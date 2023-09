Heute ist Berlin-Marathon: Das Wichtigste im Überblick Zum Berlin-Marathon werden am Sonntag 45.000 Läuferinnen und Läufer aus 150 Nationen erwartet.

Die Strecke ist ab 7.45 Uhr abgesperrt. Erst gegen 17.45 Uhr ist die gesamte Innenstadt wieder frei

Der erste Startschuss für den Hauptlauf fällt um 9.15 Uhr.

Die Letzte Generation hat trotz eines ausdrücklichen Verbotes Protestaktionen angekündigt.

Berlin-Marathon: Das ist die Route

Das ist die Strecke. Um 9.15 Uhr fällt der Startschuss für den Hauptlauf. Berlin-Marathon

Sonntag, den 24.09. 2022

Hier wird der Berlin-Marathon übertragen

Sonntag 7 Uhr: Die 49. Auflage des Berlin-Marathons (9.15 Uhr/Eurosport, ab 12.00 Uhr RBB) findet vor dem Hintergrund drohender Proteste von Klima-Aktivisten statt. Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat Proteste angekündigt.

Am Start ist bei den Männern wieder der viermalige Sieger Eliud Kipchoge. Der 38 Jahre alte Kenianer hatte im Vorjahr in 2:01:09 Stunden den derzeitigen Weltrekord aufgestellt. Der beste deutsche Marathonläufer Amanal Petros möchte seine nationale Bestmarke steigern, die bei 2:06:27 Stunden steht. Auch die im vergangenen Jahr erfolgreiche Äthiopierin Tigist Assefa ist erneut dabei, sie war damals bis auf anderthalb Minuten an den Weltrekord herangelaufen.