sein Haus. Auch Familienmitglieder von ihm sollen dabei umgekommen sein.

The Commander of the Hamas-led National Security Forces in Gaza Jehad Mheisen was killed by an Israeli airstrike, according to Palestinian reports on Thursday.

More details: https://t.co/5FMJz6eT7Q



📷: Courtesy pic.twitter.com/pvKKZIwc4G — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 19, 2023

14.15 Uhr: Polizeipräsidentin Slowik will Gitter vor Berlins jüdischen Einrichtungen aufstellen lassen

Angesichts der Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf Berlin will die Polizei gefährdete jüdische Einrichtungen auch durch Absperrgitter schützen. „Beim Schutz von Objekten müssen wir vermehrt auf Technik setzen. Wir werden zum Beispiel Synagogen und andere Objekte stärker abgittern“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Zeitung „B.Z.“.

Die Personallage der Polizei sei durch die ständigen großen Einsätze bei Ansammlungen von protestierenden Palästina-Unterstützern „sehr angespannt“, sagte Slowik. Die Gitter sollten helfen, Polizeikräfte effizienter einzusetzen, sagte eine Polizeisprecherin der Berliner Zeitung. Denn: Wo Gitter stehen, brauche es weniger Beamte zur Sicherung von Gebäuden.

Sie müsste Kolleginnen und Kollegen aus ihren freien Tagen in den Dienst beordern, sagte Slowik weiter in dem Interview mit der B.Z. Nötig sei auch Unterstützung durch die Bundespolizei und andere Bundesländer. Wann die Gitter vor jüdischen Einrichtungen aufgebaut werden können, ist nach Angaben der Polizeisprecherin noch unklar.

13.40 Uhr: Etwa 150 LKW warten auf Einlass nach Gaza

Am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem südlichen Gazastreifen haben nach Angaben von Augenzeugen Reparaturarbeiten begonnen, um die von Washington und Kairo angekündigte Passage von Hilfslieferungen zu ermöglichen. Ägypter behoben am Donnerstag Schäden, die durch israelische Luftangriffe verursacht worden waren, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP schilderten. Erste Hilfslieferungen dürften den Grenzübergang daher wahrscheinlich nicht vor Freitag passieren können.

Seit Tagen würden „150 Lastwagen in Rafah warten“, sagten die Augenzeugen. Die Lkw haben Hilfslieferungen für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen geladen. Sie stammen aus Ägypten oder wurden von anderen Staaten zum Flughafen al-Arisch geflogen, der Hauptstadt der ägyptischen Provinz Nord-Sinai, rund 40 Kilometer von Rafah entfernt.

Den Augenzeugen zufolge brachten Arbeiter seit Mittwoch Baumaterial in den Grenzübergang. Humanitäre Helfer sorgen sich unterdessen um den Zustand verderblicher Lebensmittel, die für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gedacht sind.

13.20 Uhr: Britischer Premier Sunak in Israel: dicke Luft bei Treffen mit Präsident Herzog

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat am Donnerstag den israelischen Präsidenten Izchak Herzog getroffen. Sunak sicherte dem Land inmitten des Gazakriegs erneut seine Solidarität zu. „Wir werden an der Seite Israels stehen“, sagte Sunak bei seinem Besuch in Israel. Der 43-Jährige betonte das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Israel habe nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Sicherheit für das Land wiederherzustellen.

Herzog dankte für die Unterstützung, kritisierte aber gleichzeitig die britische BBC scharf. Der Grund: Der Sender bezeichnet die Hamas nicht als Terroristen. Die BBC-Berichterstattung sei „scheußlich“, sagte Herzog der britischen Zeitung „Daily Mail“. „Die Tatsache, dass (die BBC) die Hamas nicht als Terrororganisation anerkennt, erfordert einen juristischen und einen öffentlichen Kampf. Es ist unglaublich“, sagte Herzog. „Welche andere Art von Folter wollen sie, bevor sie zu dem Schluss kommen, dass es sich um eine terroristische Organisation handelt?“ Bei dem Treffen mit Rishi Sunak forderte Herzog die britische Regierung dann auf, Einfluss auf die BBC auszuüben.

