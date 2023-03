Newsblog zum Warnstreik: S-Bahn und Regionalzüge in Berlin fallen aus, BVG fährt

Großstreik legt Verkehr in Deutschland weitgehend still +++ Fernverkehr der Bahn eingestellt +++ Alle Infos im Newsblog

Die Züge im Regionalverkehr stehen am Montag still. Hendrik Schmidt/dpa

Warnstreik am Montag – das Wichtigste in Kürze Am Montag kommt es wegen eines großen Warnstreiks zu massiven Einschränkungen im Verkehr in ganz Deutschland.

zu massiven Einschränkungen im Verkehr in ganz Deutschland. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr komplett eingestellt. In Berlin und Brandenburg ist auch der gesamte Regionalverkehr sowie der S-Bahnverkehr eingestellt.

komplett eingestellt. In Berlin und Brandenburg ist auch der gesamte sowie der eingestellt. Die B usse, U-Bahnen und Trams der BVG fahren am Montag.

der fahren am Montag. Auch Flughäfen sind vom Warnstreik betroffen: Es findet kein regulärer Passagierverkehr an den Flughäfen Frankfurt, Stuttgart und München statt. Der BER wird nicht bestreikt, es sind dennoch Einschränkungen möglich.

sind vom Warnstreik betroffen: Es findet kein regulärer Passagierverkehr an den Flughäfen Frankfurt, Stuttgart und München statt. Der BER wird nicht bestreikt, es sind dennoch Einschränkungen möglich. In einigen Bundesländern haben Schüler Montag frei, aber nicht in Berlin: Hier gilt die Schulpflicht trotz Warnstreiks.

Berlin: S-Bahnen stehen Montag ab 4 Uhr still

Ab 4 Uhr am Montagmorgen stehen die S-Bahnen in Berlin still. Bis 15 Uhr sollen laut der S-Bahn keine Züge unterwegs sein. Auch danach sei noch mit Einschränkungen zu rechnen.

Bahn stellt Fernverkehr ein - kein Busnotverkehr

Die Fernzüge der Deutschen Bahn fahren am Montag nicht.

Der #Fernverkehr der DB wird am 27.03. wegen eines #Streiks der EVG eingestellt. Der #Nahverkehr inkl. der planmäßigen #Ersatzverkehre wird massiv beeinträchtigt sein. Busnotverkehr ist leider nicht möglich. https://t.co/XtjJPkO5ZB — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) March 24, 2023

BER wird nicht bestreikt – trotzdem Einschränkungen möglich

Am #BER sind für den 27. März keine Warnstreiks angekündigt. Dennoch kann es zu Einschränkungen bei der An- und Abreise und Streichungen auf innerdeutschen Strecken kommen. Informiere dich bei deiner Airline über den Flugstatus und auf https://t.co/smBer00kS1 zur An- und Abreise. pic.twitter.com/DkX5jEU4ed — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) March 24, 2023

Bahn beantwortet Fragen zum Warnstreik

Die @DB_Bahn hat zu dem Streik am kommenden Montag die wichtigsten Fragen und Antworten für den Fern- und Regionalverkehr zusammengestellt.https://t.co/uMA2Nb3yVa — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) March 24, 2023

Bahn stellt S-Bahn- und Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg ein

Die Bahn stellt in Berlin und Brandenburg wegen des Verkehrs-Warnstreiks den S-Bahn- und Regionalverkehr vollständig ein. Es werden ab Beginn des Streiks in beiden Bundesländern keine Züge der Deutschen Bahn fahren, teilte das Unternehmen mit. „Ob im Laufe des Nachmittags einzelne Verbindungen aufgenommen werden können, hängt vom Streikverlauf ab“, hieß es. Auch nach dem Wiederanlaufen des Bahnverkehrs seit mit Einschränkungen zu rechnen. „Insbesondere für langlaufende Linien stehen die Züge erst verzögert für einen regulären Betrieb zur Verfügung“, teilte die Bahn weiter mit. „Ziel ist es, ab Dienstag früh möglichst wieder das volle Fahrplanangebot bereitzustellen.“

Odeg-Züge ebenfalls vom Warnstreik betroffen

Auch bei der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) wird aufgrund des Warnstreiks kaum ein Zug fahren. Zwar ist das Unternehmen nicht an den Tarifverhandlungen im Eisenbahnsektor beteiligt. Doch weil die zum Warnstreik aufgerufenen Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn auch die Odeg-Züge anleiten, muss das Unternehmen am Tag des Warnstreiks mehr als ein Dutzend Linien einstellen, wie es mitteilte.

Betroffen sind demnach unter anderen die Regionalexpress-Linien RE1 zwischen Magdeburg und Cottbus, die RE8 Nord und Süd zwischen Wismar und dem Flughafen BER beziehungsweise zwischen Berlin Hauptbahnhof und Finsterwalde (Niederlausitz) als auch die RE9 zwischen Rostock und Binz/Sassnitz. „Es wird keinen Ersatzverkehr mit Bussen gestellt, da auch Busunternehmen bestreikt werden“ teilte die Odeg weiter mit.

