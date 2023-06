Newsblog zum Ukraine-Krieg: Russland braucht Soldaten – und will Straftäter rekrutieren

DAS IST DIE LAGE IN DER UKRAINE AM MITTWOCH Präsident Selenskyj betont, dass die ukrainischen Streitkräfte aktiv gegen russische Besatzer vorgehen.

vorgehen. Hauptstoß der ukrainischen Offensive steht noch bevor.

der ukrainischen Offensive steht noch bevor. Ukrainischer Geheimdienstchef: Russen haben AKW Saporischschja vermint , Minen angeblich im Kühlbecken versteckt.

, Minen angeblich im Kühlbecken versteckt. Ukraine dementiert , dass Russland taktische Atomwaffen in Belarus stationiert habe.

, dass Russland taktische Atomwaffen in Belarus stationiert habe. Russland hat ein Gesetz verabschiedet, das Personen mit Vorstrafen als „bedingt tauglich“ einstuft.

als „bedingt tauglich“ einstuft. Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine beginnt in London am Mittwoch.

Mittwoch, 21. Juni

Russland meldet Abschuss zweier Drohnen in der Region Moskau

Am Mittwoch meldete Russland den Abschuss von zwei Drohnen in der Nähe eines Militärstützpunkts in der Region Moskau. Laut Regionalgouverneur Andrej Worobjow stürzten die Drohnen um 05:30 Uhr und 05:50 Uhr Ortszeit während des Anflugs auf Depots des Stützpunkts, der etwa 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt liegt, ab. Es wurden weder Opfer noch Schäden gemeldet.

Worobjow erklärte, dass die beiden Drohnen vom „russischen Militär abgeschossen“ worden seien. Die Überreste der Drohnen und das Absturzgebiet werden nun von russischen „Spezialdiensten“ untersucht. Der Gouverneur rief die Bewohner in der Region dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Seit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete haben die Drohnenangriffe von beiden Seiten zugenommen. Sie zielen nun verstärkt auf russische Grenzgebiete, Militärbasen und Energieinfrastruktur ab. Angriffe auf die russische Hauptstadt, die rund 500 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernt liegt, sind jedoch selten.

Ukrainischer Geheimdienstchef: Russen haben AKW Saporischschja vermint

Der ukrainische Geheimdienstchef, Kyrylo Budanow, hat in einem aktuellen Video Berichte russischer Medien widerlegt, die in den vergangenen Tagen behauptetet hatten, er sich befinde sich schwer verletzt in einem deutschen Krankenhaus.

Budanow, der Ende Mai bei einem russischen Überfall auf sein Hauptquartier festgenommen worden war, bestätigte in dem Video, dass er in guter Verfassung sei und sagte, dass Russland das Kernkraftwerk Saporischschja vermint habe. Besorgniserregend sei vor allem, dass im Kühlbecken Minen versteckt seien. Budanow warnt, dass die Deaktivierung der Kühlvorrichtung zu ernsthaften Problemen führen könnte.

"Zaporizhzhia nuclear power plant was partly mined. And the scariest part is that the cooling system was mined. If it is damaged through explosion, there is a large probability of significant problems" - Kyrylo Budanov, head of @DI_Ukraine



By the way, what have Russian media… pic.twitter.com/ne5Azxo1hq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 20, 2023

Budanow dementierte zudem, dass Russland bereits taktische Atomwaffen in Belarus stationiert habe, wie es die Präsidenten Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko vergangene Woche behauptet hatten. Die Lagerstätten für die Waffen würden noch vorbereitet, aber kein einziger Gefechtskopf sei verlegt worden.

Putin hatte zuvor behauptet, dass die Waffen als Abschreckung gegen den Westen nach Belarus gebracht würden, der versuche, Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zu besiegen.