12.10 Uhr: Baerbock zu zweiter Reise nach Nahost aufgebrochen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Donnerstag vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen Israel und der Hamas zu einer Reise nach Jordanien, Israel und in den Libanon aufgebrochen. „Unsere unverbrüchliche Solidarität gilt Israel im Kampf gegen die Hamas“, erklärte Baerbock vor ihrer Abreise von Berlin nach Amman. „Israel hat das Recht, sich gegen den Hamas-Terror zu verteidigen - in dem Rahmen, den das Völkerrecht für solche Ausnahmesituationen vorgibt.“ Baerbock kündigte an, sich während ihres zweitägigen Besuchs in der Region für Hilfslieferungen in den Gazastreifen einzusetzen. Deutschland stehe bereit, „umfassend Hilfe zu leisten“.

+++ Viele Festnahmen bei Pro-Palästina-Demo am Werderschen Markt in Berlin +++

Bei der Demonstration am Werderschen Markt vor dem Auswärtigen Amt am Mittwochabend war die Spannung zwischen pro-palästinensischen Demonstranten und Polizei hoch. Nach mehreren Festnahmen und Rangeleien wurde die Kundgebung aufgelöst. Das Video.

11.03 Uhr: Wegner: Brandsätze auf Synagogen sind Brandsätze ins Herz Berlins

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat mit eindringlichen Worten auf die antisemitischen Vorfälle in der Bundeshauptstadt nach der Eskalation im Nahen Osten reagiert. „Es ist eine Schande, dass wir Antisemitismus auf unseren Straßen erleben müssen“, sagte Wegner am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Berliner Abgeordnetenhaus. Der Schutz jüdischen Lebens sei unverhandelbar. Die Forderung „nie wieder“ müsse verteidigt werden. „Nie wieder ist jetzt“, sagte Wegner.

Der Regierende Buergermeister Kai Wegner haelt eine Regierungserklaerung im Abgeordnetenhaus in Berlin am 19. Oktober 2023. Emmanuele Contini/imago

11 Uhr: Armee: Mindestens 203 Geiseln in Hand der Hamas im Gazastreifen

Die Zahl der Geiseln nach dem blutigen Hamas-Terrorangriff auf Israel liegt nach israelischen Angaben bei mehr als 200. Bisher seien Familien von 203 Menschen über die Entführung ihrer Angehörigen in den abgeriegelten Gazastreifen informiert worden, bestätigte die Armee am Donnerstag. Zuvor war von mindestens 199 Menschen die Rede gewesen. Darunter sind auch mehrere Deutsche, mit denen die Bundesregierung allerdings keinen Kontakt hat. Hunderte Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Israel überfallen und weit mehr als 1400 Menschen getötet.

10.20 Uhr: Berliner Parlament berät über Antisemitismus

Das Berliner Abgeordnetenhaus ist am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor knapp zwei Wochen zusammengekommen. Als Gast wurde zum Auftakt der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, mit starkem Beifall der Abgeordneten begrüßt. Auf der Besuchertribüne nahmen unter anderem auch Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Berlin Platz. Im Mittelpunkt der Sitzung stand eine Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU). Die Erklärung im Abgeordnetenhaus trug den Titel „Berlin hält zusammen – Gemeinsam für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus“.

10.04 Uhr: Generalstaatsanwaltschaft ermittelt zu Anschlag auf Synagoge

Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin hat die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt die Ermittlungen an sich gezogen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit und begründete dies unter anderem mit dem eskalierenden Charakter des Angriffs. Die Generalstaatsanwaltschaft verwies auf die derzeitige politische Situation im Nahen Osten sowie auf pro-palästinensische Kundgebungen der vergangenen beiden Wochen, die von Antisemitismus und zunehmender Gewalt gegen die Polizei geprägt gewesen seien.

