„Nicht ankleben, sondern anpacken“: Olaf Scholz kritisiert Letzte Generation

Den Klimaaktivisten fehle es an konkreten Vorschlägen, sagt der Kanzler im Gespräch mit Journalisten. Er selbst sehe sich noch immer als Klimakanzler.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Klimagruppe Letzte Generation erneut für deren Protestaktionen kritisiert. „Da findet ein merkwürdiges Aneinandervorbeireden statt“, sagte der Kanzler bei einer Veranstaltung der Zeitung Zeit in Hamburg. Die Aktivisten würden zwar lautstark mehr politischen Aktionismus fordern, hätten selbst aber keine konkreten Vorschläge zur Lösung der Klimafrage beizutragen. „Nicht ankleben, sondern anpacken“, forderte Scholz von den Aktivisten. Er selbst sehe sich weiterhin als „Klimakanzler“.

Die Letzte Generation will mit ihren umstrittenen Protestaktionen unter anderem ein Tempolimit auf Autobahnen und die Einführung eines dauerhaften 9-Euro-Tickets erreichen. Die Umsetzung solcher Maßnahmen könne er sich zwar durchaus vorstellen, antwortete Scholz auf eine Zuschauerfrage, damit sei das Klima aber noch nicht gerettet. Er habe das Gefühl, die Aktivisten wollten lediglich ein Bekenntnis erzwingen, „dass demnächst alles vorbei ist“.

Scholz: Ampel hat bei Klimaschutz „ein riesiges Tempo vorgelegt“

Die Letzte Generation wirft der Regierung vor, keine hinreichenden Lösungsansätze für die Klimakrise zu haben. Der Kanzler verteidigte dagegen die aktuelle Klimapolitik der SPD-geführten Ampelkoalition. Die schwarz-rote Vorgängerregierung habe sich stets gr0ße Ziele in weiter Ferne gesetzt, konkret aber nichts getan, um diese zu erreichen. Dieser Stillstand sei nun überwunden. Man habe beim Klimaschutz „ein riesiges Tempo vorgelegt“ – etwa durch den Ausbau von Offshore-Windparks. Trotzdem sei die Klimafrage die größte Herausforderung, „die wir ökonomisch und wirtschaftlich jemals angenommen haben“.

Vor einigen Wochen hatte Scholz mit seiner Haltung zu den Klimaaktivisten bei einem Schulbesuch in Kleinmachnow bei Berlin bereits für Unmut gesorgt. Auf die Frage, was er von den Klebeaktionen der Gruppe halte, antwortete der Kanzler, er finde diese „völlig bekloppt“. Nicht nur seitens der Aktivisten hatte die Aussage für heftige Kritik gesorgt.

Scholz zu Umfragehoch der AfD: „Die Bürger sind verunsichert“

In dem Gespräch äußerte sich Scholz auch zum jüngsten Umfragehoch der AfD. Mit 18 Prozent lag diese laut ARD-Deutschlandtrend zuletzt gleichauf mit der SPD als zweitstärkster Partei. Scholz sieht darin vor allem eine Reaktion der Bürger auf die großen Krisen der letzten Jahre. Durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg sei viel Verunsicherung in der Bevölkerung entstanden.

„Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, in der ganz viele Bürgerinnen und Bürger nicht so sicher sind, ob die Zukunft auf ihrer Seite ist“, sagte Scholz. Dies begünstige auch den Erfolg rechtspopulistischer „Schlechte-Laune-Parteien“, wie der Kanzler die AfD betitelte. Auf die Frage, wie mit dem zunehmenden Erstarken rechter Parteien umzugehen sei, sagte Scholz, es müsse vor allem respektvoll auf die Sorgen der Bürger eingegangen werden – „dann wird's schon gelingen.“