Kiew: Ukrainische Armee aktiv gegen Feind im Süden und Osten

Präsident Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, dass die ukrainischen Streitkräfte weiterhin aktiv gegen die russischen Besatzer vorgehen. Er erwähnte, dass die ukrainischen Kämpfer den Feind im Süden und Osten aktiv bekämpfen und die Ukraine physisch von den Besatzern säubern. Selenskyj betonte, dass diese Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden.

Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, informierte am Abend, dass die russischen Truppen teilweise heftigen Widerstand leisten und Gebiete verminen. Im Süden verläuft die Offensive nach Plan und macht mit kleinen, aber entschlossenen Schritten Fortschritte. Die Ukraine hat kürzlich Geländegewinne erzielt und mehrere Dörfer befreit. Maljar erwähnte zudem, dass einige ukrainische Kräfte sich auch in der Verteidigung befinden, während die Russen weiterhin in der Offensive sind. Sie betonte, dass der Hauptstoß der Offensive noch bevorsteht. Mit keinen großen, aber überzeugten Schritten gehe es voran. Maljar dämpfte zugleich zu hohe Erwartungen. Es gebe keine schnelle Offensive mit Erfolgen wie in einem „Kinofilm“.



Zuletzt hatte die Ukraine Geländegewinne verzeichnet und mehrere Dörfer befreit.

ISW: Russland braucht Soldaten – auch Gefangene sollen dienen

Analysten vom „Institute for the Study of War“ in Washington gehen davon aus, dass der Kreml plant, die Anforderungen für den russischen Militärdienst weiter zu senken, um die Anzahl potenzieller Rekruten zu erhöhen.

Laut Berichten der vom Kreml betriebenen Nachrichtenagentur TASS hat die russische Staatsduma am 20. Juni ein Gesetz verabschiedet, das es Personen mit Vorstrafen und solchen, die als „bedingt tauglich“ für den Militärdienst eingestuft werden, erlaubt, in Zeiten des Krieges, bei Mobilmachung oder unter Kriegsrecht Verträge mit den russischen Streitkräften abzuschließen. In Russland werden zweimal im Jahr, im Herbst und im Frühjahr, Wehrpflichtige einberufen, aber es können auch einmalige Mobilmachungen angekündigt werden.

Die Leiterin der unabhängigen russischen Menschenrechtsorganisation „Rus Sidjaschtschaja“ (Russland hinter Gittern), Olga Romanowa, wurde von der ISW zitiert. Sie behauptete, dass das russische Verteidigungsministerium bereits etwa 15.000 Gefangene rekrutiert habe, die ab dem 1. Februar 2023 im russischen Militär dienen sollen.

Das „Institute for the Study of War“ hat bereits früher über die Bemühungen des russischen Verteidigungsministeriums berichtet, Gefangene und Personen mit Vorstrafen zu rekrutieren, um den Mangel an Truppenaufbau in Russland auszugleichen.

Ukraine: Wiederaufbau-Konferenz beginnt in London am Mittwoch

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betrachtet die bevorstehende Wiederaufbau-Konferenz in London als eine bedeutende Unterstützung für sein vom russischen Angriffskrieg betroffenes Land. Er betonte, dass eine wiederaufgebaute, transformierte und gestärkte Ukraine ein Sicherheitsgarant und Schutz vor jeglicher Form von russischem Terror sei. In einer Videobotschaft, die am Dienstag in Kiew verbreitet wurde, äußerte Selenskyj seine Überzeugung, dass das Treffen, das bis Donnerstag stattfindet, von Staaten und großen Unternehmen genutzt wird, um Hilfen für den Wiederaufbau der Ukraine anzukündigen.

Selenskyj informierte, dass bereits erste Treffen in London stattgefunden haben und bereits Gespräche über Wiederaufbauhilfen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien stattgefunden haben. Dabei gehe es nicht nur um Bauprojekte, sondern auch um den Schutz der Ukraine. Am Mittwoch werde der Präsident per Videobotschaft seine Philosophie einer ukrainischen Transformation vorstellen, und Ende des Monats solle dann im Land selbst eine umfassende Vision präsentiert werden.