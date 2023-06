DAS IST DIE LAGE IN DER UKRAINE AM DONNERSTAG Die ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ihre Offensive im Süden und Osten des Landes fortgesetzt. Auch am Donnerstag gehen dort die Kämpfe weiter. Nach Angaben des ISW haben die Truppen dabei weitere Geländegewinne zu verzeichnen.

In der gesamten Ukraine wurde am Mittwochabend Luftalarm ausgelöst.

Nach Angaben aus Kiew hat sich das Land in eines der größten Minenfelder der Welt verwandelt. Mit der Zerstörung des Kachowka-Damms im Süden der Ukraine vergangene Woche ist die Minen-Gefahr weiter gestiegen.

Laut Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive über 160 Panzer und mehr als 360 gepanzerte Fahrzeuge verloren.

Donnerstag, 15. Juni 2023

Ukraine verzeichnet offenbar Geländegewinne

Laut dem amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) soll die Ukraine Geländegewinne an mehreren Fronten verzeichnet haben. Das ISW bezieht sich dabei auf die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar. Demnach hätten ukrainische Truppen Fortschritte gemacht und seien in Bereichen der Bachmut-Front 200 bis 500 Meter und Teilen der Saporischschja-Front 300 bis 350 Meter vorgerückt.

Ukraine wird zu einem der größten Minenfelder der Welt

Der Krieg gegen die Ukraine hat das Land in eines der größten Minenfelder der Welt verwandelt. 30 Prozent der Fläche sind inzwischen nach Angaben Kiews vermint – sowohl von der russischen als auch von der ukrainischen Armee. Beide Seiten verfügen über riesige Bestände an Sprengsätzen aus der Sowjetzeit.

„Das Ausmaß dieser Plage kann man kaum erfassen“, sagt Baptiste Chapuis von der Organisation Handicap International, der vor Kurzem in der Ukraine war. Mitten im Krieg sei es unmöglich, genaue Zahlen zu ermitteln oder betroffene Gebiete zu kartografieren. „Der Krieg in der Ukraine markiert aus militärischer Sicht die große Rückkehr des Einsatzes von Minen“, sagt Stéphane Audrand, Experte für internationale Risiken. „Sie sind sehr nützlich, um die Bewegungsmöglichkeiten des Gegners einzuschränken“, erklärt Audrand. Zudem lassen sie sich einfach und schnell verlegen. Die Sprengsätze würden massenhaft eingesetzt, überwiegend von den Russen.

Unterstützer der Ukraine beraten über Militärhilfe für Offensive

Um westliche Waffen für die ukrainische Offensive gegen Russland geht es am Donnerstag bei einem Verteidigungsminister-Treffen im Brüsseler Nato-Hauptquartier (10.00 Uhr). Dafür kommen rund 50 Länder unter Leitung von Pentagonchef Lloyd Austin zusammen. Auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow wird erwartet.

Die Nato-Verteidigungsminister treffen danach die Chefs von mehr als 20 Rüstungskonzernen aus Europa und den USA. Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet einen Aktionsplan, um insbesondere die Munitionsproduktion zu steigern. Kontroverse Debatten werden bei dem zweitägigen Nato-Rat über den Wunsch der Ukraine nach einer schnellen Mitgliedschaft erwartet. Knapp vier Wochen vor dem Nato-Gipfel in Litauen zeichnet sich zudem noch kein Konsens über die Verschärfung des Zwei-Prozent-Ziels für die Verteidigungsausgaben ab.

Ukraine: Kämpfe im Süden gehen weiter

In der Ukraine gehen die Kämpfe im Süden des Landes weiter, wo Selenskyjs Truppen besetzte Gebiete zurückerobern wollen. Dort wird eigentlich auch der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, zu einer Inspektion des AKW Saporischschja erwartet. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms schmilzt der Stausee, aus dem auch das Atomkraftwerk sein Kühlwasser bezieht, immer weiter zusammen.

Russen beschießen am Abend erneut befreite Stadt Cherson

Die von den russischen Besatzern befreite Stadt Cherson ist am Abend erneut von russischer Seite beschossen worden. Die Militärverwaltung meldete: „Am 14. Juni, gegen 18.50 Uhr, griffen die russischen Streitkräfte die Stadt Cherson an. Dabei wurden zwei Freiwillige, darunter ein Ausländer, verletzt. Sie halfen bei der Evakuierung von Zivilisten“.

