Newsblog zum Klima-Volksentscheid in Berlin: Rund 25.000 Wahlhelfer im Einsatz

2,4 Millionen Wahlberechtigte in Berlin +++ 25 Prozent Ja-Stimmen für Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2030 nötig

Klima-Volksentscheid in Berlin – das Wichtigste in Kürze Am Sonntag können die Berlinerinnen und Berliner bei einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob es beim Klimaschutz schneller vorangehen soll.

Die Bürgerinitiative Klimaneustart Berlin will in dem Volksentscheid erreichen, dass Berlin sich verpflichtet, bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu werden. Um das zu schaffen, muss eine Mehrheit der Wähler dafür stimmen, mindestens aber 25 Prozent der Wahlberechtigten. Nötig sind rund 608.000 Ja-Stimmen.

. 2,4 Millionen Wahlberechtigte können beim Volksentscheid abstimmen.

Bisher ist nach dem Berliner Energiewendegesetz vorgesehen, die klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 70 Prozent zu senken und spätestens 2045 klimaneutral zu werden. Die Initiatoren des Volksentscheids fordern eine Verringerung um mindestens 70 Prozent bis 2025 und um mindestens 95 Prozent bis 2030.

fordern eine Verringerung um mindestens 70 Prozent bis 2025 und um mindestens 95 Prozent bis 2030. Dem Volksentscheid liegt ein konkreter Gesetzentwurf zugrunde, nämlich die Änderung des Klimaschutz- und Energiewendegesetzes. Bei positiver Abstimmung würde das geänderte Gesetz rechtlich bindend werden.

Volksentscheid in Berlin: Genügend Wahlhelfer laut Wahlleitung

Für den Berliner Volksentscheid zur Klimaneutralität am Sonntag stehen nun doch genügend Wahlhelfer zur Verfügung. „Die Aufrufe waren erfolgreich“, sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler auf dpa-Nachfrage. „Es sind nunmehr genügend Wahlhelfende, Wahlvorstände und Schriftführer am Sonntag dabei.“ Dies zeige, dass es den ehrenamtlichen Helfern nicht nur ums Geld gehe, sie erhalten bis zu 120 Euro für ihren Einsatz. „Berlins Bürgerinnen und Bürger beweisen Gemeinsinn“, so Bröchler.

Bei der Abstimmung sollen insgesamt rund 25.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz sein. Bis zuletzt waren auch deshalb in mehreren Bezirken noch Hunderte Helfer gesucht worden, weil andere Menschen, die sich angemeldet hatten, kurzfristig wieder absprangen.

Levit und Beatsteaks spielen fürs Klima - Demo-Konzert in Berlin

Mit einer Demonstration und einem Konzert vor dem Brandenburger Tor sollen an diesem Samstag (ab 14 Uhr) die Klimaziele einer Berliner Volksinitiative unterstützt werden. Dazu werden nach Angaben der Polizei etwa 35.000 Menschen erwartet. Das für fünf Stunden angekündigte musikalische Programm reicht von der deutschen Band Element of Crime über die Musikerin Annett Louisan, der Alternative-Rock-Band Beatsteaks bis hin zu Pianist Igor Levit. Auch Alexander Hacke von den Einstürzenden Neubauten mit Künstlerin Danielle de Picciotto ist angekündigt. Redebeiträge werden unter anderem von Klima-Aktivistin Luisa Neubauer und Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel erwartet.

Wahlleiter: Probleme bei Briefwahlunterlagen nur in Einzelfällen

Beim Versand von Briefwahlunterlagen für den Klima-Volksentscheid am Sonntag hat es nach Einschätzung von Landeswahlleiter Stephan Bröchler keine größeren Probleme gegeben. Der Landeswahlleitung und den Bezirkswahlämtern lägen Hinweise auf rund 450 Einzelfälle vor, bei denen es eine ungewöhnlich lange Postlaufzeit gab oder Briefe nicht angekommen seien, teilte Bröchler auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

„Soweit möglich, gehen die Bezirkswahlämter jedem Hinweis nach und versuchen mit den Betroffenen eine Lösung zu finden“, erläuterte er. Dazu gehöre, Unterlagen kurzfristig erneut zuzustellen oder die Briefwahl vor Ort zu nutzen. „Die Beschwerdezahlen bewegen sich, gemessen an der Gesamtzahl der versendeten Briefe, im Promille-Bereich.“

Zum Rücklauf der ausgefüllten roten Wahlbriefe an die Bezirkswahlämter lägen der Landeswahlleitung keine Störungsmeldungen vor, ergänzte Bröchler. „Alle Stellen verzeichnen einen kontinuierlichen Posteingang. Bisher sind gut 80 Prozent der ausgesendeten Wahlunterlagen auch wieder an die Bezirkswahlämter zurückgegangen.“

Giffey: Berlin kann nicht bis 2030 klimaneutral werden

Nach Überzeugung von Berlins Regierender Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey ist ein klimaneutrales Berlin bis 2030 nicht zu schaffen. „Wir finden wichtig, dass das Thema vorangebracht wird, aber es ist nicht möglich, dass Berlin bis 2030 klimaneutral ist. Und das muss man den Leuten auch klipp und klar erklären. Alles andere ist Augenwischerei“, sagte Giffey.

Giffey sagte, der Berliner Senat habe sich bereits im Mai 2022 ganz klar positioniert: „Dass es aus fachlichen Gründen, aus Gründen der Realisierbarkeit, nicht gerechtfertigt ist, so ein Ziel 2030 zu vertreten, weil es schlicht nicht umsetzbar ist - auch mit keinem Geld der Welt.“

Klimaneutralität bis 2030 sei weder mit Blick auf die Gebäude noch mit Blick auf die Verkehrssituation realistisch, sagte die SPD-Politikerin. Selbst mit Blick auf die landeseigenen Fahrzeugflotten etwa bei Feuerwehr, Technischem Hilfswerk oder der Rettungsdienste sei das nicht zu schaffen. „Die werden nicht bis 2030 alle klimaneutral sein.“