9.17 Uhr: 65 Polizisten bei Protesten zu Nahost-Konflikt in Berlin verletzt

Bei Einsätzen gegen pro-palästinensische Versammlungen in Berlin sind 65 Polizisten verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag weiter sagte, wurden 174 Menschen bei den Protesten am Mittwochabend und in der Nacht vorübergehend festgenommen. Es seien 65 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Im Stadtteil Neukölln seien „Kolleginnen und Kollegen“ unter anderem „durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstandshandlungen“ verletzt worden.

In #Neukoelln kam es in der vergangenen Nacht erneut zu Ausschreitungen. Es brannten Barrikaden, Pyrotechnik und Steine flogen auf Polizisten. Am Morgen wurden zudem Autos auf der Sonnenallee angezündet. #palestine #b1810 pic.twitter.com/F7WA7aWA6d — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) October 19, 2023

9 Uhr: Israels Armee: Todeszahlen bei Klinik-Explosion übertrieben

Die Zahl der Toten bei einer Explosion vor einem Krankenhaus in der Stadt Gaza ist nach israelischen Informationen niedriger als von der dort herrschenden Hamas angegeben. „Die israelische Armee hat Geheimdienstinformationen, die stark darauf hinweisen, dass die Zahl der tragischen Todesfälle durch eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad von der Hamas auch als Teil einer Desinformationskampagne übertrieben wurde“, teilte ein Armeesprecher mit.



Das Gesundheitsministerium in Gaza wird von der islamistischen Hamas kontrolliert, die auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft wird. Das Ministerium hatte am Mittwoch von 471 Toten durch den Einschlag einer Rakete gesprochen. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

8.40 Uhr: Folgen der Pro-Palästina-Demonstrationen in Neukölln sichtbar

Am Donnerstagmorgen zeugen mehrere ausgebrannte Autos in der Sonnenallee von den ausgearteten Demonstrationen in der Nacht. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist bereits intensiv mit der Beseitigung von Müll und Trümmern um der Sonnenallee beschäftigt.

Ein ausgebranntes Auto in der Sonnenallee/Ecke Joseph-Schmidt-Straße. Katrin Bischoff

7.40 Uhr: Baerbock fliegt nach Jordanien, Israel und Libanon

Außenministerin Annalena Baerbock bricht aufgrund des Israel-Gaza-Kriegs für eine neue Serie von Krisengesprächen in Jordanien, Israel und dem Libanon auf. Vor dem Flug nach Jordanien versicherte die Grünen-Politikerin am Donnerstag Israel die „unverbrüchliche Solidarität“ der Bundesregierung. „Der Kampf gilt der Hamas, nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung“ – auch diese leide enorm, erklärte Baerbock zugleich. Sie wolle die Reise nutzen, sich für die Freilassung der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln einzusetzen, unter denen Deutsche sind.

Um die Unterstützung für die Zivilbevölkerung im von Israel abgeriegelten Gazastreifen zu koordinieren, ernannte Baerbock eine Sondergesandte für Fragen der humanitären Hilfe im Nahen Osten. Deutschland stehe bereit, umfassend Hilfe zu leisten, sagte sie. Man arbeite intensiv daran, dass deutsche Staatsbürger so rasch wie möglich aus Gaza ausreisen könnten. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich eine niedrige dreistellige Zahl an Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft im abgeriegelten Gazastreifen aufhält.

7.30 Uhr: Einigung auf Hilfsgüterlieferungen in den Gazastreifen über Grenzübergang Rafah

Die von den Einwohnern im abgeriegelten Gazastreifen sehnlichst erwarteten Hilfsgüter werden nach Angaben Ägyptens und der USA über den Grenzübergang Rafah in das Land gelangen können. Ägypten kündigte am Donnerstag „dauerhafte“ Hilfslieferungen über die Grenze im Süden des Gazastreifens an. „Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah geeinigt“, erklärte der ägyptische Präsidentensprecher Ahmed Fahmy. Zuvor hatte Israel auf Ersuchen Bidens den Lieferungen zugestimmt.