Selenskyj fordert in Videobotschaft erneut schnellen Nato-Beitritt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs einmal mehr einen zügigen Nato-Beitritt seines Landes gefordert. Er habe mit Polens Präsident Andrzej Duda eine gemeinsame Linie für den Nato-Gipfel in Vilnius im Juli besprochen, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. „Dies ist genau der Moment, in dem die russischen Annahmen, dass jemand in der Nato immer noch Angst vor Russland hat, völlig zunichte gemacht werden sollten“, sagte er.

Ängste und falsche Rücksichtnahme gegenüber Moskau befeuerten „die aggressiven Ambitionen Russlands“, sagte Selenskyj. Die Ukraine habe jedoch gezeigt, wie diese Aggression zu neutralisieren sei – und damit auch zur Stärkung der Nato beigetragen.

Erneut kritisierte er in der Videobotschaft die ungenügende Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland. Wie tags zuvor ging er dabei auf einen russischen Raketenschlag ein – diesmal gegen die Hafenstadt Odessa. Viele Bauteile dieser Raketen stammten aus dem Ausland. Würden die Sanktionen konsequent durchgesetzt, könnte Russland die Ukraine nicht mehr beschießen, argumentierte Selenskyj.

We continue our communication with partners on Russian missile production. Today, Russian savages launched another missile attack on Odesa with Kalibr missiles. Dozens of components of these Kalibr missiles were supplied to Russia from other countries. Obviously, each such supply… pic.twitter.com/LvkSmspzCO — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2023

Mittwoch, 14. Juni 2023

Berichte: Viele russische Soldaten bei Kreminna getötet

Bei einem ukrainischen Artillerieangriff sind offenbar viele russische Soldaten getötet worden. Die Moscow Times schreibt, die Truppen hätten sich bei Kreminna formiert, während sie auf ihren Kommandeur warteten. Diese Gelegenheit hätten die Ukrainer mit Himars-Raketenwerfer genutzt. Wie viele Opfer es genau gab, ist unklar.

Lawrow droht: Endgültiges Aus für Getreideabkommen im Juli

Russland wird laut Außenminister Sergej Lawrow das von der Türkei und den UN vermittelte Getreideabkommen mit der Ukraine nur bei einer Umsetzung der für Moskau wichtigen Punkte verlängern. „Wenn das Paket von Istanbul nicht bis zum 17. Juli, wie vom UN-Generalsekretär initiiert, umgesetzt wird, dann kann von einer weiteren Verlängerung keine Rede sein“, sagte der russische Chefdiplomat am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax zufolge auf einer Sitzung der Schwarzmeeranrainerstaaten. Das Getreideabkommen läuft am 18. Juli aus.

Das Abkommen wurde im vergangenen Sommer geschlossen und beendete eine mehrmonatige russische Seeblockade ukrainischer Schwarzmeerhäfen, die Moskau nach Beginn seines Angriffskriegs gegen den Nachbarstaat verhängt hatte. Russland forderte im Gegenzug die Lockerung der westlichen Sanktionen, die russische Agar- und Düngemittelexporte behinderten. Moskau beklagte seither mehrfach, dass diese Forderung nicht umgesetzt wurde. Lawrow kritisierte speziell, dass der Teil zur Wiederaufnahme des russischen Ammoniakexports nicht eingehalten wurde.

Ammoniak ist ein giftiges Gas, das zu Düngemitteln verarbeitet wird. Russland ist einer der größten Ammoniak-Produzenten und -Exporteure. Eine schon zu Sowjetzeiten gebaute Leitung von Togliatti an der Wolga in die südukrainische Hafenstadt Odessa wurde nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stillgelegt. Russland hat in den vergangenen Monaten mehrfach darauf gedrungen, die Wiederinbetriebnahme der Leitung zum Teil des Abkommens zu machen. Zuletzt gab es Meldungen, dass die Pipeline im zwischen Russen und Ukrainern umkämpften Osten des Gebietes Charkiw beschädigt wurde.