Züge zwischen Tschechien und Deutschland fallen wegen Streiks aus

Die Warnstreiks im deutschen Bahnverkehr wirken sich auch auf die internationalen Verbindungen von und nach Tschechien aus. Die Staatsbahn Ceske Drahy (CD) rechnet damit, dass alle grenzüberschreitende Regional- und Fernzüge an diesem Tag nur innerhalb Tschechiens fahren werden. So werde der Expresszug zwischen Prag und München nur im Abschnitt zwischen Prag und Domazlice (Taus) verkehren. Grund dafür sei, dass sich die Fahrdienstleiter in Deutschland an dem Streik beteiligen dürften, teilte ein Bahnsprecher mit.

Die Eurocity-Züge zwischen Prag und Berlin enden am Montag bereits im Grenzbahnhof Decin (Tetschen). Die Eilzüge zwischen Cheb (Eger) und Nürnberg fallen ganz aus, ebenso die Verbindung zwischen Bayerisch Eisenstein und Plattling. Die Nationalparkbahn U28 durch die Sächsische und Böhmische Schweiz wird unter Aussparung des deutschen Teilstücks zweigeteilt. Die tschechische Bahn bietet auf Kulanzbasis an, für den 27. Januar gelöste Fahrkarten nach Deutschland umzutauschen oder auf eine Verbindung nach dem Streiktag umzubuchen.

Bahn: Ersatzfahrplan für Warnstreiktag nicht möglich

Die Deutsche Bahn sieht keine Möglichkeit für einen Notfahrplan im Fernverkehr für den Warnstreiktag. „Es nützt ja nichts, eine kurze Strecke mit einem Intercity oder einem ICE zu fahren, weil man einen Lokführer hat, und der Zug dann irgendwo stehen bleibt, weil das Stellwerk bestreikt wird“, sagte ein Konzernsprecher. Es sei besser, die Züge blieben an diesem Tag in den Depots. „Es ist auch nicht möglich für einen solchen Tag einen Ersatzfahrplan aufzustellen, weil eben sehr viele Berufsgruppen zum Streik aufgerufen sind.“

Warnstreik: In Berlin gilt die Schulpflicht

In Berlin dürfen Schülerinnen und Schüler am Montag trotz des Warnstreiks nicht zu Hause bleiben. „Die BVG ist mit ihren U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen weiter im Dienst. Insofern gilt in Berlin prinzipiell die Schulpflicht auch am Montag“, teilte der Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann, auf Anfrage mit. „Die meisten Grundschülerinnen und Grundschüler wohnen ohnehin im Einzugsbereich ihrer Schule, was bedeutet: kurze Beine, kurze Wege.“

In Baden-Würtemberg und Bayern ist am Montag die Präsenzpflicht aufgehoben, wenn Schülerinnen und Schüler streikbedingt nicht zur Schule kommen können.

Untericht nach Plan in Brandenburg trotz Warnstreiks

Der Unterricht in den Brandenburger Schulen soll nach Plan laufen. Allerdings könnten sich Schülerinnen und Schüler, die auf den Schülerverkehr angewiesen seien, vom Präsenzunterricht befreien lassen, wenn sie nicht zur Schule oder wieder nach Hause kommen könnten, erklärte eine Sprecherin des Bildungsministeriums auf Anfrage.

Die Lehrkräfte und das sonstige pädagogische Personal müssten am Montag zum Dienst erscheinen, betonte die Sprecherin. „Der Unterricht wird gemäß der Stundenplanung für Montag vor Ort für alle Klassen und Jahrgangsstufen organisiert.“ Wenn die Einsatzplanung der Lehrkräfte dies zulasse, könne in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 für die abwesenden Schüler Distanzunterricht organisiert werden.

Operationen an Brandenburger Krankenhäusern verschoben

Der Warnstreik am Montag hat auch an Krankenhäusern in Brandenburg Auswirkungen. Im größten Potsdamer Krankenhaus, dem Klinikum Ernst von Bergmann, werden Operationen verschoben. Das OP-Programm sei reduziert worden, um die Patientensicherheit zu gewährleisten und für die Behandlung von Notfällen da zu sein, sagte eine Sprecherin am Freitag. Wie viele nichtärztliche Beschäftigte beim Warnstreik mitmachen werden, war zunächst unklar. Auch das Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel verschiebt Operationen.

Fähren zu Ostfriesischen Inseln verkehren trotz Warnstreik

Der Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln ist bei dem großen Warnstreik nicht betroffen. Wie aus den Fahrplänen der einzelnen Fährgesellschaften für die sieben Ostfriesischen Inseln im Internet hervorgeht, läuft der Fährbetrieb am Montag regulär. Die Fähren an der ostfriesischen Küste werden von Reedereien oder von Tochterfirmen von Tourismusgesellschaften der Inseln betrieben. Auch der Fährverkehr zwischen Harlesiel und der Insel Wangerooge, der von einer Tochterfirma der Deutschen Bahn betrieben wird, wird nach Angaben einer Bahnsprecherin nicht bestreikt.

Allerdings müssen sich etwa Urlauber, die mit der Bahn zu den Fähranlegern nach Norddeich oder Emden-Außenhafen anreisen wollen, wegen des Warnstreiks auf Zugausfälle einstellen. Geduld brauchen auch Besucher und Bewohner der Insel Sylt. Es müsse davon ausgegangen werden, dass am Montag bis zum Nachmittag kein Sylt Shuttle verkehren werde, teilte die Bahn mit. Da nach derzeitigem Stand der Streik auf dem nördlichsten Streckenabschnitt zwischen Niebüll und Westerland aber um 15Uhr beendet sein soll, soll der Verkehr dann umgehend wieder aufgenommen werden.