6.30 Uhr: Humanitäre Hilfe für Gazastreifen: Wann rollen die ersten Lkw?

Nach dem Raketeneinschlag bei einer Klinik im Gazastreifen mit möglicherweise Hunderten Toten mehren sich Anzeichen für eine Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs für humanitäre Güter. Ägypten sicherte nach Angaben von US-Präsident Joe Biden zu, zunächst bis zu 20 Lastwagen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu lassen. Israel, das den Küstenstreifen abgeriegelt hat und dort die islamistischen Hamas-Angreifer bombardiert, versprach, humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten nicht zu behindern. Es hatte die Menschen in Gaza aufgerufen, sich in den Süden zu begeben.



Nach UN-Angaben sind inzwischen rund eine Million Menschen dorthin geflohen, Israels Armee spricht von rund 600 000. Rafah, am Südrand der Küstenenklave, gilt als der einzige Weg, die dringend benötigte Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. In der Nacht zum Donnerstag war jedoch noch unklar, wann genau der Grenzübergang geöffnet wird.

6.20 Uhr: Berlin erneut von Unruhen erschüttert: Wegner kündigt Regierungserklärung an

Nach den erneuten Krawallen in Neukölln will der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), eine deutliche Botschaft aussenden: Die Politik bekennt sich uneingeschränkt zur jüdischen Gemeinschaft. Am Donnerstagmorgen will Wegner eine Regierungserklärung zur Lage in Berlin mit dem Titel „Berlin hält zusammen – Gemeinsam für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus“ abgeben.



Nach einer Debatte der Abgeordneten will das Parlament zudem eine Resolution gegen Antisemitismus und Israel-Hass beschließen. Als Gäste nehmen der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, und Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Berlin an der Parlamentssitzung teil.

5.57 Uhr: Krawalle in Neukölln, mehrere Festnahmen und Polizisten verletzt

Bei Einsätzen gegen pro-palästinensische Versammlungen in Berlin sind mehrere Polizisten verletzt worden. Im Stadtteil Neukölln seien „Kolleginnen und Kollegen“ unter anderem „durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstandshandlungen“ verletzt worden, erklärte die Polizei am Donnerstagmorgen im Onlinedienst X, ehemals Twitter. Auch „Unbeteiligte“ und „Personen, die Widerstand leisteten“ hätten Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben brannten in einer Wohnsiedlung mehrere Pkw und ein Lkw und ein Baum fing Feuer. Bei den Festnahmen von Verdächtigen seien Pfefferspray und „Zwang“ eingesetzt worden.

Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass es am Abend auf der Sonnenallee in Neukölln weiterhin „große Ansammlungen von Menschen“ gab, bei denen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begangen wurden. Nachdem wahllos Gegenstände auf die Straße geworfen und angezündet worden waren, kamen Wasserwerfer zum Einsatz. Dies wurden auch zum Löschen von Bränden genutzt, erklärte die Polizei.

Nach aktuellem Stand wurden in den zurückliegenden Stunden Kolleginnen und Kollegen u.a. durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstandshandlungen verletzt. Aber auch bei Unbeteiligten und Personen, die Widerstand leisteten, ist es zu Verletzungen gekommen.



Wir beenden… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 18, 2023

0.03 Uhr: Bundeswehr evakuiert 19 weitere Menschen aus Israel nach Deutschland

Die Bundeswehr hat am Mittwochabend weitere 19 Menschen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen. Ein Flugzeug vom Typ A350 landete um 23.06 Uhr in Köln, wie die Bundeswehr im Onlinedienst X (ehemals Twitter) mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch waren demnach bereits 68 weitere Menschen mit einem Bundeswehrflugzeug aus Israel nach Berlin gebracht worden. Insgesamt flog die Bundeswehr damit mehr als 300 Menschen aus Israel nach Deutschland.



Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas sind zahlreiche deutsche Staatsbürger aus Israel ausgereist. Die Lufthansa hatte dazu auf Bitten des Auswärtigen Amtes vergangene Woche jeweils vier Sonderflüge von Tel Aviv nach Deutschland absolviert.