Ukraine meldet hohe russische Verluste

Das ukrainische Militär hat nach Regierungsangaben bei seiner Offensive den russischen Besatzungstruppen hohe Verluste zugefügt. „Die ukrainische Armee hat, trotz gegenteiliger russischer Falschnachrichten, während ihrer Offensive im Vergleich zu den Okkupanten nur einen Bruchteil von deren Verlusten erlitten“, schrieb die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch auf Telegram.

Luftalarm in der Ukraine am Mittwochabend

In der gesamten Ukraine wurde am Mittwochabend Luftalarm ausgelöst. Ukrainische Medien berichten darüber. „In der Ukraine wurde ein Luftangriffsalarm ausgerufen. Bleiben Sie in Sicherheit“, teilt der staatliche Notdienst des Landes mit. Der Grund könnte der Start einer MiG-31 sein, die möglicherweise eine Hyperschallrakete trägt, wie ukrainische Militärblogger auf Twitter schreiben.

The air raid alert has been announced on the entire territory of Ukraine. pic.twitter.com/XSx9s8eSPL — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 14, 2023

Mindestens sechs Tote bei russischen Luftangriffen

Bei russischen Luftangriffen in der Ukraine sind am Mittwoch mindestens sechs Menschen getötet worden. Wie die ukrainischen Behörden mitteilten, wurden bei den Angriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa und auf die ostukrainische Region Donezk 19 weitere Menschen verletzt.

In Odessa wurden drei Menschen getötet und 13 Menschen verletzt, wie der Sprecher der Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, im Messengerdienst Telegram mitteilte. Bei den drei Toten handele es sich um Mitarbeiter einer Lagerhalle, die von einem Marschflugkörper des Typs Kalibr getroffen worden seien. Die Marschflugkörper seien von einem Schiff im Schwarzen Meer abgefeuert worden, erklärte Bratschuk.

Bei dem Angriff auf die Lagerhalle seien sieben Menschen verletzt worden, sagte er. Sechs weitere Menschen hätten Verletzungen erlitten, als ein Geschäftszentrum und Geschäfte „infolge des Luftkampfs und der Druckwelle“ beschädigt worden seien.

Nato sieht Fortschritte bei ukrainischer Gegenoffensive

Der Ausgang der aktuellen ukrainischen Offensive gegen die russischen Invasionstruppen ist nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch völlig offen. „Es ist noch früh und wir wissen nicht, ob das ein Wendepunkt im Krieg sein wird“, sagte der Norweger am Mittwoch in Brüssel. Man sehe aber, dass die Ukrainer Fortschritte machten und mehr Land befreiten.

„Wir wissen: Je mehr Gewinne die Ukraine macht, desto stärker wird ihre Position am Verhandlungstisch sein“, ergänzte Stoltenberg. Je mehr Gewinne die Ukraine mache, desto wahrscheinlicher werde es auch, dass Russlands Präsident Wladimir Putin begreife, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen könne, sondern einen gerechten Frieden aushandeln müsse.

„Die Fortschritte, die wir sehen, sind ein Beweis für den Mut und das Engagement der ukrainischen Streitkräfte“, sagte Stoltenberg weiter. Sie zeigten zudem, dass die Unterstützung der Nato-Staaten derzeit auf dem Schlachtfeld einen echten Unterschied mache.

Stoltenberg äußerte sich im Vorfeld eines Treffens der Verteidigungsminister der Nato-Staaten an diesem Donnerstag und Freitag. Zentrales Thema sind dabei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen.

Ukraine: Armee rückt weiter vor – Dorf Makariwka heftig umkämpft

Die ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ihre Offensive im Süden und Osten des Landes fortgesetzt. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete am Mittwoch auf Telegram über heftige Gefechte bei gleichzeitiger Luft- und Artillerieüberlegenheit des Gegners. Das Dorf Makariwka südwestlich von Donezk sei besonders schwer umkämpft. Auch das russische Verteidigungsministerium meldete Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in den Regionen um Saporischschja im Süden und Donezk im Osten des Landes.

Moskau: Besuch des IAEA-Chefs am ukrainischen Akw Saporischschja verschoben

Der Besuch des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist nach russischen Angaben auf Donnerstag verschoben worden. Der Termin „wurde um einen Tag verschoben“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass einen Verantwortlichen des russischen Akw-Betreibers Rosenergoatom. Die Berichte wurden von der IAEA zunächst weder bestätigt noch dementiert.

Grossi sollte das größte europäische Atomkraftwerk ursprünglich am Mittwoch besuchen, um die Sicherheit des Standorts nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms zu bewerten. Die russischen Stellen nannten zunächst keine Gründe für die Verschiebung des Termins. Auch aus Kiew kam bisher keine Bestätigung der Verzögerung.

Absage an Putin: Prigoschin will keine Verträge mit Verteidigungsministerium

Jewgeni Prigoschin, Mitbegründer der sogenannten Wagner-Gruppe, hat laut einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung angekündigt, dass die russische Regierung seinen Kämpfern Sozialleistungen und soziale Garantien gewähren soll, ohne Verträge mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Der Chef der Söldnereinheit Wagner ist seit Monaten im Streit mit dem Verteidigungsministerium und hat auch für die verkündeten gigantischen Abschusszahlen der Behörde nur Spott übrig.

Nummer 2 nach Ramsan Kadyrow: Ist Adam Delimchanow verwundet oder tot?

Ein ranghoher tschetschenischer Kommandeur, der in der Ukraine an der Seite der russischen Streitkräfte kämpft, ist möglicherweise verwundet oder getötet worden.

Man haben jeglichen Kontakt zu ihm verloren, wie Swesda, der Fernsehsender des russischen Verteidigungsministeriums, am Mittwoch unter Berufung auf den Pressedienst des Unterhauses der Staatsduma berichtete.

State Duma deputy Adam #Delimkhanov was wounded in #Ukraine, the press service of the State Duma reports. pic.twitter.com/ATv0AIMqbu — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2023

Adam Delimchanow, der sowohl Mitglied der Duma als auch Kommandeur der tschetschenischen Division der russischen Nationalgarde ist, gilt weithin als der zweithöchste Beamte der Kaukasusregion nach Ramsan Kadyrow.

Kadyrow selbst bat am Mittwoch via Telegram um Hilfe bei der Suche nach Delimchanow: „Ich selbst kann Adam Delimchanow in keiner Weise finden. Er meldet sich nicht. Ich bitte den ukrainischen Geheimdienst um Informationen darüber, welcher Ort und welche Stellungen genau getroffen wurden, damit ich meinen lieben Bruder noch finden kann. Ich verspreche eine großzügige Belohnung und bitte Sie, mir zu helfen.“

Delimchanow, ein ehemaliger tschetschenischer Separatist, der schließlich die Seiten zu Moskau wechselte, hatte eine prominente Rolle in Russlands Militärkampagne in der Ukraine übernommen und befehligte in den ersten Tagen des Konflikts tschetschenische Truppen in Mariupol.

Ukrainische Medien berichten dagegen, Delimchanow sei bei einem Artillerieangriff in der Südukraine getötet worden.

Kyrylo Sazonow, ein ukrainischer Militärblogger, behauptet dagegen auf seinem Facebook-Account, Delimchanow sei bei einem Angriff in der Nähe der Stadt Prymorsk, westlich von Mariupol, getötet worden, nachdem der ukrainische Geheimdienst eine Fahrzeugkolonne von Geländewagen entdeckt hatte. Er schreibt: „Es gab keine Verwundeten (...) Alle Leichen wurden mit Hubschraubern abtransportiert. Sie kamen in einer halben Stunde an.“

Medwedew: „Russland hat das Recht, westliche Kommunikationskabel zu zerstören“

Russland habe das Recht, die auf dem Meeresboden verlegten Kommunikationskabel westlicher Länder zu zerstören. Dies erklärte der Ex-Kremlchef und stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, auf seinem Telegram-Kanal am Mittwoch. Darüber berichtet unter anderem die Agentur Reuters.

Es gebe keine „moralischen Grenzen“ mehr, die Moskau daran hindern könnten, so Medwedew.

Russia-Ukraine war: June 14 updates ⤵️



Former Russian President Dmitry Medvedev has said there were no longer any “moral limits” to stop Moscow from destroying its enemies’ undersea communication cables.



🟠 Follow our LIVE coverage: https://t.co/Smj4ox0s0N pic.twitter.com/YGtAGFxBTe — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 14, 2023

Die „Vernichtung“ der Kabelverbindung zwischen Europa und den USA sei in den Augen des engen Vertrauten Wladimir Putins als mögliche Vergeltung für die Sprengungen an den Nord-Stream-Pipelines zu betrachten. „Wenn man von der erwiesenen Komplizenschaft westlicher Länder bei der Sprengung der Nord-Stream-Leitungen ausgeht, dann haben wir gar keine - auch moralischen - Hindernisse mehr, die Vernichtung der am Ozeanboden verlegten Kabelverbindung unserer Feinde zu unterlassen“, schreibt der Vize-Chef des russischen nationalen Sicherheitsrates in seinem Telegram-Kanal.



Der Politiker reagiert damit auf Medienberichte, nach denen eine Spur für die Attacken in die Ukraine führt und westliche Geheimdienste vorab über die Anschlagspläne informiert gewesen sein sollen.

Die Ukraine weist eine Beteiligung zurück. Auch eine angebliche Beteiligung der Geheimdienste ist nicht bestätigt. Russland fordert seit langem eine transparente Untersuchung der Sprengungen vom September 2022, die Löcher in die Leitungen der von Russland nach Deutschland verlegten Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 gerissen hatten. Moskau hatte auch Vorwürfe aus dem Westen zurückgewiesen, die eigenen Leitungen selbst gesprengt zu haben.

Untersuchung: Kriegsverbrechen-Verdacht gegen Ukrainer nicht erhärtet

Die Bundeswehr hat dem Generalbundesanwalt einen am Rande der Militärausbildung von Ukrainern in Deutschland aufgekommenen Verdacht auf mögliche Kriegsverbrechen gemeldet. Eine Untersuchung mit der Befragung von Sprachmittlern führte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aber nicht zu belastbaren Beweisen. Ende Februar waren in Fragebögen, die Rückmeldung über den Ablauf der Trainings (Feedback) geben sollen, Hinweise auf von Ukrainern vorgezeigte, verdächtige Videosequenzen aufgetaucht. Diese waren auf weitere Nachfrage aber nur vom Hörensagen bekannt oder kursierten auch in sozialen Medien.

Als Teil der EU-Trainingsmission (EUMAM) bildet die Bundeswehr ukrainische Soldaten aus und koordiniert Lehrgänge mit einem Kommando («Special Training Command») in Strausberg bei Berlin. Inzwischen wurden so etwa 4500 ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet.

Tote bei Angriffen auf Odessa mit Marschflugkörpern

In der Nacht zu Mittwoch hat Russland hat die südliche Stadt Odessa mit Kalibr-Marschflugkörpern angegriffen, von denen zwei von der Luftabwehr der Stadt abgeschossen wurden. Das meldet der ukrainische Militärkommando Süd in einem Beitrag auf Facebook. Demnach sei Feuer in der Nähe eines Geschäftszentrums ausgebrochen und dass das Lagerhaus einer Einzelhandelskette von dem Angriff getroffen worden.

Drei Mitarbeiter des Lagers seien den Behörden zufolge getötet, sieben verletzt worden. Unter den Trümmern des Lagers könnten noch Menschen liegen.

Putin: „katastrophale Verluste für die Ukraine“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat von katastrophalen Verlusten für die Ukraine bei deren Gegenoffensive gesprochen. „Meiner Berechnung nach hat die Ukraine 25 bis 30 Prozent der vom Ausland gelieferten Technik verloren“, sagte er am Dienstag bei einem Treffen mit russischen Militärkorrespondenten. Zudem seien die Verluste der Ukrainer zehnmal höher als auf russischer Seite. Er äußerte sich das erste Mal seit langem vor Medienvertretern ausführlich zum Ukraine-Krieg und dessen Folgen.

„Nicht an einem Frontabschnitt hat der Gegner Erfolg gehabt“, behauptete Putin. Kiew hatte zuvor die Rückeroberung mehrerer Siedlungen im Süden des Landes gemeldet. Laut dem Kremlchef handelt es sich bei den ukrainischen Verlusten zur Hälfte um Gefallene und Schwerverletzte, die nicht wieder einsatzfähig gemacht werden könnten. Zahlen wollte er nicht nennen. Stattdessen verwies Putin auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Konkreter wurde er bei den Kampf- und Schützenpanzern. Während ihrer Offensive habe die Ukraine über 160 Panzer und mehr als 360 gepanzerte Fahrzeuge verloren, sagte er. Die eigenen Verluste bezifferte er auf 54 Panzer, wobei ein Teil davon wieder repariert werden könne.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuletzt ebenfalls von hohen Verlusten der Ukrainer gesprochen und die Abwehr aller Angriffe vermeldet. Allerdings haben sich die Angaben des Ministeriums in der Vergangenheit mehrfach als übertrieben und teilweise falsch herausgestellt.

Putin hält neue Mobilmachung nicht für nötig

Zudem bezeichnete der Kremlchef eine Verhängung des Kriegsrechts in Russland als unnötig. „Im ganzen Land irgendein besonderes Regime wie das Kriegsrecht auszurufen, macht überhaupt keinen Sinn, es gibt heute keine Notwendigkeit dafür“, sagte Putin. Die Frage war wegen des zunehmenden Beschusses der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine aufgekommen. Laut Putin dienten die Angriffe von ukrainischer Seite der Ablenkung, um Russland zu zwingen, Militär von der Front dorthin abzuziehen. Derzeit seien keine ukrainischen Soldaten mehr dort.

Auch eine neue Welle der Mobilmachung ist in Russland nach Angaben Putins nicht notwendig. Er begründete dies mit der angeblich hohen Zahl an freiwilligen Armee-Bewerbern. Seit Januar hätten mehr als 150.000 Russen einen Vertrag als Zeitsoldat beim Militär unterzeichnet, sagte der Staatschef.

Putin verspricht nach Angriffen auf russische Gebiete besseren Schutz

Putin stellte nach den Drohnenattacken gegen die Hauptstadt Moskau und anderen Großstädte aber auch einen besseren Schutz durch die Flugabwehr in Aussicht. Es handle sich um eine nicht einfache, aber lösbare Aufgabe, sagte er. Die Flugabwehr sei bisher eher auf Raketen und Flugzeuge ausgerichtet gewesen, weniger auf die leichten kleinen Flugobjekte, sagte Putin. Die Drohnenattacken hatten teils schwere Schäden an Gebäuden hinterlassen.

Russland selbst greift das Nachbarland Ukraine fast täglich mit Drohnen an. Aus Kiew hieß es hinter vorgehaltener Hand, dass sich deshalb in Moskau niemand wundern müsse, wenn einige Drohnen wieder nach Hause wollten. Offiziell bestreitet die Ukraine aber, etwas mit den Angriffen zu tun zu haben. Putin drohte dem Nachbarland auch mit noch schwereren Angriffen, sollte der Beschuss russischen Staats- und Grenzgebiets nicht aufhören. Russland könne eine so weit entfernte „Sanitärzone“ schaffen, dass sein Territorium von der Ukraine nicht mehr erreichbar sei. Was genau er damit meinte, sagte Putin nicht.

Selenskyj fordert nach Raketenbeschuss Flugabwehr und Sanktionen

Derweil hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach dem tödlichen russischen Raketenangriff auf seine Heimatstadt Krywyj Rih eine stärkere Flugabwehr für die Ukraine und härtere Sanktionen gegen Russland gefordert. „Wir müssen zusammen mit unseren Partnern solche Bedingungen schaffen, dass russischer Terror unmöglich wird“, sagte er am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Dazu sei erstens die Anschaffung von noch mehr Flugabwehrsystemen und Kampfjets notwendig, zweitens müssten die Sanktionen gegen Russland konsequenter durchgesetzt werden.

„Nehmen wir zum Beispiel eine der Raketen, die heute Krywyj Rih trafen, dann wurden etwa 50 Komponenten darin - hauptsächlich Mikroelektronik - in anderen Ländern hergestellt“, sagte Selenskyj. Teilweise würden sie sogar in Partnerländern der Ukraine produziert, und doch gelinge es Russland, an die Bauteile zu kommen. Die Firmen, die mit Moskau zusammenarbeiteten, seien bekannt.

Besuch von IAEA-Chef in Saporischschja geplant

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, will nach seiner Visite in Kiew erneut das russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine aufsuchen, um sich nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms ein aktuelles Lagebild zu verschaffen. Das AKW liegt am Stausee und bezieht auch sein Kühlwasser aus dem Dnipro.